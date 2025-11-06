Trong đoạn video lan truyền trên mạng, một người đàn ông đi đi lại lại ngoài phòng sinh, liên tục ngóng vào trong với vẻ mặt lo lắng. Toàn thân anh đen nhẻm, từ đầu đến chân đều dính đầy bụi than, trang HK01 đưa tin.

Video ông bố hồi hộp chờ vợ sinh con ngoài phòng sinh. Nguồn: YT

Khi nghe tin vợ chuyển dạ, anh mặc nguyên bộ quần áo lao động của thợ mỏ, vừa bước từ hầm than lên đã vội chạy đến bệnh viện, chẳng kịp tắm rửa hay thay đồ.

Giữa tiếng bước chân dồn dập và ánh đèn bệnh viện, anh chỉ nói một câu khiến nhiều người vừa bật cười vừa nghẹn ngào: "Hơn 9 tháng mang thai là kiếp nạn của em, còn thân thể đen này là trách nhiệm của anh".

Người đàn ông đen nhẻm, không kịp thay áo quần, chạy vội đến bệnh viện. Ảnh: HK01

Vì vẻ ngoài của anh, cộng đồng mạng gọi anh là “người cha đen nhẻm”.

Theo thông tin, người đàn ông trong video là anh Tiêu, công nhân mỏ than, cũng là cựu quân nhân.

Ngày 25/10, trong lúc đang làm việc dưới hầm mỏ, anh nhận tin vợ sắp sinh nên lao thẳng tới viện. Quá xúc động và lo lắng nên anh không kịp làm gì: "Lúc đó tôi mừng đến mức không biết đường mà đi nữa".

Trước thông tin rằng anh không kịp thay đồ, anh mỉm cười: "Không phải là không kịp, mà là tôi không nghĩ đến. Trong tình huống đó, ai còn để ý đến vẻ ngoài nữa chứ?".

Anh Tiêu kể, anh và vợ quen nhau nhờ bạn bè giới thiệu. Tình yêu giản dị ấy lớn dần giữa đời thường đầy khói bụi, nhưng chan chứa nghĩa tình. Anh nói: "Người sẽ đi cùng tôi hết nửa đời còn lại, sao tôi nỡ để cô ấy chịu khổ được?".

Anh hạnh phúc khi được làm cha. Ảnh: HK01

Anh Tiêu cũng chia sẻ thêm rằng, rất may là mẹ tròn con vuông, sức khỏe cả hai đều ổn định. Cộng đồng mạng Trung Quốc gửi hàng nghìn lời chúc phúc đến anh và gia đình.

Nhiều người viết: "Không có bó hoa nào đẹp bằng bàn tay dính đầy bụi than chờ đón con mình chào đời"; "Tình yêu chẳng cần lộng lẫy, chỉ cần một người luôn chạy đến khi ta cần nhất"...