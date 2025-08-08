Khi nhắc đến Jo Nesbø, người yêu tiểu thuyết trinh thám thường nghĩ ngay đến thanh tra Harry Hole - nhân vật chính trong loạt truyện hình sự ăn khách mang đậm dấu ấn u tối, hồi hộp và đầy ám ảnh.

Thế nhưng với The Kingdom - Vương quốc tội lỗi, Nesbø đã rời xa thủ đô Oslo với các vụ án ly kỳ để bước chân vào một thị trấn nhỏ miền núi, nơi tội ác ngấm ngầm trong từng mối quan hệ gia đình, trong quá khứ chưa từng được tha thứ và trong chính sự im lặng đáng sợ của con người.

Tác phẩm "The Kingdom - Vương quốc tội lỗi" (Ảnh: Bách Việt).

Tác phẩm xoay quanh hai anh em Roy và Carl Opgard - những đứa trẻ lớn lên tại một trang trại hẻo lánh ở vùng quê Na Uy. Roy, người anh cả, là một nhân vật điển hình cho sự cam chịu và trung thành. Anh sống cả đời trong sự cô độc, làm việc ở trạm xăng nhỏ, lặng lẽ bảo vệ gia đình và ký ức tuổi thơ. Trái ngược, Carl - em trai của Roy - là người bộc trực, bùng nổ, luôn khao khát thoát khỏi "vương quốc" tù túng để vươn ra thế giới rộng lớn.

Sau nhiều năm sống ở nước ngoài, Carl trở về quê nhà cùng cô vợ người Canada với một dự án xây dựng khách sạn sang trọng trên chính mảnh đất gia đình. Cuộc tái ngộ tưởng như là hy vọng đổi đời cho cả thị trấn và gia đình Opgard nhưng rồi nhanh chóng biến thành bi kịch khi những bí mật trong quá khứ bắt đầu trỗi dậy, từ cái chết mờ ám của cha mẹ họ cho đến những mối quan hệ rạn nứt tưởng chừng đã bị chôn vùi.

"Vua trinh thám Bắc Âu" kể câu chuyện qua góc nhìn của Roy, một lựa chọn đầy chủ ý. Giọng văn của Roy không gay gắt hay phẫn nộ mà trầm lắng, thậm chí là thờ ơ đến đáng sợ. Sự bình thản ấy càng làm nổi bật những tổn thương tinh thần đã âm ỉ trong suốt cuộc đời anh - một kiểu tổn thương không thể gọi tên, cũng không dễ dàng bộc lộ nhưng ăn mòn con người từng chút một.

Những bí mật trong quá khứ, những vết nứt tâm lý, những ghen tuông, sự phản bội và đặc biệt là khái niệm "trung thành mù quáng" - tất cả đều được Nesbø đan xen khéo léo để tạo nên một "vương quốc" nơi cái ác không bùng cháy dữ dội, mà len lỏi như sương mù dày đặc phủ kín tâm hồn.

Đây không phải là cuốn sách dành cho người đọc muốn giải trí nhanh chóng, mà là một hành trình nội tâm, một lời chất vấn về khái niệm đạo đức, gia đình và sự tha thứ.