Cảm mến sự tử tế

Đám cưới trôi qua gần 1 tuần nhưng niềm hạnh phúc và cảm giác ấm áp vẫn vẹn nguyên với anh Nguyễn Xuân Tuấn (SN 1992, quê ở xã Đồng Sơn, tỉnh Đồng Tháp).

Anh cùng người bạn đời Hà Thanh Thùy (SN 1993, quê Đồng Tháp) trong suốt 9 năm gắn bó, chưa từng nghĩ mình sẽ có một hôn lễ trọn vẹn với sự tác thành của hai bên gia đình.

Tuấn nhận ra chính mình ở độ tuổi trưởng thành. Sợ bố mẹ buồn, anh không dám thể hiện bản thân nhưng với sự tinh tế của bậc phụ huynh, bố mẹ anh sớm nhận ra giới tính thật của con trai mình.

“Tôi không công khai, ba mẹ cũng không hỏi. Một lần, tôi lén nghe được ba thủ thỉ với mẹ ‘con cái lớn rồi, nó muốn làm sao thì làm, miễn sao hạnh phúc là được’.

Hôm đó, ba có hơi men trong người mới nói ra những lời thật lòng như thế. Tôi nghe mà thương đứt ruột”, anh kể.

Anh Tuấn (bên phải, ảnh trái) và Thùy trong lễ dạm ngõ

Đến khi quen biết Thùy vào năm 2016 khi cùng làm việc trong siêu thị, biết người kia "cùng chung một thế giới”, Tuấn mới đủ can đảm đối diện với cảm xúc của mình.

Anh quan sát Thùy rất kỹ, nhận ra chàng trai này có nhiều điểm cuốn hút như tính cách hiền lành, thích giúp đỡ người khác, kiểm soát cảm xúc tốt...

Trong lần chứng kiến Thùy đứng ra kêu gọi mọi người quyên góp để hỗ trợ một đồng nghiệp khó khăn không may đánh mất 10 triệu đồng, Tuấn xúc động và càng thêm cảm mến anh.

“Tôi bắt đầu theo đuổi Thùy. Mỗi ngày, tôi đều mua trà sữa cho cậu ấy, rồi kiếm cớ giúp đi chở hàng, khi có thời gian thì đưa đón Thùy đi làm, đi ăn...

Ban đầu, Thùy không thích lắm nhưng dần cũng cảm động. Cuộc sống của Thùy vốn khó khăn, cậu ấy sống tình cảm nên cũng dễ cảm động trước sự quan tâm của người khác”, anh Tuấn kể.

Năm 2017, khi có nơi ở ổn định, Tuấn ngỏ lời rủ Thùy về sống chung. Hôm ấy, anh chuẩn bị một bàn tiệc có nến, bóng bay và một món quà dành cho Thùy.

Khoảnh khắc nhận được sự đồng ý, Tuấn hạnh phúc vì đã có người đồng hành trong đời.

Đám cưới ngập vàng, sổ đỏ

Chín năm gắn bó, cải hai cùng nhau trải qua nhiều thăng trầm trong quá trình gây dựng sự nghiệp, đổi lại, chuyện tình cảm của họ rất suôn sẻ, êm đềm. Số lần cãi vã chỉ đếm trên đầu ngón tay và lời chia tay chưa bao giờ được nói ra.

Từ lần đầu về ra mắt, Thùy đã gọi bố mẹ Tuấn là “bố mẹ”. Thương con, bố mẹ Tuấn đón nhận mọi sự lựa chọn của con.

Cả hai nhận được nhiều quà cưới từ hai bên gia đình

Bố Thùy đã mất, mẹ của Thùy không phản đối nhưng cũng không chấp nhận ngay mà chỉ xem Tuấn và Thùy là những người bạn tốt của nhau.

“Mẹ Thùy hiền lành, chất phác. Bà không khẳng định điều gì nhưng cũng không ngăn cản, vẫn để con cái được sống với cảm xúc của mình.

Còn mẹ tôi chỉ dặn dò hai đứa ‘xác định sống cùng nhau thì phải nhường nhịn nhau'", Tuấn chia sẻ.

Cả hai vốn nghĩ sẽ sống với nhau như thế, chỉ cần bản thân hài lòng, hai bên gia đình chấp nhận là đủ. Cho đến một ngày, mẹ Tuấn nhắc về đám cưới họ mới chợt nhận ra, chính họ cũng mong có một hôn lễ để hạnh phúc trọn vẹn hơn.

Mẹ Tuấn muốn tổ chức đám cưới để khẳng định Thùy là thành viên chính thức của gia đình. Khi thông tin được chia sẻ với họ hàng, làng xóm, mọi người đều vui vẻ đón nhận và đến chúc phúc cho cả hai.

“Suốt những năm qua, chúng tôi không chỉ chăm sóc cho ba mẹ hai bên mà còn sẻ chia với người thân, xóm làng.

Tôi nghĩ, khi mình sống tốt thì tự khắc sẽ được mọi người thương và ủng hộ”, anh Tuấn nói.

Đám cưới của cặp đôi được tổ chức vào ngày 8/8 vừa qua tại quê nhà của Tuấn. Gia đình hai bên làm 24 mâm cỗ mời hơn 200 vị khách gồm họ hàng, xóm giềng, bạn bè đến chung vui.

Nhiều người không nhận được thiệp mời cũng đến chúc phúc cho cặp đôi. Sự xuất hiện bất ngờ của họ khiến cả hai vô cùng trân trọng.

Trong đám cưới, họ nhận được những món quà giá trị của hai bên gia đình, gồm 7 cây vàng và 5 sổ đỏ. Cả hai hạnh phúc không phải bởi giá trị vật chất của những món quà mà là tình yêu thương hai bên gia đình gửi gắm trong đó.

“Khoảnh khắc khiến tôi xúc động nhất trong hôn lễ là khi mẹ tôi đứng trước quan viên hai họ, thừa nhận Thùy là một thành viên của gia đình. Sự đón nhận ấy có ý nghĩa rất lớn với những người đặc biệt như chúng tôi”, Tuấn xúc động nói.

Ảnh: NVCC