Trưa 15/7, Bệnh viện Từ Dũ (TPHCM) thông tin về ca sinh mổ thành công thứ ba sau khi được can thiệp bào thai vì thai nhi bị dị tật tim bẩm sinh nặng.

Ca mổ lấy thai diễn ra lúc 14h ngày 9/7 do sản phụ có dấu hiệu chuyển dạ sinh non. Bé trai nặng 2,7kg chào đời khoẻ mạnh, khóc to, hồng hào như một em bé bình thường.

Em bé được siêu âm tim ngay sau khi chào đời. Ảnh: BVCC

Trước đó, tháng 12/2023, sau khi lập gia đình 3 tháng, chị V. (27 tuổi, sống tại Bình Dương) mang thai con đầu lòng. Lúc thai được 20 tuần, chị V. đi kiểm tra thai theo hẹn, siêu âm hình thái phát hiện em bé có bất thường ở tim, được bác sĩ giới thiệu lên Bệnh viện Từ Dũ khám.

Tại Bệnh viện Từ Dũ, chị V. được siêu âm tiền sản, chẩn đoán em bé bị dị tật tim bẩm sinh nặng. Thai phụ được Bệnh viện Từ Dũ phối hợp với các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 cùng theo dõi và đánh giá sự tiến triển các bất thường ở tim để có can thiệp kịp thời.

Sau 2 tháng theo dõi, ngày 30/5, các bác sĩ của cả 2 bệnh viện đã hội chẩn và quyết định tiến hành can thiệp bào thai bán cấp để cứu sống em bé. Nếu không can thiệp bào thai, em bé có nguy cơ tử vong trong bụng mẹ hoặc tiến triển thành tim một thất, không có khả năng phẫu thuật sửa chữa sau sinh.

Ekip can thiệp rất căng thẳng vì tư thế em bé nằm trong bụng mẹ không thuận lợi cho phẫu thuật can thiệp vào buồng tim. Cuộc mổ kéo dài hơn 40 phút. Sau can thiệp, siêu âm kiểm tra tim thai thấy dòng chảy qua van động mạch phổi tốt, không tràn dịch màng ngoài tim.

Sau phẫu thuật can thiệp nong van động mạch phổi thành công, các lần khám thai và theo dõi tiếp theo cho thấy em bé tăng trưởng tốt. Khi thai được 35 tuần 2 ngày, chị V. có dấu hiệu sinh sớm, các bác sĩ đã quyết định mổ lấy thai để đưa em bé ra ngoài chăm sóc cho an toàn.

Hai ekip của Bệnh viện Từ Dũ và Nhi đồng 1 đã thực hiện ca mổ. Em bé khóc to, tự thở khí trời, được siêu âm tim tại chỗ ngay sau khi chào đời. Kết quả siêu âm cho thấy, các chức năng buồng tim của bé hoạt động tốt. Em bé đang được tiếp tục theo dõi tại Bệnh viện Nhi đồng 1.

Từ sau ca thông tim can thiệp bào thai đầu tiên tại Việt Nam và Đông Nam Á cho thai nhi 32 tuần bị dị tật tim bẩm sinh nặng thực hiện vào ngày 4/1, đến nay Bệnh viện Từ Dũ đã thông tim can thiệp bào thai cho 4 trường hợp, 3 em bé đã chào đời khoẻ mạnh.