Liên quan đến clip người đàn ông dùng vòi nước xịt vào thợ đang tháo dỡ công trình sát vách, lãnh đạo UBND xã Tây Phương (TP Hà Nội) cho biết, cơ quan công an đã mời những người liên quan đến trụ sở để làm việc. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn giữa các hộ dân sống cạnh nhau.

Sau khi làm việc với cơ quan chức năng, tình hình các bên đã ổn định. Tuy nhiên, cơ quan công an vẫn tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định.

Theo lãnh đạo UBND xã Tây Phương, vụ việc xảy ra khi cơ quan chức năng đã có kế hoạch tổ chức thi hành án dân sự đối với công trình liên quan.

Khu vực xảy ra vụ việc (ảnh chụp ngày 9/6).

Cụ thể, Phòng Thi hành án dân sự khu vực 10 (TP Hà Nội) phối hợp cùng các cơ quan chức năng tổ chức cưỡng chế, buộc thực hiện công việc đối với người phải thi hành án là bà P.T.C. (trú tại thôn Sen, xã Tây Phương).

Việc thi hành án được thực hiện dựa trên căn cứ Bản án số 190/2020/DSPT ngày 21/9/2020 của TAND cấp cao tại Hà Nội và Bản án số 52/2019/DSST ngày 21/8/2019 của TAND TP Hà Nội.

Cơ quan thi hành án buộc bà C. phải tháo dỡ toàn bộ phần công trình xây dựng vượt quá ranh giới, gồm ban công, ô văng... đua sang nhà ông N.H.D.; trả lại toàn bộ phần khoảng không thuộc diện tích đất của ông N.H.D. và bà N.T.B. đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Theo Phòng Thi hành án dân sự khu vực 10, do bà C. không chấp hành việc thi hành án nên cơ quan chức năng đã thuê đơn vị có giấy phép thực hiện việc phá dỡ các hạng mục công trình mà bản án tuyên buộc phải tháo dỡ. Thời gian bắt đầu cưỡng chế từ 8h ngày 9/6 cho tới khi thực hiện xong.

Cơ quan chức năng tiến hành cưỡng chế (ảnh chụp ngày 9/6).

Trước đó, vào ngày 4/6, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông đứng ở ngôi nhà bên cạnh, dùng vòi nước xịt thẳng về phía một người thợ đang làm việc tại công trình sát vách.

Theo hình ảnh trong clip, người thợ đang làm việc ở vị trí cao. Dù bị dòng nước ảnh hưởng, người thợ vẫn tiếp tục công việc.

Đoạn clip đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cư dân mạng. Nhiều ý kiến cho rằng hành động xịt nước vào người đang làm việc trên cao là rất nguy hiểm, có thể gây mất thăng bằng, trượt ngã và dẫn đến tai nạn.

Một số bình luận bày tỏ lo ngại trong môi trường thi công, đặc biệt khi có sử dụng các thiết bị điện, việc phun nước có thể tiềm ẩn nguy cơ chập điện, gây mất an toàn lao động.