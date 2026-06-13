Cán bộ xã Tam Thái dành thời gian xuống bản hướng dẫn bà con cách thức trồng trọt, chăn nuôi. Ảnh: Đ.H

Mang cơm nắm, đi bộ vào bản

Sau khi sáp nhập từ hai xã Tam Hợp và Tam Thái cũ, xã Tam Thái có diện tích tự nhiên hơn 365km2 với trên 7.700 nhân khẩu. Địa bàn trải dài, gồm 14 bản với đồng bào Mông, Khơ Mú, Thái sinh sống.

Trong điều kiện ấy, nếu chỉ ngồi ở công sở chờ dân đến thì rất nhiều băn khoăn, vướng mắc phát sinh từ cơ sở khó được giải quyết kịp thời. Bởi vậy, ngay khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Tam Thái đã lựa chọn cách làm khác: đưa cán bộ xuống bản.

Mỗi cán bộ, công chức được quy định ít nhất hai ngày trong tuần về cơ sở, ưu tiên các bản xa để nắm bắt tâm tư, giải đáp những vấn đề người dân quan tâm.

Chị Đặng Thị Hiền, chuyên viên Phòng Văn hóa xã Tam Thái, đều đặn dành 2-3 ngày mỗi tuần vào bản. Những chuyến công tác đến các bản người Mông ở Huồi Sơn, Phá Lõm nhiều lần khiến chị phải bỏ lại xe máy giữa đường rồi cuốc bộ hàng cây số.

Đường vào bản người Mông ở bản Phá Lõm - Ảnh: Đ.H

“Đi bản xa phải mang theo ủng, ba lô quần áo, cơm nắm. Việc ít thì tranh thủ về trong ngày, việc nhiều thì ngủ lại nhà dân. Đường núi mưa xuống rất trơn, không có ủng thì khó đi lắm”, chị Hiền kể.

Có con nhỏ, nhiều hôm chị phải đưa con vào cơ quan rồi nhờ đồng nghiệp trông giúp để lên đường. Sự vất vả ấy đổi lại bằng niềm vui khi những băn khoăn của bà con được giải quyết ngay tại bản làng.

Anh Lô Văn Chiến, chuyên viên Phòng Kinh tế xã, cũng đều đặn xuống cơ sở hai ngày mỗi tuần. Trước mỗi chuyến đi, anh đã thông báo lịch trình đến trưởng bản để thông báo trên loa truyền thanh, giúp người dân chủ động tập trung.

“Nhiều vụ tranh chấp đất đai, mâu thuẫn gia đình hay các thắc mắc về chế độ bảo hiểm, hỗ trợ thiên tai đều được giải thích rõ ngay tại bản. Khi triển khai xây dựng trường nội trú liên cấp, có lúc bà con chưa hiểu nên băn khoăn. Qua những buổi gặp gỡ, đối thoại, người dân đã đồng thuận và ủng hộ”, anh Chiến chia sẻ.

Chị Đặng Thị Hiền - chuyên viên Phòng Văn hóa xã Tam Thái, chuẩn bị cơm mang theo mỗi lần xuống bản. Ảnh: Đ.H

Ông Xồng Nhịa Mai, ở bản Huồi Sơn, cho biết từ bản ra trung tâm xã rất xa, đường đi khó khăn. Vì thế, việc cán bộ về tận nơi để giải thích chính sách, tháo gỡ những khúc mắc trong cuộc sống khiến bà con rất phấn khởi.

“Có vụ tranh chấp đất, rồi chưa hiểu chế độ bảo hiểm, cán bộ về giải thích cặn kẽ nên dân bản đều đồng tình”, ông Mai nói.

Theo Chủ tịch UBND xã Tam Thái Lô Dương Khánh, việc đưa cán bộ xuống cơ sở đã giúp nhiều vụ việc được giải quyết ngay từ khi mới phát sinh, tạo niềm tin trong nhân dân, hạn chế hình thành các điểm nóng.

Xây nền hành chính vì dân từ những việc nhỏ nhất

Không chỉ đưa cán bộ xuống bản, Tam Thái còn thực hiện hàng loạt giải pháp để người dân được phục vụ thuận lợi nhất.

Chị Đặng Thị Hiền - chuyên viên Phòng Văn hóa xã Tam Thái, tại buổi xuống bản hỗ trợ người dân giải quyết các vấn đề phát sinh. Ảnh: Đ.H

Hai địa điểm hành chính của hai xã cũ vẫn được duy trì giải quyết thủ tục, cách nhau khoảng 30km đường rừng, giúp người dân ở xa không phải đi lại nhiều.

Xã tổ chức “Ngày thứ Bảy vì dân” để hỗ trợ người dân giải quyết thủ tục ngoài giờ hành chính. Tại Trung tâm phục vụ hành chính công chỉ bố trí hai cán bộ trực thường xuyên, số còn lại luân phiên xuống cơ sở, bám bản, bám dân.

Đường dây nóng của lãnh đạo và cán bộ chuyên môn được công khai để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị kịp thời. Các cuộc họp với trưởng bản, bí thư chi bộ được thực hiện qua Zalo và các nền tảng số, giảm cảnh cán bộ cơ sở phải vượt hàng chục cây số về trung tâm xã dự họp.

Đặc biệt, trong 14 chi bộ bản, xã đều phân công cán bộ thường vụ, chấp hành tham gia sinh hoạt định kỳ để nắm bắt tình hình từ sớm, từ xa.

Những nỗ lực ấy đang tạo nên những chuyển biến mới. Kinh tế của địa phương tiếp tục tăng trưởng, cơ cấu chuyển dịch theo hướng tích cực. Quan trọng hơn, tỷ lệ đơn thư khiếu kiện, các vụ việc phức tạp gần như không còn.

Ông Xồng Nhịa Mai ở bản Phá Lõm đến nhà văn hóa bản gặp cán bộ để trao đổi, tìm hiểu thông tin liên quan đến việc giải quyết các thủ tục hành chính. Ảnh: Đ.H

“Tinh thần của chúng tôi là tất cả vì người dân phục vụ. Cán bộ chủ trì thường xuyên làm việc ở cả hai địa điểm của 2 xã cũ để người dân không phải đi xa. Những vướng mắc đều được ưu tiên giải quyết ngay từ cơ sở”, Chủ tịch UBND xã Tam Thái Lô Dương Khánh chia sẻ.

Tuy nhiên, vị chủ tịch xã cũng thẳng thắn nhìn nhận, việc vận hành chính quyền địa phương hai cấp ở miền núi vẫn đối mặt nhiều khó khăn. Bộ máy chưa thật đồng bộ, thiếu cán bộ có chuyên môn sâu; dữ liệu chưa liên thông hoàn chỉnh, khối lượng thủ tục hành chính lớn trong khi cơ sở vật chất phân tán.

Hiện xã Tam Thái có 29 cán bộ, công chức, thiếu 3 người so với biên chế được giao. Dẫu vậy, những cán bộ nơi đây vẫn đều đặn mang theo cơm nắm, đôi ủng và trách nhiệm của mình xuống với bản làng.

Giữa những cung đường biên giới quanh co, hình ảnh cán bộ băng rừng đến với dân đang trở thành minh chứng sinh động cho một nền hành chính gần dân, hiểu dân và phục vụ nhân dân từ những điều thiết thực nhất.