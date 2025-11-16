Thị trường Việt Nam dần xuất hiện nhiều mẫu xe sang, xe siêu sang chạy hoàn toàn bằng điện sau hai mẫu xe quen thuộc Porsche Taycan và Audi e-tron sedan. Nổi bật trong số đó có thể kể đến Mercedes-Maybach EQS, Rolls-Royce Spectre hay BMW i7 với giá không dưới 7 tỷ đồng mỗi mẫu xe.

Ảnh: Cẩm Nhung

Mới đây, một đại gia tại Hà Nội đã chia sẻ khoảnh khắc nhận bàn giao chiếc Rolls-Royce Spectre – mẫu xe siêu sang chạy điện của hãng xe Anh quốc. Được biết, chiếc xe được giao trước ngày kỷ niệm 14 năm ngày cưới của vợ chồng vị đại gia. Chiếc xe trị giá khoảng 20 tỷ đồng là món quà đánh dấu cột mốc này.

Ảnh minh họa

Theo tìm hiểu của phóng viên báo VietNamNet, bên cạnh chiếc xe sang chạy điện vừa mua, đại gia này còn sở hữu một chiếc Range Rover Autobiography thế hệ L460 (sản xuất từ năm 2022-nay). Giá lăn bánh mẫu xe này cũng không rẻ khi lên tới hơn 12,5 tỷ đồng chưa gồm các tùy chọn mua thêm.

Hiện tại, Rolls-Royce Spectre đang có giá khởi điểm từ 18 tỷ đồng tại đại lý phân phối chính hãng với bản tiêu chuẩn, chưa tính thêm các tùy chọn cá nhân hóa. Do là xe điện, chủ xe sẽ được hưởng chính sách miễn phí trước bạ của nhà nước và không tốn thêm khoảng 2,4 tỷ đồng tiền lệ phí trước bạ.

Ảnh: Tiến Dũng

Tính đến thời điểm hiện tại, có không dưới 4 chiếc Rolls-Royce Spectre có mặt tại Việt Nam. Tất cả xe đều được nhập khẩu thông qua đại lý chính hãng. Chiếc đầu tiên có biển số thuộc sở hữu của doanh nhân Phạm Trần Nhật Minh (tức Minh “Nhựa”), đi kèm biển số đấu giá 270 triệu đồng.

Ảnh: Cẩm Nhung

Khác với những chiếc Spectre khác tại Việt Nam, chiếc xe này của đại gia Hà Nội có ngoại thất sơn màu xám, đi kèm bộ mâm đa chấu thiết kế đặc trưng trên dòng xe coupe chạy điện. Tùy chọn mâm xe này giống với chiếc Spectre màu xanh lá đã về nước ta gần đây và thuộc sở hữu của một đại gia Hà Nội khác.

Rolls-Royce Spectre là mẫu xe điện đầu tiên trong lịch sử hơn 100 năm của hãng xe siêu sang Anh quốc. Xe đã được tinh chỉnh cho phù hợp với dòng xe điện như biểu tượng Spirit of Ecstasy thiết kế lại giúp tối ưu tính khí động học, lưới tản nhiệt Pantheon Grille lớn nhưng đóng kín và hệ thống treo giảm rung chấn trên đường thẳng nhưng tự động điều chỉnh khi xe vào cua để giữ thân xe ổn định.

Về thiết kế, Spectre là mẫu coupe 2 cửa, cấu hình 2+2 chỗ ngồi giống “đàn anh” Rolls-Royce Wraith và Phantom Coupe. Tuy nhiên, Spectre như một biến thể chạy điện của mẫu Rolls-Royce Wraith, do diện mạo tới cabin đều có sự tương đồng. Kích thước tổng thể dài × rộng × cao của xe lần lượt là 5.453 × 2.080 × 1.559 mm, chiều dài cơ sở 3.210mm cùng trọng lượng lên tới 2.975kg do sử dụng bộ pin lớn.

Rolls-Royce Spectre sử dụng 2 động cơ điện với công suất tối đa 585 mã lực và mô-men xoắn cực đại 900 Nm. Bộ pin lithium-ion 102 kWh giúp xe di chuyển tối đa 530 km. Với khối lượng không tải 2.890 kg nhưng nhờ hiệu năng cao, mẫu coupe siêu sang này vẫn có thể bứt tốc từ 0-100 km/h chỉ trong 4,5 giây.

Khi sử dụng sạc nhanh DC, xe chỉ tốn 34 phút để sạc pin từ 10% lên 80%. Tuy nhiên với bộ sạc dùng nguồn điện tại nhà, có thể thời gian sạc sẽ lâu hơn rất nhiều.

Rolls-Royce cho biết, họ chỉ sản xuất 500 chiếc Spectre trên toàn cầu. Đặc biệt, khách hàng sẽ phải chờ 15 tháng mới được bàn giao xe. Để mua mẫu xe này, hãng xe Anh quốc sẽ kiểm tra kỹ càng về năng lực tài chính của khách hàng, đồng thời họ phải phải cam kết không được bán lại “suất mua xe", nếu không sẽ bị cấm cửa vĩnh viễn.

