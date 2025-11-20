Cuối năm là thời điểm vàng cho ngành kinh doanh dịch vụ vận tải khi nhu cầu tăng vọt. Anh Huỳnh Văn Đạt (Hưng Yên) chia sẻ: “Nhiều người nói sợ Tết nhưng với chúng tôi thì đây là mùa mong chờ nhất năm bởi không lo xe nằm nhà”.

Kinh doanh dịch vụ vận tải gần 10 năm qua, anh Đạt cho biết, Tết là cơ hội tốt nhất của các cá nhân, hộ kinh doanh, doanh nghiệp trong lĩnh vực vận tải hành khách. Nhu cầu di chuyển sẽ vẫn còn duy trì ở mức cao từ nay đến ra Tết, bởi theo phong tục Việt Nam “Tháng Giêng là tháng ăn chơi”, nhu cầu di chuyển đến các lễ hội, địa điểm tâm linh cũng tăng mạnh.

“Ngày nay, dường như anh em chạy dịch vụ có việc làm quanh năm và cuối năm cũ đầu năm mới là dịp nhộn nhịp nhất. Chạy xe dịch vụ cá nhân giờ không lo thiếu việc”, anh Đạt cho hay.

Veloz Cross là lựa chọn đáng cân nhắc cho khách hàng dịch vụ

Tạo ra dòng tiền ngay lập tức, doanh thu ổn định, nhiều cá nhân, hộ kinh doanh, doanh nghiệp đã quyết định sắm xe ô tô trong tháng 10, tháng 11. Đây cũng là thời điểm các hãng xe triển khai nhiều chương trình khuyến mại lớn nhất năm, giúp giảm tối đa chi phí đầu vào, gia tăng lợi ích cho khách hàng.

“Bền bỉ, tiết kiệm” là ưu tiên hàng đầu

Với đông đảo khách hàng kinh doanh dịch vụ, bền bỉ và tiết kiệm là hai tiêu chí quan trọng nhất khi mua xe. Những mẫu xe Toyota từ xưa đến nay, dù có những đổi mới đáng kể về thiết kế, trang bị tiện nghi, công nghệ an toàn hay cả động cơ nhưng vẫn duy trì được những giá trị nền tảng này. Vios, Veloz Cross, Avanza Premio là các mẫu xe Toyota điển hình được nhiều khách hàng dịch vụ lựa chọn.

Vios - mẫu sedan cỡ B bán chạy nhất thị trường

Với khách hàng mua xe trong tháng 11, Toyota áp dụng ưu đãi lên đến 100% thuế trước bạ, lãi suất vay khi mua xe trả góp chỉ từ 1,99%/năm và cố định trong 6 tháng đầu. Khách hàng mua xe BMPV còn được tặng thêm một năm bảo hiểm thân vỏ. Vì vậy, các chủ sở hữu Vios sẽ tiết kiệm được từ 46-54 triệu đồng, 64,7-69,3 triệu đồng với Avanza Premio và từ 72,7-75 triệu đồng với Veloz Cross (tùy phiên bản).

Được lắp ráp tại Nhà máy Toyota Phú Thọ, hãng xe Nhật Bản chủ động được nguồn cung, khách hàng không phải chờ đợi lâu khi mua xe, thủ tục đơn giản và xử lý nhanh gọn. Điều này càng tăng thêm cơ hội việc làm, tạo ra giá trị kinh tế cho các chủ xe dịch vụ trong giai đoạn cao điểm này.

Khách hàng hài lòng khi gắn bó với Toyota Vios

Sau hơn hai thập kỷ hiện diện, Vios vẫn là mẫu sedan phổ thông “ăn khách”, duy trì mức doanh số ấn tượng hàng tháng, đạt hơn 1.400 xe trong tháng 10 vừa qua. Veloz Cross nằm trong top những mẫu xe đa dụng cỡ nhỏ bán chạy nhất thị trường, đạt 817 xe trong tháng 10. Nhiều tài xế dịch vụ cho biết, nuôi hai dòng xe này nhàn tênh, tiết kiệm xăng, hiếm khi hỏng vặt, chỉ bảo dưỡng định kỳ, chi phí bảo dưỡng thấp, linh kiện phụ tùng phổ biến.

Anh Đạt: cho biết “Tôi chưa bao giờ lo xe phải nằm xưởng lâu ngày. Cứ bảo dưỡng định kỳ, đổ xăng đầy bình là tự tin di chuyển, đón khách mọi lúc mọi nơi”.

Đầu tư vào xe Hybrid Electric - Bắt nhịp xu thế, tối ưu chi phí vận hành

Trong bối cảnh xu hướng di chuyển xanh lên ngôi, lựa chọn các mẫu xe thân thiện môi trường được xem là bước đi sinh lời dài hạn. Toyota đang mở ra con đường mới, phù hợp và bền vững cho khách hàng - đó là xe Hybrid Electric (HEV).

Hãng xe Nhật Bản cũng hỗ trợ chi phí lăn bánh, giúp khách hàng tiếp cận các dòng xe xanh thông qua chính sách ưu đãi. Theo đó, khách hàng mua Yaris Cross HEV và Corolla Cross HEV được ưu đãi tương đương 50% lệ phí trước bạ. Đặc biệt, ưu đãi đến 100% thuế trước bạ áp dụng cho Camry HEV, giúp giảm đến 146 triệu đồng với bản Mid và 153 triệu đồng với bản Top. Ngoài ra, tất cả các mẫu xe Toyota Hybrid Electric cũng được hỗ trợ lãi suất vay chỉ từ 1,49%/năm, cố định trong 6 tháng đầu.

Khách hàng nhận ưu đãi tương đương 50-100% khi mua xe HEV trong tháng 11

Cơ hội cho những khách hàng muốn nâng cấp đời xe, bán xe cũ (không phân biệt dòng xe) mua xe mới là Yaris Cross HEV, Corolla Cross HEV hoặc Innova Cross HEV tại những đại lý có hoạt động T-Sure (Trung tâm xe đã qua sử dụng chính hãng Toyota) sẽ được lựa chọn một trong ba gói ưu đãi: Lãi suất chỉ từ 0%/năm trong 6 tháng đầu; Quà tặng 1 năm bảo hiểm Toyota gói vàng; Miễn phí phụ tùng bảo dưỡng 3 năm hoặc 30.000 km (tùy điều kiện nào đến trước), và dán kính miễn phí.

Với lợi thế tiết kiệm nhiên liệu đến 55% so với phiên bản xăng cùng dung tích, chủ xe giảm áp lực về chi phí nuôi xe hàng tháng. Bên cạnh đó, việc không cần cắm sạc, bảo dưỡng tương đương xe xăng, cùng chính sách bảo hành pin đến 7 năm hoặc 150.000km (tùy điều kiện nào đến trước) giúp xe HEV trở thành lựa chọn đáng cân nhắc cho khách hàng mua xe với mục đích kinh doanh dịch vụ.

Ngọc Minh