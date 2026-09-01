Ông Đặng Văn Luân (SN 1962), ở tổ dân phố Phú Vinh, phường Đồng Sơn, tỉnh Quảng Trị, đang vận hành mô hình kinh tế nông nghiệp tổng hợp trên diện tích gần 13ha.

Từng là người lính tham gia chiến đấu tại mặt trận Vị Xuyên, ông Luân trở về quê năm 1988 với thương tật mất 65% sức khỏe. Những năm đầu, ông làm nhiều nghề để mưu sinh trước khi quyết định tìm hướng phát triển kinh tế lâu dài bằng sản xuất nông nghiệp.

Khoảng năm 2000, ông mạnh dạn thuê đất công ích tại khu vực Bàu Rèng, tổ dân phố Phú Vinh để làm trang trại. Thời điểm đó, khu đất chủ yếu là đầm lầy, hoang hóa, địa hình khó cải tạo. Không có nhiều vốn để thuê nhân công, ông cùng người thân tự đào ao, đắp bờ, san lấp và cải tạo từng phần diện tích.

Sau nhiều năm, ông Luân từng bước cải tạo, mở rộng diện tích, đưa trang trại từ vùng đất hoang hóa lên gần 13ha. Ảnh: B.T

“Những ngày đầu thuê được đất, tất cả đều làm thủ công. Phải mất nhiều năm trời trang trại mới có hình hài với ao nuôi rộng khoảng 15.000m2 và khu vực chăn thả bò”, ông Luân nhớ lại.

Khi bắt đầu có nguồn thu, ông dành phần lớn số tiền để tái đầu tư, từng bước mở rộng sản xuất. Tuy nhiên, hành trình gây dựng trang trại không phải lúc nào cũng thuận lợi. Ông nhiều lần đối mặt với khó khăn do thiếu vốn, thiếu kinh nghiệm, cùng những thiệt hại bởi thời tiết và dịch bệnh.

Kiên trì vừa làm vừa học hỏi, sau nhiều năm, ông từng bước cải tạo, mở rộng diện tích, đưa trang trại từ vùng đất hoang hóa lên gần 13ha như hiện nay.

Từ năm 2019, ông Luân điều chỉnh mô hình sản xuất, tập trung vào trồng lúa kết hợp nuôi thủy sản. Ông dành khoảng 5ha để trồng lúa ST25 kết hợp nuôi cá và ốc thương phẩm.

Xung quanh ruộng lúa và ao nuôi, ông trồng khoảng 1.000 cây dừa cùng nhiều loại cây ăn quả. Mô hình cũng duy trì chăn nuôi gia súc, hình thành hệ thống sản xuất tổng hợp.

Xung quanh ruộng lúa và ao nuôi, ông Luân trồng khoảng 1.000 cây dừa cùng nhiều loại cây ăn quả. Ảnh: B.T

"Tôi gọi vui cách làm của mình là 'trồng lung tung, nuôi thập cẩm', nhưng việc kết hợp nhiều loại cây trồng, vật nuôi giúp tôi tận dụng diện tích đất, mặt nước, đồng thời đa dạng hóa nguồn thu. Riêng lúa ST25, mỗi vụ gia đình tôi thu hoạch gần 30 tấn với giá thu mua trung bình khoảng 12 triệu đồng/tấn", ông kể.

Tính chung các hoạt động sản xuất, ông cho hay doanh thu của trang trại đạt khoảng 1 tỷ đồng mỗi năm; trừ chi phí, lợi nhuận đạt hơn 700 triệu đồng.

Hiệu quả kinh tế từ mô hình cũng tạo thêm việc làm cho người dân địa phương. Trang trại có khoảng 15 lao động thường xuyên, thu nhập 7-8 triệu đồng/người/tháng; ngoài ra tạo việc làm thời vụ cho khoảng 30 người, với tiền công khoảng 500.000 đồng/ngày vào thời điểm cao điểm.

Theo ông Luân, làm nông nghiệp hiện nay không chỉ chú trọng năng suất mà còn phải quan tâm đến chất lượng và thị trường tiêu thụ. Do đó, ông đang tiếp tục đầu tư nâng cao chất lượng nông sản, mở rộng liên kết tiêu thụ và từng bước ứng dụng công nghệ số để quảng bá sản phẩm, nâng cao khả năng tiếp cận thị trường.

Không chỉ phát triển mô hình của gia đình, ông còn chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn kỹ thuật sản xuất cho nhiều hộ dân trong và ngoài địa phương, trong đó có các hộ khó khăn. Ông cũng dành một phần lợi nhuận và nông sản để hỗ trợ người dân vùng sâu, vùng xa khi xảy ra bão lũ, thiên tai.

Doanh thu của trang trại đạt gần 1 tỷ đồng mỗi năm. Ảnh: T.A

Những đóng góp của ông Luân được ghi nhận qua nhiều bằng khen, giấy khen trong phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi”. Năm 2021, ông được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì những thành tích trong lao động, sản xuất và đóng góp cho cộng đồng.

Bà Hoàng Thị Thúy Hằng, Chủ tịch Hội Nông dân phường Đồng Sơn, đánh giá, ông Luân là một trong những điển hình tiêu biểu của phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, nhờ mạnh dạn đầu tư, chủ động đổi mới cách làm và khai thác hiệu quả quỹ đất.

Theo bà Hằng, mô hình của ông Luân không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế cho gia đình mà còn là mô hình để hội viên nông dân tham khảo, học hỏi, nâng cao hiệu quả sản xuất và thu nhập.

Từ vùng đất đầm lầy, hoang hóa, Bàu Rèng nay trở thành trang trại nông nghiệp tổng hợp gần 13ha. Với cách làm đa dạng cây trồng, vật nuôi, ông Luân vừa tạo sinh kế cho gia đình, vừa góp phần tạo việc làm và chia sẻ kinh nghiệm sản xuất với người dân địa phương.