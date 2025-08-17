Cụ thể, tình huống diễn ra ở cuộc thi tháng 1 quý 4 Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25 vừa phát sóng chiều ngày 17/8.

Ở phần thi Về đích của thí sinh Lê Đức Minh, chương trình đã hỏi: “Hình thức dinh dưỡng của phần lớn vi khuẩn và các loại nấm là gì?”. Câu hỏi này có giá trị 20 điểm.

Lúc này, thí sinh Lê Đức Minh đưa ra câu trả lời là: “Tự dưỡng”. Tuy nhiên đây là đáp án không chính xác.

Ngay sau đó, thí sinh Nguyễn Bách Hiệp đã nhấn chuông giành quyền trả lời và đưa ra câu trả lời là: “Hóa tự dưỡng”.

Đáp án của chương trình là: “Hóa dị dưỡng”.

Tại thời điểm ghi hình, cố vấn chương trình đã quyết định cho điểm câu trả lời của thí sinh Bách Hiệp.

Lúc này, điểm số của 2 thí sinh này cũng có sự biến động. Thí sinh Đức Minh bị trừ 20 điểm, từ 205 xuống còn 185 điểm; còn thí sinh Bách Hiệp từ 160 điểm lên thành 180 điểm.

Kết thúc cuộc thi tháng 1 quý 4 Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25, hai thí sinh Bách Hiệp và Đức Minh cũng là 2 người có điểm số cao nhất. Bách Hiệp chiến thắng chung cuộc với 195 điểm song chỉ hơn Đức Minh đúng 10 điểm.

Sự cố đến từ câu hỏi trong phần thi của thí sinh Lê Đức Minh ở cuộc thi tháng 1 quý 4 Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25. Ảnh chụp màn hình.

Tuy nhiên, Ban Tổ chức Đường lên đỉnh Olympia cho biết, sau khi cuộc thi kết thúc, cố vấn chương trình nhận thấy đây là một quyết định không chính xác. Câu trả lời của cả hai học sinh đưa ra đều không đúng.

Đáp án đúng phải là Hóa dị dưỡng – như phương án ban đầu chương trình công bố.

“Ban Tổ chức và cố vấn chương trình gửi lời xin lỗi chân thành đến các thí sinh, gia đình, nhà trường và quý vị khán giả truyền hình”, Ban Tổ chức Đường lên đỉnh Olympia chia sẻ và nhận thấy quyết định của cố vấn tại thời điểm ghi hình có thể ảnh hưởng đến cơ hội bước vào cuộc thi quý của thí sinh Đức Minh.

Ban Tổ chức cho biết, theo “Quy chế tham dự chương trình Đường lên đỉnh Olympia”, sau khi cuộc thi kết thúc, kết quả không thể hủy bỏ, và điểm số, thứ hạng của các thí sinh không thể thay đổi.

Tuy nhiên, để đảm bảo tính nhân văn, công bằng, cổ vũ tinh thần học tập của học sinh, Ban Tổ chức và Ban cố vấn chương trình đã quyết định mời thí sinh Lê Đức Minh tham dự cuộc thi quý 4 – Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25 với tư cách là thí sinh thứ 5 của cuộc thi này.