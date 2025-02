Tại lễ kỷ niệm 'Nửa thế kỷ Bệnh viện Từ Dũ vươn mình', 5 gia đình xúc động gặp lại ê-kíp thông tim can thiệp - những người đã cứu sống con mình từ khi còn trong bụng mẹ.

Vượt quãng đường từ Thanh Hóa vào TPHCM để hội ngộ các bác sĩ từng giúp con mình chào đời an toàn, anh Nguyễn Duy Mạnh và vợ là chị Lê Tài Linh không giấu được xúc động.

Khi chị Linh mang thai lần 2 đến tuần thứ 22, cả gia đình lo lắng tột độ khi em bé được bác sĩ chẩn đoán hẹp van động mạch phổi. Lúc bấy giờ, tại Việt Nam chỉ có bệnh viện Từ Dũ và bệnh viện Nhi đồng 1 kết hợp thực hiện thành công những ca can thiệp thông tim. Hai vợ chồng khăn gói vào Nam để tìm cách chữa trị.

Anh Nguyễn Duy Mạnh cùng chị Lê Tài Linh (Thanh Hóa) và con trai 5 tháng tuổi vượt quãng đường xa để hội ngộ các bác sĩ. Ảnh: Đào Phương

Đến tuần thai thứ 31, ca can thiệp tim thai được thực hiện. Em bé Nguyễn Mạnh An là trường hợp thứ 5 trên cả nước chào đời nhờ phương pháp này. Sau khi sinh ra với cân nặng 2,7kg, bé tiếp tục được nong van tim thêm hai lần tại Hà Nội để đảm bảo chức năng tim hoạt động tốt nhất. Đến nay, bé đã 5 tháng tuổi, nặng 8,2kg, sức khỏe ổn định.

“Gia đình rất biết ơn các bác sĩ đã giúp cháu chào đời khỏe mạnh. Nếu không được can thiệp sớm từ trong bào thai, có lẽ giờ đây gia đình đang vất vả để chạy chữa bệnh tim bẩm sinh của con” - chị Linh xúc động nói.

Mẹ con bé Hương Giang hội ngộ với bác sĩ Hồng Nhu. Ảnh: Đào Phương

Khi được biết con có bất thường về tim trong quá trình mang thai lúc 21 tuần tuổi, chị Nguyễn Phùng Phương Anh (TPHCM) cùng gia đình từng vô cùng tuyệt vọng.

Lúc này, bác sĩ tư vấn nếu không can thiệp bào thai để nong van động mạch chủ hoặc can thiệp trễ sau 30 tuần tuổi thai, khả năng rất cao em bé sẽ tử vong trong bụng mẹ.

Nhận được tin có thể thực hiện can thiệp tim em bé trong bụng mẹ, vợ chồng chị Phương Anh cảm thấy như "được thắp lên hy vọng".

"Sau ca phẫu thuật, tỉnh dậy nghe tiếng vỗ tay của y bác sĩ, tôi vỡ òa cảm xúc vì biết can thiệp thành công', chị Phương Anh nhớ lại.

Niềm vui của người nhà và bác sĩ, y tá khi ca phẫu thuật thành công. Ảnh: BVCC

Thể hiện sự biết ơn tới các bác sĩ, gia đình đã đặt tên cho con gái là Lưu Nguyễn Hương Giang. Tên của con được ghép từ tên của 2 bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật thông tim bào thai. Đó là BS. CKII Trịnh Nhựt Thư Hương - Trưởng Khoa Chăm sóc trước sinh, Bệnh viện Từ Dũ và BS. CKII Đỗ Thị Cẩm Giang - Khoa Tim mạch, Bệnh viện Nhi đồng 1.

Cùng với Mạnh An và Hương Giang, ba em bé khác cũng được can thiệp tim bào thai và chào đời khỏe mạnh tại Bệnh viện Từ Dũ trong năm 2024. Dịp này, gia đình các bé đã gửi tặng hoa tri ân các y bác sĩ và ê-kíp can thiệp tim thai.

TS. BS Đỗ Nguyên Tín - Trưởng Đơn vị tim mạch can thiệp, Bệnh viện Nhi đồng 1 chia sẻ: "Ca đầu tiên hơi căng thẳng, tôi phải nhắn tin cho bạn bè nói cầu chúc may mắn cho mình... Khi nong được van tim để máu qua được thì mọi người trong phòng mổ đều vỗ tay, ôm chầm lấy nhau vì hạnh phúc".

Các em bé từng được can thiệp sửa chữa van tim trong bụng mẹ, nay chào đời khỏe mạnh, được phụ huynh bế đến hội ngộ bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ và Nhi đồng 1. Ảnh: Đào Phương

Còn theo bác sĩ Trần Ngọc Hải, Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ, ê-kíp can thiệp thông tim không chỉ giúp các bé trở về với cuộc sống bình thường mà còn giảm bớt gánh nặng điều trị lâu dài.

Những năm qua, trên 15.000 trường hợp bất thường bào thai ở nhiều mức độ đã được bệnh viện phát hiện và phối hợp xử trí. Sau thành công của kỹ thuật can thiệp tim bào thai, gây tiếng vang trên thế giới, bệnh viện đang nỗ lực tiến tới can thiệp thoát vị hoành, các kỹ thuật chuyên sâu hơn.