Tại Cúp C2 châu Á 2026/27, Thể Công Viettel rơi vào bảng đấu khó, gặp các đối thủ mạnh gồm: Melbourne Victory (Australia), Seoul (Hàn Quốc) và Persib Bandung (Indonesia). Trong trận mở màn giải đấu châu lục, đại diện của V-League tiếp đón Melbourne Victory - đội được đánh giá mạnh nhất bảng E.

Trước khi sang Việt Nam, đội bóng Australia "làm nóng" với 4 trận toàn thắng. Điều đó cho thấy Melbourne Victory đang có phong độ tốt, bên cạnh việc sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng.

Đến làm khách trên sân Hàng Đẫy tối 16/9, Melbourne Victory thiếu vắng ngôi sao đáng chú ý nhất: Juan Mata, người từng chơi cho cả MU và Chelsea và là nhà vô địch World Cup 2010. Việc cựu sao MU Juan Mata không còn thi đấu là một tổn thất lớn với Melbourne Victory, nhưng đội bóng này vẫn được đánh giá mạnh hơn nhiều so với Thể Công Viettel.

Thể Công Viettel sẵn sàng với thử thách đầu tiên tại Cúp C2 châu Á.

Trong khi đó, đoàn quân của HLV Popov bước vào mùa giải 2026/27 với kết quả chưa như mong muốn. Sau trận thắng Đồng Nai ở trận ra quân V-League, Thể Công Viettel thua CAHN trong thế hơn người ở vòng 2.

Điều đáng lo ngại với đội bóng áo lính là họ mất tới gần một nửa đội hình vì chấn thương. HLV Popov tiết lộ, ba ngoại binh rất quan trọng là Amarildo, Lucas và Wesley Nata đều gặp vấn đề về sức khỏe, bên cạnh đó là những chấn thương nghiêm trọng của Nhâm Mạnh Dũng và Doãn Ngọc Tân. Ngoài ra còn có những trường hợp chấn thương dài hạn như đội trưởng Bùi Tiến Dũng. Văn Khang và Thanh Bình cũng mới trở lại, chưa sẵn sàng đá chính.

"Chúng tôi mất gần một nửa đội hình, trong đó có nhiều cầu thủ rất quan trọng, đóng vai trò nền tảng và gần như không thể thay thế. Tuy nhiên, tất cả những cầu thủ còn lại đều sẵn sàng và chúng tôi cố gắng hết sức”, thuyền trưởng Thể Công Viettel nói.

Dù có lợi sân nhà, nhưng rõ ràng Thể Công Viettel sẽ gặp rất nhiều khó khăn trước Melbourne Victory. Gặp đối thủ mạnh nhất bảng, nếu giành được 1 điểm cũng là thành công với đương kim Á quân V-League.

Trận Thể Công Viettel vs Melbourne Victory diễn ra vào lúc 19h15 trên SVĐ Hàng Đẫy, Hà Nội.