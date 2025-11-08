Tôi năm nay 29 tuổi, là nhân viên văn phòng, thu nhập ổn định khoảng 22-25 triệu đồng/tháng. Gần đây, tôi dự định mua chiếc ô tô đầu tiên để phục vụ việc đi làm và chở gia đình nhỏ. Tuy nhiên, do chưa tích lũy đủ tiền nên tôi đang tính đến phương án mua xe trả góp, trả trước khoảng 30% và vay phần còn lại qua ngân hàng hoặc công ty tài chính của đại lý.

Mua xe trả góp được nhiều khách hàng trẻ lựa chọn. Ảnh minh hoạ: Hoàng Hiệp

Khi tìm hiểu, tôi thấy nhiều quảng cáo “mua xe trả góp lãi suất 0%”, “thủ tục nhanh, nhận xe ngay”, nhưng khi hỏi kỹ thì lại có thêm hàng loạt chi phí như phí hồ sơ, phí quản lý khoản vay, bảo hiểm thân vỏ bắt buộc… khiến tổng số tiền thực tế tăng lên khá nhiều. Tôi cũng lo lắng về lãi suất sau ưu đãi – vì nghe nói sau vài tháng đầu, ngân hàng sẽ điều chỉnh lãi theo thị trường, có thể tăng rất mạnh.

Qua VietNamNet, tôi mong muốn được các chuyên gia tài chính giải đáp rõ hơn: Mua xe trả góp hiện nay có thực sự lợi hay không? Lãi suất “0%” có phải là thật? Và ngoài tiền gốc, người vay còn phải chịu những khoản phí nào khác khi sở hữu chiếc xe đầu tiên của mình?

Xin cảm ơn!

Độc giả Hùng Vũ (Hà Nội)

