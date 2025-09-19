Trailer "Tử chiến trên không":

Được đón nhận nồng nhiệt sau buổi họp báo công chiếu phim ngày 16/9 tại TPHCM, bom tấn hành động Tử chiến trên không của đạo diễn Hàm Trần tiếp tục ra mắt khán giả Hà Nội vào ngày 18/9 thu hút đông đảo giới làm phim phía Bắc. Phim kể về một chuyến bay dân dụng bất ngờ bị nhóm không tặc khống chế, buộc phi hành đoàn và hành khách phải đối diện ranh giới sinh - tử trong không gian chật hẹp.

Dựa trên sự kiện có thật, 118 phút của bộ phim trôi qua nghẹt thở từ đầu đến cuối với cấu trúc chặt chẽ cùng tình huống khó đoán, những pha hành động và cân não nghẹt thở. Dàn diễn viên Thái Hòa, Kaity Nguyễn, Trâm Anh, Thanh Sơn, Lợi Trần, Xuân Phúc... đều lăn xả với vai diễn. Tuyến chính diện lẫn phản diện đều diễn xuất ấn tượng.

Dàn diễn viên "Tử chiến trên không" tại buổi ra mắt phim ở Hà Nội tối 18/9.

Sau suất chiếu, Tử chiến trên không nhận nhiều lời khen của giới làm phim.

Đại tá Thu Dung cùng Đại tá Kiều Thanh Thuý - Giám đốc sản xuất phim Mưa đỏ đã có mặt và chúc mừng đại diện Điện ảnh Công an Nhân dân là Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong và Trung tá Trần Nam Chung. Trung tá Trần Nam Chung - Giám đốc Điện ảnh CAND nói Tử chiến trên không là bộ phim đầu tiên đánh dấu sự trở lại của Điện ảnh Công an Nhân dân. Đại tá Thu Dung - Giám đốc Điện ảnh Quân đội nhân dân nói ngắn gọn: "Tử chiến trên không sẽ là bom tấn sau Mưa đỏ".

Dàn diễn viên Mưa đỏ gồm Hoàng Long, Phương Nam, Trần Gia Huy, Đình Khang cũng tới ủng hộ đoàn phim Tử chiến trên không có sự góp mặt của đàn anh Hiếu Nguyễn.

Đại tá Thu Dung và Đại tá Kiều Thanh Thuý của Điện ảnh Quân đội Nhân dân chúc mừng đại diện Điện ảnh Công an Nhân dân là Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong và Trung tá Trần Nam Chung.

NSƯT Quang Thắng chia sẻ mới đây Điện ảnh Quân đội đã để lại ấn tượng cho rất nhiều khán giả qua phim Mưa đỏ và bây giờ Điện ảnh Công an tiếp tục mang tới một bộ phim gay cấn. Quang Thắng đánh giá 1 phim 9 điểm, 1 phim 9 điểm rưỡi và thực sự Tử chiến trên không khiến anh "nghẹt thở".

Quang Thắng đi xem phim cùng NSND Lê Khanh.

"Từ trước đến nay xem phim Việt Nam tôi sẽ đoán được trước cái kết thế nào nhưng với Tử chiến trên không sẽ không đoán trước được sự việc ra sao", nghệ sĩ chia sẻ. Quang Thắng đánh giá cao dàn diễn viên trong Tử chiến trên không và nói đặc biệt thích vai diễn của diễn viên Tiểu Bảo Quốc bởi mang đến các tình huống hài cho bộ phim đỡ căng thẳng. Có người xem căng thẳng quá mà bấm gẫy cả móng tay, ví dụ cô MC Diễm Quỳnh ngồi trước mặt tôi vừa mới nói là Em gãy móng tay rồi", Quang Thắng hài hước kể.

MC Diễm Quỳnh chia sẻ sau khi xem "Tử chiến trên không":

MC Diễm Quỳnh nói sau hàng loạt bộ phim thành công như Địa đạo, Mưa đỏ ngoài rạp, chị nghĩ Điện ảnh Công an thực sự đang chịu áp lực khi đưa Tử chiến trên không ra rạp vì khán giả trước đó đã được thưởng thức nhiều phim hay và cảm xúc.

MC Diễm Quỳnh và Trung tá Trần Nam Chung.

Chị chia sẻ: "Cả tôi và các đồng nghiệp nữ đi xem phim đều nghĩ không biết mình có sống sót nổi đến hết thời lượng của phim này không nhưng Tử chiến trên không có nhiều chi tiết giúp tôi bước qua được nhiều nỗi sợ bản năng. Đó là những phụ nữ trong phim cũng rất sợ như tôi chứ không phải sinh ra đã là những con người can trường.

Kể cả những chiến sĩ công an, bản thân họ cũng rất sợ khi đứng trên độ cao. Bộ phim quá hẹp về không gian, quá chật chội và cái chết luôn nằm ở đâu đó ngay bên cạnh. Những khán giả như tôi không sẵn lòng mua vé xem những bộ phim hành động gay cấn tôi nghĩ có thể sẽ tìm được những triết lý sống khác, những giá trị khác khi vượt qua nỗi sợ".

MC Diễm Quỳnh cũng đặc biệt dành lời khen và lời cảm ơn tới các diễn viên trong phim.

Thanh Sơn, Thái Hoà và dàn diễn viên tại sự kiện ra mắt phim.

Thanh Sơn từng coi việc Thái Hoà là thần tượng, vậy bản thân anh nhận xét thế nào khi đóng cùng Thanh Sơn? Trả lời câu hỏi của VietNamNet, diễn viên Thái Hoà nói anh rất sợ khi các diễn viên trẻ bày tỏ muốn làm việc với mình bởi chính anh lại học được rất nhiều điều khi làm việc cùng họ. Thái Hoà nói các diễn viên trẻ giúp anh tìm lại những gì đã trải qua, đó là thanh xuân, là sự vô tư trong nghề. Anh nhận xét Thanh Sơn là diễn viên giỏi trong nghề còn ngoài đời rất dễ thương.

Thái Hoà nhận xét về đàn em Thanh Sơn:

Tử chiến trên không khởi chiếu chính thức từ ngày hôm nay, 19/9 và hứa hẹn sẽ tiếp tục nối bước Mưa đỏ với doanh thu bùng nổ.

