Kỳ 2:

Lời Tòa soạn: Năm 2024, Công an tỉnh Lai Châu lập chiến công khi phối hợp với các lực lượng Campuchia phá chuyên án lừa đảo xuyên quốc gia tại biệt khu Venus2, TP Bavet, tỉnh Svay Rieng. Chuyên án được Bộ Công an đánh giá là góp phần giảm nguy cơ hàng nghìn nạn nhân bị xâm hại, đồng thời vun đắp mối quan hệ tốt đẹp giữa các lực lượng chức năng hai nước Việt Nam - Campuchia trong phòng, chống tội phạm. VietNamNet triển khai tuyến bài “Xuất ngoại đánh án” để ghi lại hành trình lực lượng Công an bóc gỡ tội phạm và những giây phút cân não đột kích vào sào huyệt tội phạm.

"Xuất ngoại" đánh án

Tháng 6/2024, từ lá đơn tố giác của anh Phạm Văn Bắc (trú huyện Tân Uyên; tên nạn nhân đã được thay đổi) về việc bị lừa mất 200 triệu khi mua ô tô do hải quan thanh lý, Công an tỉnh Lai Châu từng bước bóc gỡ đường dây tội phạm lừa đảo qua mạng xuyên quốc gia.

Sau 2 tháng điều tra và lật từng manh mối, đã có 6 đối tượng bị bắt ở trong nước. Từ lời khai và những manh mối thu thập được, lực lượng Công an tỉnh Lai Châu đối mặt với nhiệm vụ khó khăn hơn - "đánh án" ngay trên đất Campuchia.

Đại tá Nguyễn Viết Giang, Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo Ban chuyên án 0924L. Ảnh: Đoàn Dương

Nhiệm vụ chưa có tiền lệ trên của Công an tỉnh Lai Châu được Bộ Công an đặc biệt quan tâm và chỉ đạo chặt chẽ; Ban chuyên án mang bí số 0924L (Công an tỉnh Lai Châu) cũng lên từng phương án, kịch bản tỉ mỉ, kỹ lưỡng.

Được giao nhiệm vụ Trưởng ban chuyên án, Đại tá Phạm Hải Đăng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu đã có những chia sẻ về chuyến "xuất ngoại đánh án" đầy ly kỳ.

Theo Đại tá Phạm Hải Đăng, trước chuyên án 0924L diễn ra, một số đơn vị thuộc thuộc Bộ Công an và Công an các tỉnh, TP đã từng triển khai lực lượng truy bắt tội phạm ở Campuchia. Tuy nhiên, kết quả những lần "xuất ngoại đánh án" chưa mang về kết quả như mong đợi. Chính vì vậy, lần triển khai lực lượng sang TP Bavet (tỉnh Svay Rieng, Campuchia) đối mặt với nhiều áp lực, thách thức.

Trước khi đoàn lên đường sang Campuchia, Đại tá Nguyễn Viết Giang, Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo: "Lực lượng đánh án cần mưu trí trong xử lý tình huống, đảm bảo yếu tố pháp luật, nghiệp vụ, phương diện ngoại giao và phải tuyệt đối an toàn cho lực lượng bắt giữ cũng như các đối tượng".

Cuộc họp giữa Ban chuyên án và lực lượng Bộ Nội vụ Campuchia, tháng 12/2024. Ảnh: Đ.D

19h30, ngày 9/12/2024, chuyến bay đưa tổ công tác của Công an tỉnh Lai Châu và cán bộ của Bộ Công an hạ cánh xuống sân bay Pochentong. Một cuộc họp giữa Ban chuyên án và lực lượng chức năng Campuchia được tổ chức sau đó nhằm lên phương án tối ưu nhất để đột kích ổ nhóm tội phạm tại biệt khu Venus 2.

Theo Đại tá Phạm Hải Đăng, để thuyết phục lực lượng cảnh sát Campuchia tham gia phối hợp, Ban chuyên án đã vận dụng đường lối đối ngoại hữu nghị của Đảng và Nhà nước cũng như Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Campuchia.

Dù vậy, yếu tố lớn nhất để thuyết phục lực lượng chức năng Campuchia tham gia phối hợp chính là Ban chuyên án đã có đủ tài liệu, chứng cứ phạm tội và vị trí chính xác sào huyệt nhóm đối tượng lừa đảo đang hoạt động.

300 phút kịch tính giữa biệt khu 3 vạn người

Tối 10/12/2024, lực lượng Campuchia thông tin về việc: 5h sáng hôm sau sẽ tổ chức đột kích ổ nhóm tại biệt khu Venus2, TP Bavet. Các thành viên Ban chuyên án ai nấy đều hồi hộp trước giờ G.

"Đêm trước ngày đánh án, các dữ liệu điện tử thu về thể hiện, 12 đối tượng vẫn đang hoạt động tại địa chỉ phòng 6-808, biệt khu Venus 2", Đại tá Phạm Hải Đăng nói.

Theo Đại tá Phạm Hải Đăng, Venus2 là dạng biệt khu chứa khoảng 3 vạn người. Đây là nơi lưu trú của nhiều đối tượng cộm cán. Nếu không triển khai đánh án khéo léo, các đối tượng rất dễ manh động và kích động đám đông để gây rối.

"Chúng tôi triển khai đánh án với phương án bắt nghiệp vụ, ưu tiên chắc chắn, đánh nhanh, rút gọn", Đại tá Phạm Hải Đăng chia sẻ.

Biệt khu Venus 2, TP Bavet có khoảng 3 vạn người đang cư trú. Ảnh: Đoàn Dương

5h ngày 11/12/2024, Ban chuyên án 0924L nhập đoàn với lực lượng Cảnh sát hình sự Campuchia tiến thẳng TP Bavet.

8h, lực lượng phối hợp tiến vào khu Venus 2.

10h, Ban chuyên án đột kích phòng 6-808 và bắt giữ 12 đối tượng khi họ đang thực hiện hành vi lừa đảo.

"12 khuôn mặt đều hiện lên vẻ ngỡ ngàng - điều các đối tượng chưa từng nghĩ đến việc Công an Việt Nam sang tận nơi để vây bắt", Đại tá Phạm Hải Đăng nhớ lại.

Đại tá Phạm Hải Đăng (ngoài cùng bên trái), Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu, Trưởng ban chuyên án 0924L khai thác nhanh các đối tượng tại Campuchia. Ảnh: Đoàn Dương

Đại tá Phạm Hải Đăng chia sẻ: "300 phút trong quá trình đánh án giữa biệt khu với hơn 3 vạn người đối với tôi và thành viên Ban chuyên án là từng ấy thời gian cân não, đòi hỏi bản lĩnh, mưu trí và sự quyết đoán. Khi 12 đối tượng được giao cho Công an tỉnh Svay Riêng (Campuchia) quản lý để hoàn chỉnh thủ tục theo quy định, chúng tôi mới phần nào thở phào nhẹ nhõm".

2 tuần sau cuộc đột kích trên, 12 đối tượng được bàn giao cho Công an tỉnh Lai Châu tiếp nhận tại Cửa khẩu Mộc Bài và di lý về tỉnh Lai Châu để điều tra. Lời khai của các đối tượng bước đầu cho thấy hành vi phạm tội phù hợp với 6 bị can đã bị khởi tố trước đó.

Clip lực lượng chức năng Campuchia bàn giao 12 đối tượng cho Công an tỉnh Lai Châu

Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 18 đối tượng. Lực lượng chức năng thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ và phong tỏa nhiều giao dịch bất động sản; tiếp tục xác minh giao dịch nghi vấn qua các tài khoản liên quan với số tiền trên 100 tỷ đồng. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, nhóm đối tượng chiếm đoạt được số tiền gần 4 tỷ đồng của 52/200 bị hại ở 29 tỉnh, thành phố trên cả nước.

