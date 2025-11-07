Bác sĩ Amirah (36 tuổi) ở thị trấn Banting, bang Selangor (Malaysia) từng sở hữu tủ đồ tràn ngập túi xách hàng hiệu, giày dép và những món đồ đắt đỏ. Amirah chia sẻ trên trang SinarDaily, cuộc sống của cô trước kia là "định nghĩa hoàn hảo cho sự sang chảnh". Nhưng đằng sau vẻ ngoài đó, cô lại sống trong lo âu và căng thẳng triền miên.

"Tôi là người nghiện mua sắm. Mỗi lần mua được món gì đó, tôi thấy rất vui, như được tiếp thêm năng lượng. Nhưng chỉ vài ngày sau, niềm vui ấy biến mất", cô kể lại trên TikTok.

Năm 2017, sau nhiều năm sống trong mệt mỏi và áp lực tài chính, Amirah quyết định thay đổi. Cô bắt đầu dọn bớt đồ, quyên góp quần áo, bán đồ điện tử cũ và quan trọng hơn cô đã dần "buông bỏ cái tôi cũ kỹ, giả tạo".

"Từ đó, tôi bớt lo âu, đầu óc minh mẫn và lòng bình yên hơn", Amirah chia sẻ.

Nơi vợ chồng Amirah ở hiện tại chỉ 4m2. Nguồn: amirahalieya

Đầu năm 2025, Amirah cùng chồng chuyển đến sống trong một căn phòng chỉ khoảng 4m2 – ở chính phòng khám nơi cô làm việc thay vì thuê căn hộ như trước. "Với chúng tôi, chừng đó là đủ", cô nói.

Trong các video trên TikTok, nữ bác sĩ thường cho khán giả thấy tủ đồ nhỏ xinh của mình – chỉ có 2 chiếc túi, vài đôi giày và 7 bộ jubah (áo dài truyền thống Malaysia). "Sống đơn giản để thấy sự giàu có trong những điều nhỏ bé", cô viết.

Những video của nữ bác sĩ thu hút hàng chục nghìn tới trăm nghìn lượt xem.

Cô hài lòng với cuộc sống hiện tại. Nguồn: amirahalieya

Từ khi chuyển đến sống trong phòng khám, Amirah tiết kiệm được kha khá chi phí thuê nhà và còn làm thêm nhiều công việc khác, từ trực ca đến giúp cô dâu trang điểm cuối tuần.

"Tôi từng phạm nhiều sai lầm tài chính ở tuổi 20, nhưng không bao giờ là quá muộn để sửa sai. Giờ đây, tôi sống đơn giản, tự nấu ăn mỗi ngày để tiết kiệm, nhưng vẫn sẵn sàng chi cho những thứ thật sự đáng giá như đồ gia dụng tốt hay những buổi học yoga giúp tôi khỏe mạnh và cân bằng hơn", cô nói.

Khi bị hỏi về việc "sống tiết kiệm có đồng nghĩa với keo kiệt hay không", Amirah khẳng định: "Người tiết kiệm quan tâm đến giá trị, không phải giá tiền".

Giờ đây, điều khiến cô tự hào nhất không phải là hàng hiệu, mà là sự bình yên trong tâm hồn. "Thành công với tôi là một tâm trí bình an. Đó mới là giàu có thật sự", cô chia sẻ.

Trọng Nghĩa