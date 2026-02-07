Tại buổi gặp gỡ các nhà khoa học, doanh nhân kiều bào ở nước ngoài do Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức ngày 6/2, ông Nguyễn Thành Vinh, Á quân cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia mùa đầu tiên, người vừa lọt top nhà nghiên cứu ảnh hưởng nhất Australia, cho hay mục đích chuyến về nước lần này của ông là tìm kiếm cơ hội hợp tác với các trường đại học trong nước.

Đây không phải lần đầu tiên vị giáo sư ngành Hóa hữu cơ tìm kiếm cơ hội bắt tay với các cơ sở giáo dục trong nước. Trước đó, ông đã nhiều lần trở về Việt Nam, gặp gỡ các viện, trường với tinh thần cởi mở, sẵn sàng đóng góp chuyên môn và kinh nghiệm tích lũy sau nhiều năm làm việc ở môi trường quốc tế. Tuy nhiên, đến nay, mọi việc vẫn chỉ dừng ở mức trao đổi, chưa có sự hợp tác nào cụ thể.

“Cơ chế hiện đã có, nhưng có lẽ chúng ta còn thiếu sự tin tưởng, cởi mở, thẳng thắn nói chuyện với nhau một lần. Tôi từng đi nhiều nơi và thấy rằng, đôi khi chỉ cần gặp nhau, trao đổi một vài bức thư điện tử, việc hợp tác đã có thể tiến hành”, ông nói.

Ông Nguyễn Thành Vinh, Giáo sư tại Đại học New South Wales. Ảnh: HUST

Theo ông Vinh, hiện rất nhiều nhà khoa học Việt Nam ở nước ngoài cũng muốn quay trở về cống hiến cho quê hương, bởi họ vẫn luôn mang trong mình tình yêu nước và muốn đóng góp cho Việt Nam bằng cách này hay cách khác.

Vì thế, rào cản lớn nhất không nằm ở vấn đề lương bổng hay đãi ngộ. “Chúng tôi sẵn sàng bắt tay vào làm ngay, thậm chí có thể triển khai miễn phí, nhưng điều quan trọng vẫn phải là thiện chí và khả năng triển khai thực tế nhanh chóng, thay vì chỉ dừng lại ở các cuộc gặp mặt”, ông nhấn mạnh.

Ông cũng cho rằng sự hợp tác không nhất thiết phải “đao to búa lớn”, có thể bắt đầu từ một khóa học ngắn hạn, một chương trình đào tạo hay một đề tài nghiên cứu chung. Theo ông, điều cốt lõi là hai bên cùng lắng nghe, hỗ trợ và tôn trọng cá tính học thuật của nhau.

Ông Nguyễn Thành Vinh là Á quân Đường lên đỉnh Olympia năm 2000, từng giành huy chương bạc Olympic Hóa học quốc tế. Ông cũng được khán giả biết đến qua vai Nam trong phim Phía trước là bầu trời.

Ông theo học ngành Hóa công nghiệp tại Đại học New South Wales từ năm 2001. Năm 2010, ông được đặc cách làm nghiên cứu sinh nhờ thành tích học tập xuất sắc. Sau khi bảo vệ thành công luận án tiến sĩ ở Australia, ông làm việc về xúc tác hữu cơ tại Viện Hóa học hữu cơ RWTH Aachen (Đức). Hiện nay, ông là giáo sư tại Đại học New South Wales.