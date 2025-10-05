Lời tòa soạn: Tội phạm hình sự luôn để lại những góc khuất. Từ những vụ án mạng gây chấn động, đến các chuyên án trộm cắp, lừa đảo tinh vi, tất cả đều là những bài toán hóc búa thách thức công lý. Đằng sau ánh đèn phòng hỏi cung và những trang hồ sơ dày cộp là cuộc đấu trí bền bỉ, là những đêm trắng lần theo manh mối mong manh của các chiến sĩ công an. Loạt bài "Trinh sát kể chuyện phá án" sẽ đưa độc giả bước vào thế giới phía sau của những vụ án đó, nơi sự mưu trí và lòng dũng cảm là vũ khí sắc bén nhất để vạch trần tội ác.

Manh mối từ dấu chân trần

Vụ trộm tiệm vàng Tuấn Tuyền xảy ra vào rạng sáng 6/12/2018 đã gây chấn động dư luận địa phương. Hiện trường gần như "sạch sẽ" một cách kỳ lạ. Kẻ thủ ác là một đạo chích cực kỳ lão luyện, một “bóng ma” đến và đi không để lại tiếng động.

Hắn đã vô hiệu hóa hệ thống camera, ung dung đi lại giữa hai quầy hàng. Dọc lối đi, thay vì dấu giày, các điều tra viên chỉ tìm thấy những dấu chân trần rải rác, một thủ đoạn tinh vi nhằm tránh để lại đặc điểm nhận dạng của đế giày.

Tiệm vàng Tuấn Tuyền. Ảnh: N.Thảo

Bốn ngăn tủ kính chứa đầy vàng bị cạy phá chuyên nghiệp bằng tuốc nơ vít, vết cạy chỉ rộng 0,7cm. Con đường đột nhập của hắn còn khiến những điều tra viên dày dạn kinh nghiệm nhất cũng phải kinh ngạc: leo cột điện lên tầng 4, dùng tay bẻ gãy lan can inox, rồi cạy một ô thoáng nhỏ kích thước 40x30cm để chui vào nhà. Mọi hành động đều được tính toán chi li, cho thấy sự chuẩn bị và nghiên cứu hiện trường cực kỳ kỹ lưỡng.

Hành trình truy lùng siêu trộm

Ngay trong ngày, Ban chuyên án mang bí số 128T được thành lập với 60 cán bộ, chiến sĩ. Hàng trăm đối tượng hình sự cộm cán trên địa bàn bị rà soát nhưng không có kết quả. Bước ngoặt đầu tiên đến khi Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an xác định thủ đoạn gây án này trùng khớp với vụ trộm tại một tiệm vàng ở Lạng Sơn hai tháng trước đó. Ban chuyên án khẳng định, kẻ thủ ác là một, hoạt động chuyên nghiệp và liên tỉnh.

Một cuộc truy lùng quy mô lớn bắt đầu. Dựa trên những hình ảnh mờ nhạt và lời khai ít ỏi, chân dung ban đầu của 'bóng ma' được phác họa: nam giới, khoảng 25 – 30 tuổi, da đen có vết thâm của mụn trứng cá, cao khoảng 1,7m, nặng khoảng 60kg, tóc lật mái bên phải.

Các trinh sát phải đối mặt với một đối thủ vô cùng ranh mãnh. Trước khi gây án, hắn đã đến Lai Châu, liên tục thay đổi nhà nghỉ. Hắn không xuất trình bất cứ giấy tờ tùy thân nào, luôn mặc áo gió có mũ và đeo khẩu trang y tế để che giấu nhân dạng. Hắn dành thời gian thuê xe ôm đi lượn lờ khắp thành phố, quan sát kỹ lưỡng các tiệm vàng để tìm kẽ hở. Đêm đầu tiên, hắn đã định ra tay nhưng thấy gần tiệm vàng có quán internet đông người nên đã rút lui, quay về nhà nghỉ chờ thời cơ khác. Mọi di chuyển của hắn đều được tính toán để tránh né camera an ninh, gây ra vô vàn khó khăn cho công tác điều tra.

Bằng sự tỉ mỉ chắp nối từng mảnh ghép mờ nhạt, cuối cùng mọi nghi vấn đổ dồn về một cái tên: Nguyễn Văn Năm, sinh năm 1987, quê ở Bắc Ninh, một đối tượng đang có 4 lệnh truy nã toàn quốc.

Thành viên ban chuyên án lấy lời khai "siêu trộm" Nguyễn Văn Năm (áo đen). Ảnh: A.V

Ngày 20/12/2018, sau nhiều ngày đêm theo dõi, lực lượng thuộc Ban chuyên án 128T phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và Công an tỉnh Yên Bái đã ập vào bắt giữ Nguyễn Văn Năm tại thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái, phá tan vỏ bọc ông chủ kinh doanh sự kiện mà hắn đã tạo dựng.

Cuộc đấu trí dưới ánh đèn phòng hỏi cung

Nguyễn Văn Năm sa lưới, nhưng đó mới là khởi đầu cho một cuộc chiến cam go hơn. Với bản tính lỳ lợm, Năm tỏ ra vô cùng ngoan cố, chỉ thừa nhận duy nhất vụ trộm tại Lai Châu. Đặc biệt, để đánh lạc hướng điều tra, Năm khai rằng toàn bộ số vàng trộm được đã mang sang tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc bán cho một cửa hàng vô danh, nhằm cắt đứt mọi manh mối.

Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng điều tra đã chứng minh được rằng trong những thời điểm Năm khai đang ở Trung Quốc, thực chất hắn vẫn có mặt tại Việt Nam. Trước bằng chứng không thể chối cãi này, bức tường phòng thủ của Năm bắt đầu sụp đổ.

Bằng chiến thuật "mưa dầm thấm lâu", sau nhiều tháng đấu tranh không mệt mỏi, cuối cùng "siêu trộm" đã phải cúi đầu, khai nhận toàn bộ sự thật gây chấn động: hắn đã một mình thực hiện 24 vụ trộm tiệm vàng tại 12 tỉnh, thành, với tổng giá trị tài sản lên tới hơn 54 tỷ đồng. Trong đó, các địa bàn bị hắn càn quét nhiều nhất là Hà Nội với 5 vụ và Thanh Hóa với 4 vụ; các tỉnh thành khác như Ninh Bình, Hưng Yên, Sơn La, Nghệ An, Quảng Nam mỗi nơi 2 vụ; Thái Nguyên, Phú Thọ, Hà Tĩnh và Lạng Sơn mỗi nơi 1 vụ.

Khi Năm khai ra nơi tiêu thụ vàng là hai tiệm vàng Tùng Hoa và Kim Phú tại thị xã Nghĩa Lộ, Ban chuyên án lại đối mặt với hai đối thủ còn "khó nhằn" hơn: Tạ Thị Si và Lại Quang Phú. Hai chủ tiệm vàng này, với sự tư vấn của luật sư, liên tục quanh co chối tội, giả vờ mệt mỏi để kéo dài thời gian. Toàn bộ số vàng mua của Năm đã bị chúng tẩu tán hết, gần như không để lại dấu vết.

Nhưng các điều tra viên không nản chí. Trước những luận cứ chặt chẽ, không thể chối cãi, cuối cùng Si và Phú đã phải thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Chuyên án 128T khép lại với thắng lợi trọn vẹn. Bản án nghiêm khắc dành cho Nguyễn Văn Năm và hai chủ tiệm vàng đã thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật, nhưng hơn hết, đó là kết quả của một hành trình phá án bền bỉ, mưu trí và quả cảm.