Ngày 31/10, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với diễn viên Trương Ngọc Ánh để điều tra về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Thông tin này gây chấn động vì Trương Ngọc Ánh là biểu tượng thành công ở làng giải trí trong nước với bất động sản triệu đô, dàn xe sang và bộ sưu tập đồ hiệu cùng sự nghiệp rực rỡ kéo dài 3 thập kỷ.

Tài sản của Trương Ngọc Ánh xuất phát từ sự nghiệp đa dạng, từ người mẫu, diễn viên với các vai ấn tượng trong Đồng tiền xương máu, Áo lụa Hà Đông và Hương Ga. Cô đứng sau các bộ phim như: Vệ sĩ Sài Gòn, Sắc đẹp ngàn cân. Trương Ngọc Ánh nhạy bén thị trường khi từng nắm giữ vai trò CEO nhiều công ty, chuỗi nhà hàng châu Á và bất động sản.

Năm 2022, cô củng cố vị thế "bà trùm giải trí" khi làm chủ tịch Nova Entertainment thuộc một tập đoàn lớn, công bố đầu tư hơn 50 triệu USD (khoảng 1.200 tỷ đồng) vào dự án nghệ thuật từ cuộc thi hoa hậu đến sự kiện quốc tế. Tuy nhiên, Trương Ngọc Ánh rời vị trí này không lâu sau đó.

Với sự nghiệp vững chãi, Trương Ngọc Ánh sở hữu các bất động sản lớn ở TPHCM. Nổi bật nhất là biệt thự rộng khoảng 500m2 tại khu Thảo Điền, nơi cô từng sinh sống trước năm 2020. Với thiết kế hiện đại, biệt thự này bao gồm sân vườn xanh mướt, hồ cá, thang máy riêng và phòng khách rộng rãi có thể chứa hơn 100 khách, nội thất tinh tế gần gũi với thiên nhiên.

Từ năm 2020, Trương Ngọc Ánh sống trong penthouse thông tầng được hình thành từ 2 căn hộ liền kề với tổng diện tích hơn 300m2, giá trị ước tính hàng chục đến hàng trăm tỷ đồng. Nằm ở vị trí trung tâm, penthouse này có view nhìn ra sông Sài Gòn, thiết kế tông trắng chủ đạo với phòng khách rộng, đàn piano, khu bếp sang trọng và không gian sống tiện nghi. Cuối năm 2023, do biến cố tài chính từ nợ nần, Trương Ngọc Ánh buộc phải rao bán để giải quyết các vấn đề cá nhân và kinh doanh.

Trước khi bị bắt, Trương Ngọc Ánh được cho là đang sinh sống tại một căn hộ hạng sang khoảng 300m2 ở trung tâm TPHCM với nội thất cao cấp và vị trí thuận lợi.

Bên cạnh bất động sản, niềm đam mê xe cộ của Ánh thể hiện gu thẩm mỹ tinh tế qua bộ sưu tập xe sang. Chiếc BMW màu đen (ước tính 3-4 tỷ đồng) gắn bó từ trước năm 2013, tiếp theo là Audi Q7 màu trắng giá khoảng 3,3 tỷ đồng và Mercedes-Benz GLC 200 màu trắng 2020 trị giá 1,9 tỷ đồng với nội thất công nghệ cao.

Phong cách thời trang của Trương Ngọc Ánh luôn nổi bật với gu nữ tổng tài sang trọng, quyến rũ, từ bộ sưu tập Dior, Valentino, Jenny Packham và Roberto Cavalli - như chiếc váy khoét lưng Roberto Cavalli 145 triệu đồng tại công chiếu Hương Ga. Những set đồ Dior bó sát hay đầm bó tại gala PMUS Awards 2025 tôn dáng, kết hợp trang điểm tinh tế. Cô thường sải bước thảm đỏ với phụ kiện đồng điệu, giữ vững hình ảnh ngôi sao thời thượng và là biểu tượng phong cách.

Bổ trợ cho gu thời trang là bộ sưu tập trang sức "khủng" với kim cương, ngọc trai và phụ kiện đồ hiệu. Trương Ngọc Ánh từng khoe nhẫn kim cương siêu to, đồng hồ đắt tiền tại sự kiện hay túi xách Hermes Kelly hồng cánh sen trên 200 triệu đồng hay túi xanh lục bảo 300 triệu đồng. Năm 2021, Trương Ngọc Ánh tặng bộ nhẫn vàng kim cương để đấu giá ủng hộ các bác sĩ và bệnh viện trong chiến dịch chống Covid-19.

Bộ trang sức vàng kim cương đắt tiền của Trương Ngọc Ánh được đấu giá năm 2021.

Trương Ngọc ánh có lối sống năng động, cân bằng khi đam mê thể thao, thời trang và du lịch. Dù tự nhận bình dân, cô từng chia sẻ chi nửa tỷ đồng/năm học phí trường quốc tế cho con gái.

Trương Ngọc Ánh kết hôn với diễn viên Trần Bảo Sơn năm 2005, sinh con gái Bảo Tiên năm 2008 và ly hôn vào năm 2014. Sau mối tình Kim Lý (chia tay năm 2016), Trương Ngọc Ánh hẹn hò diễn viên Anh Dũng và cặp đôi bị đồn đã chia tay.

Trước biến cố nợ nần hàng chục tỷ năm 2024, Trương Ngọc Ánh vẫn duy trì sức ảnh hưởng qua gala trao giải, diễn show thời trang lớn vào tháng 9/2025 và sản xuất phim Chrysalis (dự kiến ra mắt tháng 11/2025). Trương Ngọc Ánh từng thừa nhận ồn ào nợ nần khiến cô suy sụp tinh thần, phải bán tài sản để bù đắp cho đội ngũ nhân viên và đối tác nhưng không muốn ai thiệt thòi vì những biến cố ngoài ý muốn.

Trương Ngọc Ánh diễn thời trang:

Công Lý

Ảnh: Tư liệu