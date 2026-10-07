Tiến sĩ Nguyễn Tiến Mạnh không giấu nổi niềm tự hào về học trò Nguyễn Hữu Vượng của mình giờ là giám đốc âm nhạc của nhiều chương trình có tiếng.

Sáng 7/10, Khoa Jazz của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đã gặp gỡ báo chí giới thiệu chuỗi hoạt động nghệ thuật, học thuật và giao lưu quốc tế nhân kỷ niệm 70 năm thành lập Học viện.

PGS. Nguyễn Huy Phương - Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đánh giá cao sự phát triển mạnh của Khoa Jazz.

Mở màn là hoà nhạc Jazz & Friends IX - Sắc Việt của sinh viên Khoa Jazz tại phòng hòa nhạc nhỏ diễn ra vào tối 9/10. Ngày 5/11 sẽ là hội thảo quốc tế "Nhạc Jazz và Công nghệ âm nhạc" mở ra không gian đối thoại học thuật và chuyên môn với sự góp mặt của các chuyên gia trong và ngoài nước. Hội thảo là diễn đàn để các nghệ sĩ, nhà nghiên cứu, giảng viên và chuyên gia trong nước và quốc tế trao đổi về mối quan hệ giữa Jazz và công nghệ âm nhạc. Sau phiên hội thảo buổi sáng sẽ là workshop chuyên ngành vào buổi chiều, tạo điều kiện để nghệ sĩ, giảng viên và sinh viên trực tiếp trao đổi, thực hành và trải nghiệm.

TS Nguyễn Tiến Mạnh - Trưởng khoa Jazz giới thiệu về chuỗi sự kiện năm nay.

Điểm nhấn của chuỗi chương trình năm nay là hoà nhạc Jazz & Friends X sẽ diễn ra vào 20h ngày 6/11 tại phòng hoà nhạc lớn, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam quy tụ 100 nghệ sĩ biểu diễn trong nước và quốc tế. Cùng với đó, cuốn sách Tác giả - Tác phẩm Jazz Việt 2026 ghi nhận và lưu giữ những giá trị của Jazz Việt Nam cũng được xuất bản dịp này.

Nhạc sĩ Nguyễn Hữu Vượng.

Tại sự kiện, nhạc sĩ Nguyễn Hữu Vượng - người đứng sau chuỗi thành công của chương trình Tổ quốc trong tim được công bố là 1 trong 3 giám đốc âm nhạc của Jazz & Friends X. Nguyễn Hữu Vượng vốn xuất thân từ Khoa Jazz - là học trò của TS Nguyễn Tiến Mạnh - người thầy của Bôm (con trai diễn viên Quốc Tuấn). TS Nguyễn Tiến Mạnh chia sẻ anh từng rất nghiêm khắc với Nguyễn Hữu Vượng và có lẽ chính vì thế mà có một nhạc sĩ Nguyễn Hữu Vượng thành công như hiện tại. TS Nguyễn Tiến Mạnh nói anh luôn tự hào về học trò của mình.

Nhạc sĩ Nguyễn Hữu Vượng chia sẻ về niềm tự hào là sinh viên khoa Jazz:

Trong khi đó, Nguyễn Hữu Vượng cho rằng Jazz & Friends có thể xem là một “của hiếm” của làng nhạc Việt giữa showbiz xô bồ. "Lần này, tôi về khoa với tư cách 1 cựu học sinh, mong muốn tham gia một vài tiết mục trong chương trình. Lâu nay tôi vẫn nói cái gốc của mình là nhạc Jazz và làm bất kể điều gì trên thị trường âm nhạc cũng không bao giờ đánh mất cái gốc đó. Đây chính là thời điểm tôi có thể quay về khoa và cống hiến những gì mà mình được học và biết. Tôi rất muốn chơi Jazz sau nhiều năm hoạt động bên ngoài và không có nhiều cơ hội làm điều đó".

Nguyễn Hữu Vượng cũng chia sẻ áp lực khi trở lại trường làm chương trình lần này. Áp lực đầu tiên là gặp lại các thầy, thứ hai là chương trình Jazz & Friends các năm trước đã rất thành công. Thêm nữa đã lâu rồi anh không chơi nhạc Jazz nên muốn diễn là phải tập luyện nhiều.

Hai cha con nghệ sĩ saxophone Quyền Văn Minh và Quyền Thiện Đắc tại sự kiện.

Nghệ sĩ Quyền Văn Minh cho biết dù là giảng viên lâu năm ở Khoa Jazz nhưng không hề biết chương trình năm nay sẽ thế nào bởi các thầy vẫn giữ bí mật. Ông cũng không rõ con trai nghệ sĩ Quốc Tuấn - sinh viên của Khoa Jazz - có xuất hiện trong chương trình năm nay hay không.

Tại sự kiện, thạc sĩ Quyền Thiện Đắc - giảng viên Khoa Jazz tiết lộ sẽ góp 1 tiết mục kết hợp giữa dàn dây giao hưởng với dàn nhạc nhẹ của nhạc Jazz và 1 số nhạc cụ bản địa. Trong tác phẩm này, các nghệ sĩ sử dụng chất liệu dân gian Việt Nam để hình thành dòng nhạc Jazz Việt riêng của chúng ta. Quyền Thiện Đắc nói Jazz Việt đi sau Jazz thế giới cả trăm năm và nếu chơi nhạc Jazz quốc tế thì chỉ là “cover” nhưng một khi Jazz Việt được phát triển từ chất liệu âm nhạc dân gian sẽ có bản sắc riêng.

Trích đoạn trình diễn của các thầy giáo ở khoa Jazz:

Ảnh: Hoà Nguyễn

Video: Anh Phương