Nữ diễn viên, nhà sản xuất phim Trương Ngọc Ánh (49 tuổi) bất ngờ bị cơ quan chức năng bắt giữ vào chiều 31/10 với nghi vấn liên quan đến các vụ việc tài chính phức tạp. Vụ việc này đánh dấu một chương đen tối trong sự nghiệp của 'ngọc nữ màn ảnh' Việt một thời từng gây sốt với hàng loạt vai diễn ấn tượng trong phim Đồng tiền xương máu, Giã từ dĩ vãng, Áo lụa Hà Đông...

Trước khi bị bắt, cuộc đời Trương Ngọc Ánh đã gắn liền với vô số ồn ào tình ái đầy kịch tính và những khoản nợ nần, khiến công chúng không khỏi xót xa và tò mò.

Tình duyên lận đận: Từ hôn nhân vàng son đến tình trẻ tan vỡ

Trương Ngọc Ánh bước chân vào showbiz từ năm 1992 với vai trò người mẫu, nhanh chóng trở thành biểu tượng sắc đẹp nhờ gương mặt thanh tú và thân hình cao ráo.

Cô có mối tình và cuộc hôn nhân đình đám với diễn viên Trần Bảo Sơn. Họ kết hôn năm 2005 sau quãng thời gian yêu đương mặn nồng, sinh hạ con gái Bảo Tiên và được ví như cặp đôi vàng của làng giải trí. Cuộc sống hôn nhân kéo dài 9 năm nhưng kết thúc bằng ly hôn vào tháng 4/2014 với lý do được cho là khác biệt về lối sống.

Dù vậy, cặp đôi vẫn giữ mối quan hệ thân thiết sau ly hôn, thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc bên con gái trên mạng xã hội và được khán giả khen ngợi về sự văn minh. Trần Bảo Sơn từng tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn năm 2018 rằng anh vẫn ủng hộ những cuộc tình sau của vợ cũ, coi đó là niềm tin trong chuyện tình cảm.

Sau ly hôn, Trương Ngọc Ánh vướng vào mối tình với nam diễn viên Kim Lý - người kém cô 7 tuổi. Mối quan hệ này bắt đầu từ năm 2014 khi cả hai quen biết qua giới thiệu của bạn bè. Tuy nhiên, cuối năm 2016, Kim Lý thông báo cả 2 đã chia tay. Trương Ngọc Ánh từng chia sẻ rằng cô sốc nặng và mất nhiều tháng để vượt qua, thậm chí ảnh hưởng đến sự nghiệp.

Năm 2019, Trương Ngọc Ánh công khai hẹn hò với diễn viên Nguyễn Anh Dũng - tình trẻ kém cô 14 tuổi. Mối tình chị - em này được ví như cặp đôi hoàn hảo khi cả hai đồng hành trong công việc và đời sống, từ du lịch đến dự án phim ảnh. Họ chính thức thừa nhận vào tháng 2/2022, nhận được sự chúc phúc từ fan hâm mộ.

Tuy nhiên, đến tháng 3/2024, tin đồn cặp đôi chia tay lan truyền rộng rãi. Đến tháng 4/2024, Trương Ngọc Ánh đã đăng lên trang cá nhân loạt ảnh khoe nhan sắc rạng rỡ, quyến rũ với dòng trạng thái đính kèm: "Độc thân, vui tính, thích một mình nhưng sợ cô đơn" như ngầm ám chỉ việc cô và diễn viên Anh Dũng "đường ai nấy đi".

Từ đối tác bùng tiền đến bán tài sản trả nợ

Bên cạnh đời tư lùm xùm, Trương Ngọc Ánh còn đối mặt với cơn bão tài chính, biến cô từ doanh nhân thành công thành nạn nhân của các khoản nợ khổng lồ. Là chủ một công ty sản xuất phim, Trương Ngọc Ánh từng đầu tư mạnh tay vào các dự án điện ảnh nhưng những biến cố liên tiếp đã đẩy cô vào ồn ào truyền thông.

Vụ nợ nần giữa Trương Ngọc Ánh và Công ty TNHH Universe Media Vietnam (Unimedia) năm 2024 bắt nguồn từ hợp đồng hợp tác sản xuất phim Không thể thiếu nhau năm 2020, khi Unimedia tạm ứng 6,6 tỷ đồng cho Công ty TNHH Giải trí Nghệ thuật Liên quốc gia - đơn vị do bà Trương Ngọc Ánh làm giám đốc và góp vốn lớn.

Sau khi thanh lý hợp đồng, phía công ty Trương Ngọc Ánh cam kết hoàn trả nhưng liên tục trì hoãn, dẫn đến Unimedia khởi kiện tại TAND TP Thủ Đức từ tháng 1/2024, đòi đủ gốc lẫn lãi chậm trả. Dù Unimedia từng đề xuất giảm nợ xuống 3,3 tỷ đồng với lịch trả dần và các lần gia hạn từ phía bị đơn, khoản tiền vẫn chưa được thanh toán, khiến vụ việc kéo dài hơn 4 năm.

Đầu năm 2024, Trung tâm Tổ chức Biểu diễn và Điện ảnh TPHCM (Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM) cũng khởi kiện công ty của Trương Ngọc Ánh vì khoản nợ 324,3 triệu đồng từ các hợp đồng tổ chức sự kiện và sản xuất nội dung chưa thanh toán đầy đủ. Đến ngày 28/10/2024, cô mới hoàn tất khoản nợ và đối tác rút đơn kiện.

Trong năm 2025, Trương Ngọc Ánh cũng công khai scandal bị đối tác nợ tới 24 tỷ đồng. Cô đăng bài dài trên trang cá nhân, kêu gọi một công ty đối tác thanh toán khoản tiền chậm trễ từ hợp đồng sản xuất phim và tổ chức sự kiện. Theo đó, đối tác đã ký giấy xác nhận công nợ nhưng liên tục trì hoãn, thậm chí né tránh các cuộc gặp gỡ.

Trương Ngọc Ánh thừa nhận vụ kiện tụng kéo dài khiến cô suy sụp tinh thần, phải bán tài sản để bù đắp cho đội ngũ nhân viên và đối tác khác vì không muốn ai thiệt thòi vì những biến cố ngoài ý muốn.

