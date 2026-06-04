Ngày 4/6, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một người đàn ông đứng từ ngôi nhà bên cạnh, dùng vòi nước xịt thẳng về phía một người thợ đang làm việc tại công trình sát vách.

Hình ảnh về vụ việc. Ảnh: Cắt từ clip

Theo hình ảnh trong clip, người thợ đang làm việc ở vị trí trên cao, trong khi dòng nước liên tục được phun về phía mình.

Dù bị ảnh hưởng, người này vẫn tiếp tục công việc. Qua tìm hiểu của phóng viên, vụ việc xảy ra tại xã Tây Phương, TP Hà Nội.

Ngay khi đoạn video xuất hiện trên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận. Nhiều ý kiến cho rằng hành động xịt nước vào người đang làm việc trên cao là rất nguy hiểm, có thể khiến nạn nhân mất thăng bằng, trượt ngã và dẫn đến tai nạn.

Một số bình luận cũng bày tỏ lo ngại rằng trong môi trường thi công, đặc biệt khi có sử dụng các thiết bị điện, việc phun nước có thể tiềm ẩn nguy cơ chập điện, gây mất an toàn lao động.

Trao đổi với phóng viên VietNamNet, lãnh đạo UBND xã Tây Phương xác nhận vụ việc và cho biết cơ quan công an đã mời những người liên quan đến trụ sở để làm việc.

Theo lãnh đạo UBND xã Tây Phương, nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn giữa các hộ dân sống cạnh nhau.

Sau khi các bên được mời lên làm việc, tình hình đã ổn định. Tuy nhiên, cơ quan công an vẫn đang tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định.