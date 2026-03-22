Sự việc được chú rể ở Hà Nam (Trung Quốc) chia sẻ gần đây trên trang cá nhân, theo 163. Theo đó, một người bạn đã gửi phong bì mừng cưới ghi 500 NDT (khoảng 1,9 triệu đồng) cho chú rể. Tuy nhiên, khi mở ra, bên trong chỉ có 100 NDT (khoảng 380 nghìn đồng).

Ngoài ra, bên trong phong bì của người bạn còn kèm theo một mảnh giấy ghi rõ, trước đây chú rể mừng đám cưới anh ta 500 NDT, nhưng sau đó lại vay 400 NDT (khoảng 1,5 triệu đồng). Do đó, lần này người bạn “trừ thẳng” vào tiền mừng cưới, coi như hai bên đã thanh toán xong.

“Ý của anh ấy là 400 nhân dân tệ kia tôi khỏi cần trả nữa, coi như tiền mừng cưới luôn. Nhưng cách làm này khiến tôi rất khó xử”, chú rể chia sẻ.

Người bạn gửi tiền mừng kèm giấy “trừ nợ” cho chú rể. Ảnh: 163

Đồng thời, chú rể cho rằng việc mừng cưới giữa bạn bè ngày càng trở nên so đo, tính toán. Ngay sau khi được đăng tải, câu chuyện đã thu hút hàng trăm bình luận trái chiều.

Một số ý kiến cho rằng, nếu chú rể chủ động trả nợ trước đó, có lẽ người bạn kia đã không hành xử như vậy. Thậm chí, hành động “trừ nợ trong phong bì” có thể cho thấy mối quan hệ giữa hai người đã không còn thân thiết.

Ở chiều ngược lại, không ít người lại cho rằng việc “tính toán rõ ràng” là điều dễ hiểu trong bối cảnh kinh tế hiện nay, giúp tránh những khoản nợ tình cảm kéo dài.

“Vay tiền là chuyện chữ tín, không trả đúng hạn thì khó trách người khác sòng phẳng”, một người dùng mạng bình luận.

Bên cạnh đó, nhiều người chia sẻ trải nghiệm cá nhân về chuyện tiền mừng. Có người “mừng sao trả vậy” sau nhiều năm, có người lại chủ động mừng nhiều hơn để giữ tình cảm. Sự khác biệt này phản ánh cách nhìn rất khác nhau về “văn hóa phong bì”.

Tuy nhiên, đa số ý kiến đều đồng tình rằng, việc dùng tiền mừng cưới để “khấu trừ nợ” ngay trong ngày vui là hành động thiếu tinh tế.

Bởi lẽ, phong bì cưới vốn mang ý nghĩa chúc phúc, thể hiện tình cảm và sự trân trọng. Khi bị quy đổi thành những con số tính toán, nó dễ khiến mối quan hệ trở nên lạnh nhạt, thậm chí tổn thương.