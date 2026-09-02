Từ sân khấu đến điện ảnh

Giữa dòng chảy của lịch sử sân khấu và điện ảnh Việt Nam, có những tên tuổi vẫn được nhắc nhớ qua nhiều thế hệ nhưng cũng có không ít nghệ sĩ từng một thời tỏa sáng rồi lặng lẽ lui về cuộc sống đời thường. Bạch Lan Thanh là một trường hợp như vậy.

Nghệ sĩ Bạch Lan Thanh thời trẻ.

Sở hữu vẻ đẹp dịu dàng cùng khả năng diễn xuất, Bạch Lan Thanh sớm được chú ý và có cơ hội xuất hiện trên sân khấu, từ ca nhạc đến kịch nghệ, dần trở thành gương mặt quen thuộc với công chúng Sài Gòn. Ở lĩnh vực kịch nói, bà từng đảm nhận hơn 20 vai diễn qua các vở như Yên trong bóng tối, Người mẹ tội lỗi...

Không chỉ gắn bó với sân khấu, Bạch Lan Thanh còn bước vào điện ảnh và có dịp cộng tác với nhiều gương mặt nổi tiếng của màn ảnh miền Nam, trong đó có minh tinh Thẩm Thúy Hằng qua các phim Chiều kỷ niệm, Sóng tình, Như hạt mưa sa. Sự xuất hiện bên cạnh một trong những minh tinh nổi tiếng nhất của điện ảnh miền Nam khi ấy cho thấy Bạch Lan Thanh từng có vị trí nhất định trong đời sống nghệ thuật đương thời.

Bạch Lan Thanh cùng đoàn phim "Sóng tình", trong đó có minh tinh Thẩm Thúy Hằng (thứ 2 bên phải).

Trở lại sân khấu sau năm 1975

Sau năm 1975, Bạch Lan Thanh tiếp tục gắn bó với sân khấu, tham gia Đoàn kịch nói Bông Hồng và đảm nhận nhiều vai quan trọng, có dịp đứng chung sân khấu với những nghệ sĩ nổi tiếng của thời kỳ đó. Tại đây, bà và Thẩm Thúy Hằng thường chia nhau đóng vai nữ chính qua các vở Cho tình yêu mai sau, Đôi bông tai, Hoa sim gai trắng, Cô gái ngồi trên gốc cây gãy, Cô gái lái xe và chiếc bình cổ, Không chỉ là ước mơ.

Nhưng cuộc đời Bạch Lan Thanh không chỉ có ánh đèn sân khấu. Ngày 22/12/1980, bà kết hôn cùng nhà thiết kế Hữu Dũng - người sau này trở thành bạn đồng hành trong cả sự nghiệp thời trang lẫn cuộc sống gia đình.

Vợ chồng nghệ sĩ Bạch Lan Thanh và nhà thiết kế Hữu Dũng trong ngày cưới.

Rẽ hướng sang thời trang

Sau những năm hoạt động nghệ thuật, từ năm 1991, Bạch Lan Thanh bắt đầu thiết kế thời trang và nhanh chóng tạo dấu ấn riêng, không chỉ tạo mẫu mà còn trực tiếp thực hiện những trang phục phù hợp với đời sống hằng ngày, thay vì chỉ hướng đến thiết kế trình diễn.

Điều đáng chú ý trong phong cách của bà là khả năng biến những chất liệu vải quen thuộc, những gam màu nhã nhặn thành trang phục mềm mại, lãng mạn nhưng vẫn giản dị, gần gũi. Bạch Lan Thanh từng chia sẻ: "Tôi thích dùng những gam màu nhạt trong các mẫu thiết kế vì nó luôn tạo vẻ quý phái đặc trưng và phù hợp với khí hậu của Việt Nam".

Quan niệm ấy cũng phần nào lý giải cho tên gọi Duyên dáng phương Đông mà báo chí dành cho phong cách thiết kế của bà vào đầu những năm 1990 - vẻ đẹp không phô trương, chú trọng sự thanh lịch, kín đáo và phù hợp với hình ảnh người phụ nữ Việt Nam. Những thiết kế của Bạch Lan Thanh còn được giới thiệu trong nhiều chương trình thời trang, trong đó có các hoạt động liên quan đến sân khấu Idecaf.

Vợ chồng Bạch Lan Thanh - Hữu Dũng trong phim "Ngã ba lòng".

Người đồng hành cùng bà trong chặng đường này là chồng - nhà thiết kế Hữu Dũng. Xuất thân là kỹ sư sinh học, sau đó chuyển sang làm đạo diễn, Hữu Dũng đến với thời trang như một niềm đam mê. Từ thập niên 1990, 2 vợ chồng cùng gây dựng thương hiệu thời trang riêng. Đến năm 2003, Hữu Dũng chuyển sang làm giám đốc điều hành một thương hiệu thời trang tại Việt Nam. Bạch Lan Thanh cũng chủ động lui về, dành nhiều thời gian hơn cho gia đình để chồng tập trung với công việc mới.

Dù chuyển sang thời trang, Bạch Lan Thanh vẫn không hoàn toàn rời khỏi nghệ thuật. Bà và chồng từng cùng tham gia diễn xuất trong phim Ngã ba lòng của nhà sản xuất Xuân Kỳ - bộ phim từng gây chấn động đầu thập niên 1990 về mức đầu tư và độ ăn khách, trong đó cả 2 vào vai một cặp vợ chồng luật sư, là cha mẹ của nhân vật do diễn viên Hoàng Phúc thể hiện.

Vợ chồng Bạch Lan Thanh - Hữu Dũng cùng các diễn viên Thùy Liên, Hoàng Phúc trong thời gian quay phim "Ngã ba lòng".

Cuộc sống hiện tại

Đó có lẽ cũng là lý do nữ nghệ sĩ sinh năm 1945 không lựa chọn tiếp tục xuất hiện dày đặc trước công chúng. Sau nhiều năm sống với nghề, bà chọn con đường bình lặng hơn, dành thời gian cho gia đình và duy trì niềm đam mê thiết kế.

Chia sẻ với phóng viên VietNamNet, Bạch Lan Thanh cho biết phần lớn thời gian hiện tại của bà dành cho chồng và con gái, với một lịch trình sinh hoạt điều độ: nghe nhạc, đánh đàn, xem tin tức, đi bộ, đạp xe ở phòng gym, bơi lội... Bà cho rằng những sinh hoạt ấy giúp mình giữ gìn sức khỏe và có cuộc sống cân bằng, nhẹ nhàng hơn so với những năm tháng bận rộn trên sân khấu.

Động lực sống của Bạch Lan Thanh hiện tại là được sống vui, sống khỏe bên chồng con. Bà thích chăm chút, trang trí, dọn dẹp để nơi ở luôn sạch đẹp vì mang lại niềm vui mỗi ngày. Bà thừa nhận trước đây, khi còn bận rộn với nghệ thuật và thời trang, nhiều lúc không có điều kiện quan tâm người thân nhiều như hiện tại; còn bây giờ, niềm vui lớn nhất là được ở gần gia đình, cùng nhau chia sẻ cuộc sống từ sớm hôm.

Nhìn lại chặng đường đã qua, Bạch Lan Thanh nói với VietNamNet rằng bà không hề nuối tiếc khi đã dành tuổi trẻ dấn thân vào ca nhạc, thoại kịch và phim ảnh, xem đó là một phần rất đẹp trong cuộc đời mình. Bà chỉ mong môi trường nghệ thuật bớt đi những điều tiếng không hay, luôn có những người thật sự nhiệt huyết, xứng đáng với tình cảm của công chúng.

Vợ chồng Bạch Lan Thanh hạnh phúc bên nhau, từ công việc thời trang đến cuộc sống gia đình.

Thỉnh thoảng ra đường gặp lại khán giả cũ nhận ra mình, Bạch Lan Thanh vẫn thấy vui. Điều khiến bà bất ngờ là đa số khán giả vẫn nhớ giọng nói, mái tóc dài và nét dịu dàng của bà ngày trước.

Ở tuổi 81, Bạch Lan Thanh không đặt nặng lo lắng về sức khỏe hay tuổi tác, xem đó là quy luật sinh, lão, bệnh, tử tất yếu của đời người. Điều bà mong mỏi chỉ là luôn vui khỏe để sống hạnh phúc bên chồng con.

Từ một diễn viên tài sắc đến một nhà tạo mẫu có dấu ấn riêng, hành trình của Bạch Lan Thanh là câu chuyện khá đặc biệt trong lịch sử nghệ thuật Việt Nam. Bà từng đi qua sân khấu, điện ảnh rồi bước sang thời trang mà không đánh mất sự duyên dáng vốn có. "Khi trong cuộc sống đã may mắn được nắm tay đi bên người mình yêu đến đầu bạc răng long thì còn mong chờ gì nữa", bà nói.

Ảnh: NVCC