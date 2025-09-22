Lợi Trần chia sẻ lý do từ chối vai Quang trong "Mưa đỏ":

- Vai Hải trong "Tử chiến trên không" là vai diễn thử thách Lợi Trần. Anh đã đến với vai diễn này thế nào?

Tôi đã trải qua 3 vòng casting khá căng thẳng ở TPHCM với sự tham gia của các anh chị, bạn cùng lứa cũng như các em. Thấy dự án của đạo diễn Hàm Trần, chúng tôi có sự kỳ vọng lớn bởi đã xem rất nhiều phim của anh và thấy phải cố gắng để có thể tham gia được dự án Tử chiến trên không này. Sau đó tôi may mắn được anh Hàm Trần chọn vào vai Hải.

Lợi Trần với tạo hình vai Hải trong phim.

Tự thực hiện các cảnh hành động 100%, luôn khó thở vì thiếu oxy

- Tại sự kiện showcase các diễn viên chia sẻ khi tham gia "Tử chiến trên không", nhiều người đã bị chấn thương vì các cảnh hành động. Anh thì sao?

Xem trailer Tử chiến trên không, khán giả có thể thấy đây là phim hành động giật gân và mang tới những cảm giác mạnh nên chúng tôi phải chuẩn bị các pha hành động rất kỹ. Do vậy từ lúc tập chúng tôi đã bị chấn thương và lúc quay thậm chí còn nhân lên gấp 10-20 lần. Nếu quay trong không gian rộng dễ hơn nhưng đây là phim hành động đầu tiên của Việt Nam quay trên máy bay thật, hơn nữa máy bay ngày xưa nhỏ chứ không phải thân rộng như bây giờ.

Quay trên 1 chiếc máy bay thật với ghế bằng thép mọi chi tiết đều thật 100%, chỉ cần sơ xuất va đập ở thành ghế hay thân máy bay là diễn viên có thể bị chấn thương. Vì vậy tôi phải dành lời khen cho ê-kíp làm phim vì đã cố gắng rất nhiều. Chúng tôi đã vượt qua các bài kiểm tra khó khăn và quay ở không gian chật hẹp, đông người. Máy bay nhỏ nhưng ngoài diễn viên còn hành khách, ê-kíp đoàn phim nên rất khó thở. Việc thiếu oxy khiến thể lực của mình nhanh xuống nhất. Phim thu tiếng trực tiếp nên khi quay sẽ phải tắt máy lạnh để đảm bảo không bị ồn.

Các diễn viên luôn đóng phim trong tình trạng thiếu oxy.

Chính vì vậy, nhiều lúc tôi và các anh em bị tụt đường huyết, thiếu oxy dẫn tới khó thở và xin đạo diễn cho ngưng quay để ra ngoài hít thở và uống nước nếu không sẽ không chịu nổi mà xỉu ngay lập tức. Đóng cảnh hành động đã nóng lại còn thiếu oxy nên ai cũng mệt.

Với Tử chiến trên không, chúng tôi đã vượt qua được giới hạn của bản thân. Xưa giờ tôi đóng phim hành động cũng nhiều nhưng với phim này nhiều lúc không thể chịu nổi. Tôi biết ơn khi được tham gia dự án này. Đặc biệt Hải là vai diễn nặng ký có nhiều thay đổi về tâm lý hơn là hành động trong phim trước đây.

Trong phim này tôi có diễn cảnh đối kháng với Thanh Sơn và bị trật khớp vai ở cảnh gần cuối phim, có cảm giác không diễn nổi nữa vì không thể giơ tay lên được. Tôi phải xin ê-kíp cho lấy sợi dây buộc tay mình lên, lấy đá chườm khoảng 15 phút rồi hoàn thành cảnh quay. Bởi tôi cũng như tất cả các diễn viên trong Tử chiến trên không đều tự thực hiện 100% các cảnh hành động chứ không nhờ tới diễn viên đóng thế.

Lợi Trần và Thanh Sơn trong "Tử chiến trên không".

- Khi hoàn thành vai Hải trong "Tử chiến trên không" anh có thấy "đã"? Nghe nói để vào vai này, Lợi Trần đã từ chối vai Quang trong "Mưa đỏ"? Anh có thấy tiếc vì đã bỏ lỡ Quang mà sau này đã mang về danh tiếng cho Steve Nguyễn?

Trước hết tôi phải chúc mừng Mưa đỏ! Khi xem phim, tôi hãnh diện vì mình là người Việt Nam. Tôi cũng xin chúc mừng đạo diễn Đặng Thái Huyền và nhà sản xuất Trí Viễn đã cùng với Điện ảnh quân đội làm ra một bộ phim khiến tôi yêu đất nước hơn, biết ơn ông bà mình đã hy sinh có sự bình yên ngày hôm nay.

Tôi nhận cuộc gọi từ anh Viễn mời tôi vào vai Quang. Chị Huyền nói có biết tôi qua phim và được giới thiệu nên muốn bay vào TPHCM gặp. Tôi vinh hạnh và háo hức gặp chị Huyền ở phim trường HK Film để casting cho vai Quang. Tôi bay ra Hà Nội gặp các bác bên quân đội và thấy rất vinh dự. Sau khi casting về tôi không tin là mình được chọn vào vai Quang.

Tôi không thể quên những ngày không ngủ được bởi ba mới mất mấy tháng. Mẹ bị bệnh mười mấy năm nay và cứ 3 tuần là phải lên 2 bệnh viện ở TPHCM. Các anh chị tôi ở dưới quê Đồng Nai lo cho mẹ còn ở TPHCM tôi luôn là người chịu trách nhiệm.

Lợi Trần tại sự kiện ra mắt "Tử chiến trên không" ở Hà Nội.

Lúc mẹ lên TPHCM khám bệnh cũng là lúc tôi phải có câu trả lời cho đoàn phim Mưa đỏ về việc có tham gia được hay không. Tôi có tâm sự với mẹ ở bệnh viện rằng mình sắp tham gia phim Mưa đỏ. Nhưng mẹ bệnh như vậy nên tôi rất phân vân, mấy hôm ngủ không được. Nếu đi làm phim phải 3-4 tháng tôi không thể lo cho mẹ ở TPHCM. Mẹ nói nếu tôi đi phim bà rất vui nhưng lỡ bệnh nặng hơn không biết ai lo.

Tôi sợ lỡ đang quay phim mà mẹ có chuyện gì không về được lo kịp sẽ ân hận đến suốt đời. Tôi có trả lời chị Huyền, anh Viễn như vậy và họ hiểu. Tôi xin đính chính mình không từ chối vai Quang trong Mưa đỏ để đóng vai Hải trong Tử chiến trên không bởi tôi được đạo diễn Hàm Trần mời casting phim Tử chiến trên không sau phim Mưa đỏ và lúc đó cũng không biết có được chọn hay không.

Trailer "Tử chiến trên không":