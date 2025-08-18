2 thí sinh thi tháng sẽ cùng góp mặt trong trận thi quý Olympia

Từ một tình huống cho điểm thí sinh không chính xác và nhận thấy quyết định của cố vấn tại thời điểm ghi hình có thể ảnh hưởng đến cơ hội vào cuộc thi quý của các thí sinh, Ban Tổ chức Đường lên đỉnh Olympia đã quyết định cuộc thi quý 4 năm thứ 25 sẽ có 5 thí sinh dự thi.

Cụ thể, sau cuộc thi tháng 1 quý 4 Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25, ngoài thí sinh Nguyễn Bách Hiệp (học sinh Trường THPT chuyên Sơn Tây, Hà Nội; đạt 195 điểm) giành vòng nguyệt quế, Ban Tổ chức chương trình cũng quyết định mời thí sinh Lê Đức Minh (học sinh Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ, ĐH Quốc gia Hà Nội; về Nhì thi tháng với 185 điểm) tham dự cuộc thi quý 4.

Cuộc thi quý 4 đặc biệt này dự kiến sẽ phát sóng ngày 19/10/2025.

Sự cố đến từ câu hỏi trong phần thi của thí sinh Lê Đức Minh ở cuộc thi tháng 1 quý 4 Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25. Ảnh chụp màn hình.

Trước đó, cũng đã có những trận đấu ở Đường lên đỉnh Olympia có 5 thí sinh.

Lần gần nhất là trận Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2009 và cũng là trận chung kết duy nhất cho đến nay với 5 thí sinh. Việc này diễn ra do thí sinh Bạch Đình Thắng (Hà Nội) khiếu nại thành công với ban tổ chức về 1 câu trong phần thi Về đích ở cuộc thi quý 3. Sau khi được chấp thuận và cộng điểm, thí sinh Bạch Đình Thắng và Hồ Ngọc Hân được công nhận là đồng giải Nhất quý 3 và cùng được tham dự trận chung kết năm.

Trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2009 có sự tham gia của 5 thí sinh gồm: Bùi Tứ Quý (Trường Phổ thông Năng khiếu, ĐH Quốc gia TPHCM); Nguyễn Thị Thu Trang (Trường THPT Bảo Lộc, Lâm Đồng); Hồ Ngọc Hân (Trường THPT chuyên Quốc Học - Huế); Đào Thị Hương (Trường THPT Bỉm Sơn, Thanh Hóa) và Bạch Đình Thắng (Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội).

Trong lịch sử Đường lên đỉnh Olympia cũng từng có những sự cố về điểm số liên quan đến câu trả lời của thí sinh, thậm chí ở cả những trận chung kết năm và sau đó đã đính chính.

Hồi tháng 10 năm 2022, Ban Tổ chức Chương trình Đường lên đỉnh Olympia từng phát thông báo đính chính về sai sót trong việc không công nhận đáp án đúng của thí sinh Bùi Anh Đức ở một câu hỏi Tiếng Anh tại trận chung kết năm thứ 22.

Thí sinh Bùi Anh Đức (thứ hai từ trái sang) từng có một câu hỏi không được công nhận đáp án đúng tại trận Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22.

Cụ thể, tại cuộc thi Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2022, trong phần thi Về đích của thí sinh Vũ Nguyên Sơn (học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam), chương trình đã đưa ra câu hỏi Tiếng Anh có nội dung như sau:

(Đoạn MV See You Again)

It's been a long day without you, my friend

And I'll tell you all about it when I see you again (I'll see you again)

We've come a long way (yeah, we came a long way)

From where we began (you know we started)

Oh, I'll tell you all about it when I see you again (I'll tell you)

When I see you again

First, you both go out your way and the vibe is feeling strong

And what's small turned to a friendship, a friendship turned to a bond

And that bond will never be broken, the love will never get lost

(The love will never get lost)

And when brotherhood come first, then the line will never be crossed

Established it on our own when that line had to be drawn

And that line is what we reached, so remember me when I'm gone

(Remember me when I'm gone)

Câu hỏi được chương trình đưa ra là:

“In this part of song, I have used a synonym for the word 'friendship'. Can you tell me which word it is?”

(Dịch: Trong đoạn trích của bài hát, tôi đã sử dụng một từ đồng nghĩa với từ "friendship" (tình bạn). Bạn có thể cho tôi biết đó là từ nào không?)

Ở câu hỏi này, thí sinh Vũ Nguyên Sơn đã không đưa ra câu trả lời. Sau đó, thí sinh Bùi Anh Đức (học sinh Trường THPT Chuyên Sơn La, tỉnh Sơn La) đã giành quyền trả lời và đưa ra đáp án là "Bond".

Đáp án chương trình đưa ra khi đó là "Brotherhood".

Ngay tại thời điểm trực tiếp, chương trình đã không chấp nhận đáp án của Bùi Anh Đức và trừ thí sinh này 15 điểm.

Sau khi chương trình kết thúc, ban tổ chức cho biết đã kiểm tra lại với cố vấn Tiếng Anh và cố vấn đã chấp nhận câu trả lời của Bùi Anh Đức là “Bond”.

Như vậy có 2 đáp án đúng ở câu hỏi này là "Bond" và "Brotherhood". "Câu trả lời của Bùi Anh Đức là hoàn toàn chính xác", thông báo đính chính của chương trình nêu.

Dù rất may, số điểm điều chỉnh không làm thay đổi thứ hạng các thí sinh trong trận chung kết năm và Ban Tổ chức chương trình cũng đưa ra đính chính, xin lỗi; tuy nhiên, không ít khán giả cho rằng những sơ suất này có thể làm ảnh hưởng đến tâm lý thí sinh, thậm chí hoàn toàn có thể thay đổi cục diện trận đấu khi thí sinh có được tâm lý hưng phấn bởi có thêm điểm số ở những thời điểm như vậy.