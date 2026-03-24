Chương trình Vợ chồng son số mới nhất phát sóng câu chuyện tình yêu của cặp đôi Lê Văn Sơn (31 tuổi, tài xế lái xe) và Vũ Thị Minh Phương (31 tuổi, làm trong ngành thẩm mỹ). Chuyện tình cảm của cặp đôi có nhiều trắc trở nhưng cũng đầy bất ngờ và thú vị.

Cặp đôi quen nhau vào tháng 6/2025 qua một chương trình ghép đôi trên TikTok. Khi đó, Sơn được ghép đôi với một cô gái khác có ngoại hình xinh xắn, dễ thương nhưng sau khi trò chuyện, anh lại từ chối hẹn hò vì thấy không hợp.

Vợ chồng Minh Phương trên sóng Vợ chồng son. Ảnh cắt từ clip

Dù vậy, khi rời chương trình, anh xin số điện thoại để kết bạn, trò chuyện với Minh Phương.

“Kể từ hôm ấy, chúng tôi nói chuyện thâu đêm suốt sáng”, Phương kể.

Tuy vậy, khi biết Phương là mẹ đơn thân của một bé trai 11 tuổi, Sơn có chút ngần ngại. Nhưng dần dần, cảm nhận được tình cảm chân thành của Phương và bản thân cũng yêu quý con trai riêng của cô, anh đã vượt qua mọi rào cản để đến với người phụ nữ này.

“Có lần Phương nấu cơm đem đến cho tôi, tôi cảm giác rất lâu rồi mình chưa được quan tâm, yêu thương như thế.

Cặp đôi trải qua sự cố hy hữu trong ngày cưới. Ảnh cắt từ clip

Tôi nghĩ, nếu ngày nào cũng được ăn cơm vợ nấu như vậy thì thực sự hạnh phúc. Rồi tôi gặp cháu Duy - con riêng của cô ấy. Ban đầu cháu gọi tôi là ‘bác’. Dần dần, cháu yêu quý tôi và tôi cũng yêu quý cháu, mỗi khi đi lấy hàng tôi thường dẫn cháu theo. Đến khi hai bác cháu yêu quý nhau thì cháu tự động gọi tôi là ‘ba’”, anh Sơn kể.

Về phía mình, Minh Phương để ý những điều nhỏ nhặt bạn trai dành cho con riêng của mình. Khi thấy con trai thực lòng yêu quý người đàn ông này, cô tin tưởng mình đã gặp đúng người.

Cặp đôi kết hôn sau 9 tháng tìm hiểu. Trong khoảng thời gian đó, họ có lúc giận dỗi, thậm chí nghĩ đến chuyện chia tay.

Phương kể, một lần đôi bên cãi vã, cô giận dỗi đến mức đòi chia tay. Lần ấy, Sơn đã viết một lá đơn xin lỗi để dỗ dành bạn gái.

“Nội dung lá đơn có ngày tháng, tên tuổi đàng hoàng. Anh ấy viết: ‘Tôi thề, nếu tôi còn làm vợ buồn, vợ dỗi thì vợ muốn làm gì tôi cũng được’, sau đó ký tên. Đọc lá đơn đó, tôi vừa vui vừa buồn cười nên bỏ qua tất cả”, Phương kể.

Cặp đôi có cuộc sống vợ chồng son ngọt ngào. Ảnh cắt từ clip

Trong đám cưới, cặp đôi gặp phải một sự cố khó tin.

Trong lúc tổ chức hôn lễ trên sân khấu, vợ chồng Phương bị 2 kẻ lạ mặt ném mắm tôm trúng người. Nguyên nhân xuất phát từ hiểu lầm không đáng có giữa Phương và một vài người bạn cũ từ 2 năm trước.

“Chuyện cũ rồi nhưng họ vẫn nhớ đến giờ. Họ phá hỏng nguyên cái đám cưới của tôi. Khi vừa xảy ra sự việc, tôi không biết kẻ ném mắm tôm là ai và không hiểu chuyện gì đang xảy ra. May mắn, hai bên gia đình thông cảm và an ủi chúng tôi rất nhiều”, Phương kể.

Sự việc xảy ra khiến Minh Phương căng thẳng, khóc không ngừng trên đoạn đường rước dâu. Sơn cũng buồn khi đám cưới bị phá hỏng bởi tình huống khó ngờ.

“May mắn, chúng tôi kịp tắm rửa, thay đồ, trang điểm... để tiếp tục tiến hành hôn lễ.

Lúc đưa dâu, chị gái họ của tôi nói với con trai tôi ‘con bị đau mắt thế này, để bác đưa con đi bệnh viện đã’. Nhưng con bảo ‘con phải đưa mẹ về nhà chồng’. Và lúc ngồi trên xe đưa dâu, con cứ nhìn theo xe hoa của mẹ mà khóc”, Phương chia sẻ.

Hôn nhân của cặp vợ chồng son rất vui vẻ và ngọt ngào. Dù cả hai vẫn có những khuyết điểm khiến nửa kia phiền lòng, tuy nhiên, thay vì tỏ ra khó chịu, họ học cách thông cảm, thấu hiểu cho nhau để cuộc sống thoải mái hơn.