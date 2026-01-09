Giải quyết thủ tục tại quán cà phê

UBND xã Ân Hảo hiện đang gấp rút hoàn thiện đề án “cà phê dịch vụ công” để sớm triển khai trong thời gian tới. Đây là mô hình được xây dựng trên tinh thần phục vụ, hướng đến sự gần gũi, thân thiện, góp phần xóa bỏ khoảng cách giữa chính quyền với người dân, đồng thời nâng cao hiệu quả cải cách hành chính ở cơ sở.

Ông Võ Duy Tín, Chủ tịch UBND xã Ân Hảo cho biết, dự kiến từ quý 3 năm 2026, địa phương sẽ triển khai mô hình “cà phê dịch vụ công” tại một số quán cà phê trên địa bàn. Việc đưa dịch vụ công ra không gian ngoài trụ sở hành chính, lại được tổ chức vào ngày nghỉ, sẽ giúp người dân tiếp cận các thủ tục một cách thuận tiện, thoải mái và hiệu quả hơn.

Theo ông Tín, ý tưởng xuất phát từ thực tế nhiều người dân đi làm cả tuần, hoặc làm ăn xa, cuối tuần mới tranh thủ thời gian về địa phương giải quyết giấy tờ. Trong khi đó, cán bộ lại nghỉ vào ngày thứ Bảy, dẫn đến không ít khó khăn, vướng mắc. Từ thực tiễn này, địa phương quyết tâm triển khai mô hình nhằm phục vụ người dân tốt hơn.

Tuy vậy, khi hình thành ý tưởng, chính quyền xã cũng từng có những băn khoăn, lo ngại. Trước khi ban hành đề án, UBND xã đã báo cáo, xin ý kiến lãnh đạo cấp trên và tổ chức các cuộc họp mở rộng để thảo luận, thống nhất. Qua đó, địa phương xác định đây là việc làm cần thiết, phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Đoàn viên thanh niên hỗ trợ người dân làm thủ tục hành chính tại xã Ân Hảo.

Để mô hình hoạt động hiệu quả, những quán cà phê được lựa chọn phải nằm ở khu vực trung tâm, có không gian đủ rộng để bố trí bàn ghế, máy tính, máy scan phục vụ cán bộ làm việc. Khi đi vào hoạt động, nơi đây giống như một trung tâm hành chính công thu nhỏ, chỉ khác là không đặt trong trụ sở UBND.

Thời gian làm việc từ 7h30 - 11h sáng thứ Bảy hằng tuần. Lực lượng tham gia từ 5–7 người, gồm cán bộ một cửa, lãnh đạo xã, công an và đoàn viên thanh niên.

Với tinh thần "cầm tay chỉ việc", tổ công tác sẽ hỗ trợ người dân tạo tài khoản dịch vụ công, nộp hồ sơ trực tuyến, kích hoạt VNeID mức 2, thực hiện các thủ tục như khai sinh, khai tử, chứng thực và đặc biệt là các thủ tục liên quan đến lĩnh vực đất đai.

Dùng WiFi riêng biệt để bảo mật thông tin

Trao đổi về chế độ cho cán bộ làm việc vào ngày nghỉ, Chủ tịch UBND xã Ân Hảo cho biết, hiện có thông tin về cơ chế hỗ trợ đặc thù cho lực lượng này, song cụ thể ra sao vẫn cần chờ hướng dẫn.

Trong bối cảnh khối lượng công việc tại Trung tâm hành chính công và các phòng, ban chuyên môn rất lớn, việc tham gia hỗ trợ người dân giải quyết thủ tục hành chính được xem là thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Từ quý 3 năm 2026, người dân xã Ân Hảo sẽ được hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính ngay tại quán cà phê vào sáng thứ Bảy hằng tuần.

Trước những băn khoăn về việc điều động cán bộ làm việc trong ngày nghỉ, ông Võ Duy Tín chia sẻ, vấn đề này đã được xác định rõ và anh em trong tổ công tác đều thống nhất thực hiện. Trường hợp có công việc đột xuất, cán bộ sẽ báo cáo lãnh đạo để bố trí người khác thay thế, bảo đảm không ảnh hưởng đến hoạt động chung.

Liên quan đến vấn đề bảo mật thông tin, Chủ tịch UBND xã Ân Hảo khẳng định, tuy ở quán cà phê nhưng tổ công tác sử dụng hệ thống WiFi 4G/5G riêng biệt, không dùng chung Internet của quán.

Người dân sau khi đăng ký, lấy số thứ tự sẽ ngồi uống cà phê chờ đến lượt. Các giao dịch được thực hiện tương tự như tại Trung tâm hành chính công, chỉ khác về không gian để tạo sự gần gũi, thân thiện.

Theo ông Tín, điểm khác biệt lớn nhất giữa mô hình “cà phê dịch vụ công” với mô hình “một cửa” truyền thống chính là không gian làm việc thoáng đãng, được trang trí bắt mắt, có âm nhạc nhẹ nhàng, tạo cảm giác thư thái cho người dân.

Việc giải quyết thủ tục vào ngày nghỉ cũng giúp người dân không phải đi xa, tiết kiệm thời gian, công sức; thậm chí vừa uống cà phê vừa hoàn thành công việc một cách nhanh chóng.

Xã Ân Hảo phấn đấu đến hết năm, mô hình “cà phê dịch vụ công” hỗ trợ ít nhất 300 hồ sơ trực tuyến.

“Hiện nay, địa phương đã lựa chọn được 2–3 quán cà phê phù hợp và đang tiếp tục xem xét trước khi quyết định chính thức. Chủ các quán đều rất đồng thuận, ủng hộ mô hình này vì không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, thậm chí khi người dân đến giải quyết hồ sơ còn giúp quán tăng thêm lượng khách”, Chủ tịch UBND xã Ân Hảo chia sẻ.

Theo kế hoạch, Xã Ân Hảo phấn đấu đến hết năm, mô hình “cà phê dịch vụ công” hỗ trợ ít nhất 300 hồ sơ trực tuyến, với trên 95% người dân đánh giá hài lòng và rất hài lòng.

Sau khi tổng kết, đánh giá, nếu đạt hiệu quả tốt, địa phương có thể xem xét tăng thêm thời gian phục vụ vào ngày Chủ nhật.