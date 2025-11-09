Đám cưới của fashionista Tiên Nguyễn và Justin Cohen vào đầu tháng 12/2025 tại TPHCM hứa hẹn là sự kiện xa hoa nhất năm, quy tụ đông đảo giới nghệ sĩ Việt.

Nguyễn Thảo Tiên sinh năm 1997 tại TPHCM, là con gái út của ông Johnathan Hạnh Nguyễn - "vua hàng hiệu" Việt Nam - và cựu diễn viên Lê Hồng Thủy Tiên, nổi tiếng với phim Vị đắng tình yêu. Là em chồng của Tăng Thanh Hà, Tiên Nguyễn lớn lên trong gia đình doanh nhân quyền lực, được bao bọc bởi thế giới thời trang cao cấp.

Sau khi tốt nghiệp Đại học RMIT TPHCM ngành Quản trị Kinh doanh, Tiên Nguyễn theo đuổi thạc sĩ Quản trị Hàng không tại Đại học London. Những năm tháng ở London không chỉ rèn luyện kiến thức mà còn đánh dấu sự trưởng thành bằng sự tự lập và chăm sóc bản thân.

Điều hành tập đoàn phân phối thời trang hàng đầu tại Việt Nam, Tiên Nguyễn quản lý các thương hiệu xa xỉ như: Burberry, Cartier, Rolex, Chanel, Versace... và là gương mặt đại diện lối sống của giới thượng lưu.

Tiên Nguyễn yêu thích những thiết kế gợi cảm từ Versace, Balmain... tôn vinh đường cong với các bộ đầm cut-out táo bạo và váy sequin lấp lánh. Gu thời trang đa dạng của Tiên Nguyễn thể hiện từ phong cách gợi cảm với váy da báo bó sát kết hợp với lưới tại nhà hàng sang trọng, đến hình ảnh thanh lịch với áo sơ mi trắng satin phối quần kem trong không gian biệt thự cổ điển đầy đồ cổ vật. Cô đặc biệt yêu thích những món đồ của Gucci từ vòng cổ, túi xách mini họa tiết monogram đến thắt lưng vàng đậm chất thương hiệu.

Những chuyến du lịch xa hoa cũng là dịp để Tiên Nguyễn khoe gu thời trang tinh tế. Tại Milan, cô tạo dáng bên Nhà thờ Duomo với áo ba lỗ đen, váy da đen và boots chunky, kết hợp túi MCM nâu. Ở Rome, cô chọn váy lụa đồng ánh kim có chi tiết dây thắt eo phức tạp, kết hợp túi Dolce&Gabbana mini đính pha lê.

Hay tại khu nghỉ dưỡng ở biển, Tiên Nguyễn xuất hiện trong váy hai dây họa tiết Versace vàng rực rỡ, tôn lên làn da nâu khỏe khoắn. Trong những sự kiện âm nhạc quốc tế, cô chọn trang phục in logo thương hiệu nổi bật như bộ đồ thể thao Dolce&Gabbana đen trắng, thể hiện sự trẻ trung nhưng vẫn đẳng cấp.

Phong cách dự tiệc của Tiên Nguyễn cũng đầy ấn tượng với những thiết kế cao cấp. Cô từng xuất hiện trong váy body đính kim sa bạc, kết hợp găng tay lụa đen và kính mát. Tại sự kiện Halloween năm 2023, Tiên Nguyễn hóa thân thành nàng hề Harley Quinn với set đồ crop top đỏ đen da bóng cùng phụ kiện tai thỏ.

Cô yêu thích tập gym để có thể mặc các thiết kế gợi cảm, tôn vinh đường cong. Sở thích khác của Tiên Nguyễn là du lịch khám phá khi đã đến thăm rất nhiều nước trên thế giới, từ Maldives đến Paris (Pháp), Tokyo (Nhật Bản), Singapore, Thụy Sĩ, Italy...

Vị hôn phu của Tiên Nguyễn là Justin Cohen gốc Dubai, lớn lên tại Canada, là doanh nhân làm việc trong lĩnh vực quảng cáo tại Việt Nam. Anh tốt nghiệp 2 trường danh tiếng British Columbia Institute of Technology và Vancouver Film School, từng giảng dạy tại BCIT từ 2004-2007 về các chuyên đề Báo chí, Phát thanh và Truyền hình.

Tiên Nguyễn từng kín tiếng về tình cảm nhưng khi công bố đám cưới, cô mở lòng: "Cùng một thành phố và một chương hoàn toàn mới. Cảm ơn đội ngũ tuyệt vời ở London đã biến buổi chụp ảnh cặp đôi đầu tiên của chúng tôi thành giấc mơ tuyệt đẹp". Tiên Nguyễn nhìn hôn nhân như chương mới đầy hứa hẹn vì đã tìm thấy người đồng hành thực sự.

Hậu trường ảnh cưới của Tiên Nguyễn:

Minh Tinh

Ảnh: FBNV