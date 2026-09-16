Ngày 16/9, Sacombank đã ký thỏa thuận tài trợ giải bóng đá hạng Nhất Quốc gia và Cúp Quốc gia mùa giải 2026/27. Theo thỏa thuận, hai giải đấu chính thức mang thương hiệu Sacombank V-League 2-2026/27 và Cúp Quốc gia Sacombank 2026/27.

Việc giải hạng Nhất và Cúp Quốc gia có nhà tài trợ chính diễn ra trong bối cảnh bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam đang có nhiều thay đổi về nhận diện và cách thức tổ chức. Mùa giải 2026/27 được VPF triển khai với thông điệp "Sân chơi quốc tế, Lễ hội quốc gia", hướng tới việc nâng cao chất lượng chuyên môn, hình ảnh và trải nghiệm dành cho người hâm mộ.

Cúp Quốc gia và giải hạng Nhất có diện mạo mới.

Ông Trần Anh Tú - Phó Chủ tịch VFF, Chủ tịch HĐQT VPF đánh giá cao sự tin tưởng, lựa chọn và đồng hành của nhà tài trợ mới đối với các giải đấu tại mùa giải 2026/27.

Theo lịch thi đấu, giải hạng Nhất Quốc gia 2026/27 khởi tranh từ ngày 11/9 và dự kiến kết thúc vào 16/5/2027. Hai đội đứng đầu giành quyền lên chơi tại V-League mùa sau. Đội vô địch giải hạng Nhất nhận 2 tỉ đồng tiền thưởng.

Trong khi đó, Cúp quốc gia mùa này bắt đầu từ ngày 18/9 và dự kiến kết thúc ngày 30/5/2027. Đội vô địch nhận 2 tỉ đồng cùng suất tham dự Cúp C1 Đông Nam Á mùa giải kế tiếp.