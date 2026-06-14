Nhiều thôn, làng vùng đồng bào DTTS tỉnh Quảng Ngãi nằm cách xa trung tâm xã. Việc đi lại để giải quyết các thủ tục hành chính còn gặp nhiều trở ngại. Ảnh: Ngọc Chí

Giải quyết thủ tục hành chính ngay từ thôn bản

Xã Sa Bình được sáp nhập từ 3 xã: Sa Bình, Sa Nghĩa và Hơ Moong, địa bàn rộng với 17 thôn, trong đó có những thôn cách trung tâm xã khoảng 50 km. Điều này khiến việc đi lại thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) của người dân gặp nhiều trở ngại.

Xuất phát từ nhu cầu thực tế, xã Sa Bình đã triển khai mô hình giải quyết TTHC lưu động vào thứ Bảy, Chủ nhật hằng tuần tại các thôn xa trung tâm xã.

Tham gia giải quyết TTHC lưu động có 4 cán bộ, công chức của Trung tâm Phục vụ hành chính công xã trực tiếp xử lý hồ sơ. Ngoài ra, lực lượng công an, các phòng chuyên môn xã, trưởng thôn, đoàn viên thanh niên cùng phối hợp hỗ trợ người dân.

Anh A Dần và chị Y Ví (bên phải), thôn Lung Leng, xã Sa Bình được cán bộ xã hướng dẫn làm thủ tục đăng ký kết hôn ngay tại thôn, không phải tốn thời gian đến xã. Ảnh: Ngọc Chí

Tại điểm tiếp nhận hồ sơ đặt ở Trường Tiểu học Lê Văn Tám, thôn Lung Leng, xã Sa Bình, đôi bạn trẻ A Dần và Y Ví, cùng sinh năm 2004, dân tộc Gia Rai có mặt từ sớm để làm giấy đăng ký kết hôn.

“Nghe trưởng thôn thông báo trên loa, chúng em sắp xếp công việc đến sớm làm giấy đăng ký kết hôn. Được cán bộ hướng dẫn tận tình, làm ngay tại thôn, không phải đi gần 40km ra trung tâm xã nên rất thuận lợi”, A Dần chia sẻ.

Cán bộ xã Đăk Rơ Wa về tận thôn giải quyết TTHC cho người dân. Ảnh: Ngọc Chí

Xã Đăk Rơ Wa có 28 thôn, trong đó có 22 thôn đồng bào DTTS. Khoảng cách địa lý, đường sá đi lại khó khăn, mỗi lần cần làm giấy tờ, người dân phải đi từ sáng sớm. Chi phí đi lại không ít, hơn nữa vì thiếu giấy tờ hoặc chưa hiểu rõ thủ tục, người dân phải đi lại nhiều lần.

Thấu hiểu những khó khăn đó, từ tháng 8/2025, UBND xã Đăk Rơ Wa quyết định đưa chính quyền đến với dân vào hai ngày nghỉ cuối tuần, thay vì để dân phải vất vả tìm đến chính quyền.

Thay đổi tư duy phục vụ của chính quyền cơ sở

Kế hoạch triển khai mô hình hành chính công lưu động được xây dựng trên cơ sở thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và phù hợp với thực tiễn địa phương.

Cuối tuần, người dân ở các thôn đồng bào DTTS xã Đăk Rơ Wa tập trung về nhà văn hóa thôn để được cán bộ xã hướng dẫn làm các TTHC. Ảnh: Ngọc Chí

Bà Y Kyeoh (76 tuổi), thôn Plei Chor, xã Đăk Rơ Wa cho biết: "Nhà tôi cách trụ sở UBND xã 17km nên tôi ngại lên xã lắm. Lần này được các cán bộ về tận nơi hướng dẫn làm hồ sơ bảo trợ xã hội, lại còn giải thích tận tình bằng tiếng dân tộc để tôi hiểu rõ".

Tỉnh Quảng Ngãi có 96 xã, phường, đặc khu. Việc đưa TTHC về tận thôn, đến từng hộ dân đang trở thành cách làm hiệu quả tại nhiều xã vùng đồng bào DTTS.

Mô hình này không chỉ giúp đồng bào DTTS giảm thời gian, chi phí đi lại, mà còn góp phần thay đổi tư duy phục vụ của chính quyền cơ sở theo hướng chủ động, gần dân và sát thực tiễn hơn.

Dịch vụ công về tận thôn đã giúp cho đồng bào DTTS đỡ tốn thời gian và chi phí đi lại khi muốn giải quyết các TTHC. Ảnh: Ngọc Chí

Ông Phạm Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND xã Đăk Rơ Wa, nhấn mạnh: "Chúng tôi không ngừng hoàn thiện mô hình, lắng nghe ý kiến người dân để điều chỉnh kịp thời. Mục tiêu cuối cùng là để mỗi người dân, dù ở thôn nào, xa hay gần, đều cảm nhận được sự quan tâm, chăm sóc của chính quyền. Đó mới thực sự là thành công'.

Song song với việc giải quyết hồ sơ trực tiếp, cán bộ còn hướng dẫn đồng bào DTTS đăng ký tài khoản định danh điện tử, nộp hồ sơ trực tuyến và tiếp cận các ứng dụng. Từ chỗ còn bỡ ngỡ, nhiều người dân đã từng bước làm quen với việc thực hiện thủ tục trên môi trường số.

Có thể thấy, cách làm chủ động, sáng tạo của chính quyền các xã vùng đồng bào DTTS tỉnh Quảng Ngãi không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm, tận tụy của đội ngũ cán bộ, công chức, mà còn góp phần quan trọng đưa dịch vụ công đến gần hơn với người dân và nâng cao chất lượng phục vụ của chính quyền địa phương 2 cấp.