Nhắc đến tài năng của Mộng Tuyền, từ khi còn mang tên khai sinh Huỳnh Thị Kim Loan, bà đã xuất sắc đoạt Huy chương Vàng giải Thanh Tâm. Sau khi đổi nghệ danh, tên tuổi bà tỏa sáng ở cả sân khấu lẫn điện ảnh, sở hữu bảng thành tích đáng nể với giải Kim Khánh, giải Văn học Nghệ thuật, Huy chương tại Hội diễn Sân khấu toàn quốc năm 1980 và giải Bông Sen Vàng cho Nữ diễn viên xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam năm 1982. Bà còn được xem là một trong Tứ đại mỹ nhân của nghệ thuật Sài Gòn một thời.

Nhưng phía sau ánh hào quang ấy là một quãng đời không hề êm đềm, điều mà đến giờ Mộng Tuyền vẫn không ngần ngại nhắc lại trong cuộc trò chuyện với VietNamNet.



Mộng Tuyền từng là một trong những gương mặt nổi bật của sân khấu và điện ảnh Việt Nam.

Mộng Tuyền khẳng định chưa bao giờ thấy mình cô độc. Với bà, cô đơn hay không là do cách mỗi người chọn sống. Chỉ cần biết mở lòng, đọc một cuốn sách, nghe vài bản nhạc hay trò chuyện cùng bạn bè, cuộc sống lúc nào cũng có niềm vui.

Nhìn lại cuộc hôn nhân đầu tiên, bà không xem đó là điều để hối hận mà là một sự hy sinh đã lựa chọn - vì cuộc sống chứ không phải vì tiền. Nhờ cuộc hôn nhân ấy, bà có điều kiện chăm lo cho cả một đại gia đình đông con và đến giờ vẫn biết ơn người từng đồng hành cùng mình trong giai đoạn đó.

Sống một mình ở tuổi cận kề 80, Mộng Tuyền cho biết bản thân rất bằng lòng với cuộc sống "độc thân vui tính", chưa bao giờ hối hận vì quyết định không sinh con. Bà đã dành gần cả cuộc đời để thương các em, chăm lo cho các cháu nên chưa từng thấy cô đơn.

Mộng Tuyền quan niệm nếu sống có phước thì ngay cả người dưng cũng đối xử tử tế với mình. Còn nếu sinh con chỉ để mong sau này được phụng dưỡng thì đó không còn là tình thương vô điều kiện mà ít nhiều trở thành một sự trông đợi, thậm chí là trao đổi. Theo bà, mỗi người có quyền chọn cách sống phù hợp với mình, miễn là sống hạnh phúc, có ích và tìm được ý nghĩa cuộc đời.

Nghệ sĩ Mộng Tuyền quan niệm số phận không quyết định tất cả, con người phải tự lựa chọn cuộc đời.

Mộng Tuyền cho rằng sinh con không khó, nuôi con cũng chưa phải điều khó nhất - dạy con nên người mới là điều quan trọng nhất. Nếu không đủ thời gian và khả năng giáo dục con thành người tử tế, theo bà, cũng nên cân nhắc trước khi sinh con. Lý do khiến Mộng Tuyền không tự tin mình có thể làm được điều đó đơn giản là vì không có thời gian. Chị gái lớn của bà có 10 người con, bà xem các cháu như con mình.

Người đời vẫn nói "hồng nhan bạc phận" nhưng Mộng Tuyền chưa bao giờ đồng tình với quan niệm này. Bà tin số phận có thể có an bài, song con người cũng phải biết tự quyết định cuộc đời mình.

Về hai chữ "hạnh phúc", bà cho biết quan niệm của mình không thay đổi nhiều theo thời gian: đó vẫn là có một gia đình bình yên, có người bạn đời biết yêu thương, thấu hiểu và cảm thông. Nhìn thấy nhiều người phải ngủ vạ vật ngoài vỉa hè mỗi tối, bà tự nhủ mình vẫn còn hạnh phúc vì có một mái nhà để trở về.

Mộng Tuyền cho biết chưa từng hối hận vì quyết định không sinh con.

Chia sẻ với VietNamNet, bà cho biết điều mình sợ nhất trong đời là bệnh tật, không phải cái chết. Đây cũng là lý do bà đã chuẩn bị sẵn di chúc, dặn dò việc hậu sự để không trở thành gánh nặng cho người thân. Ở tuổi 79, khi được hỏi có thể gói gọn cuộc sống hiện tại trong những từ nào, Mộng Tuyền chỉ đáp gọn: bình an, bình tâm và vui.

Ảnh: Tư liệu