Ngày 31/10, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trương Ngọc Ánh (nghệ sĩ, diễn viên) để điều tra về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Bà Trương Ngọc Ánh bị khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: CACC

Trước đó, Công ty cổ phần Bất động sản Đất Rồng (Công ty Đất Rồng), ở số 25 đường Đào Duy Anh, phường Đức Nhuận, TPHCM, có đơn tố cáo bà Trương Ngọc Ánh - người từng giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty - có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản doanh nghiệp.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Công ty Đất Rồng được thành lập năm 2007 do bà Trương Ngọc Ánh làm giám đốc, đại diện pháp luật.

Trong quá trình hoạt động, bà Ánh kêu gọi ông P.G.M. (quốc tịch Ireland) góp vốn đầu tư tổng cộng 9,1 triệu USD (tương đương hơn 149 tỷ đồng, tính theo giá trị các thời điểm trước đó) vào hai dự án bất động sản, trong đó có dự án tòa nhà Indochine số 112 Nguyễn Thị Minh Khai (quận 3 cũ).

Riêng dự án này, ông M. đã chuyển cho Ánh 4,49 triệu USD (tương đương 72 tỷ đồng).

Bà Trương Ngọc Ánh tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Tuy nhiên, kết quả xác minh cho thấy, ngay trước thời điểm ký kết hợp đồng đầu tư, bà Trương Ngọc Ánh cùng N.M.H. (SN 1964, ngụ phường Tân Định) đã đứng tên cá nhân mua khu đất của bốn hộ dân với giá 7.917 lượng vàng, thấp hơn nhiều so với giá trị 12.917 lượng vàng được kê trong hợp đồng đầu tư.

Trong đó, bà Ánh mới thanh toán 3.000 lượng vàng nhưng lại hạch toán trong sổ sách công ty là 4.458 lượng, có dấu hiệu gian dối, nâng khống giá trị để chiếm đoạt phần chênh lệch.

Đáng chú ý, tháng 12/2007, UBND TPHCM đã ban hành quyết định thu hồi khu đất này để mở rộng Trường THPT Lê Quý Đôn, đồng thời chi trả hơn 26,1 tỷ đồng bồi thường cho bốn hộ dân. Sau đó, các hộ dân hoàn trả lại toàn bộ khoản tiền này cho bà Ánh và H., song bà Trương Ngọc Ánh chỉ chuyển về công ty và nhà đầu tư 3 tỷ đồng, còn lại 10 tỷ chiếm đoạt, sử dụng cá nhân và không hạch toán sổ sách.

Ngoài ra, cơ quan điều tra xác định trong quá trình điều hành doanh nghiệp, bà Ánh tự ý rút tiền từ tài khoản công ty, chỉ đạo lập bút toán khống, làm sai lệch báo cáo tài chính để che giấu hành vi chiếm đoạt.

Công an TPHCM đang mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan và thu hồi tài sản cho nhà đầu tư, doanh nghiệp bị hại.