Hành trình bén duyên với “thợ săn mật”

Anh Lê Lộc Quân (SN 1979, ngụ xã Dầu Giây, tỉnh Đồng Nai) là một trong 63 nông dân trên toàn quốc được vinh danh Nông dân Việt Nam xuất sắc 2025 trong chương trình "Tự hào Nông dân Việt Nam".

Hành trình hơn 25 năm gắn bó với nghề "thợ săn mật" của anh là câu chuyện bắt đầu từ một quyết định bất ngờ. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự và trở về quê hương, chàng thanh niên này vẫn còn loay hoay, chưa tìm được hướng đi vững chắc.

Cuối năm 1999, trong một lần ghé thăm trại ong, hình ảnh những chú ong chăm chỉ, miệt mài tạo ra dòng mật ngọt đã gieo vào lòng anh niềm đam mê. Từ đó, anh Quân quyết định bén duyên với nghề nuôi ong, quyết tâm trở thành "thợ săn mật".

Anh Lê Lộc Quân kiểm tra các thùng ong đang làm mật. Ảnh: Hoàng Anh

Những ngày đầu khởi nghiệp là chuỗi ngày gian nan. Bắt đầu với vài đàn ong nhỏ, anh phải liên tục di chuyển chúng theo mùa hoa. Sản phẩm của anh chủ yếu bán cho các công ty chế biến với giá trị chưa cao.

“Mỗi lần mang mật đi bán, tôi thấy sản phẩm mình không khác gì những hộ khác, giá trị cũng thấp. Tôi tự nhủ phải kiên nhẫn học hỏi, từ chọn giống khỏe, chăm sóc đàn ong, đến tìm vùng hoa phù hợp để nâng tầm giá trị cho mật ong của mình”, anh Quân chia sẻ.

Năm 2015, anh mạnh dạn mở rộng sản xuất, loại bỏ khâu trung gian để đưa mật ong trực tiếp đến tay người tiêu dùng. Không dừng lại ở đó, anh liên tục nghiên cứu, cải tiến mô hình, áp dụng công nghệ cao để đảm bảo mật ong đạt chất lượng tốt nhất.

Từ đó, cơ sở mật ong Quân Phát ra đời. Tuy nhiên, trên thị trường với hàng trăm loại mật bày bán, lời quảng cáo đủ kiểu, khiến người tiêu dùng chỉ tin vào thương hiệu lớn. “Các cơ sở nhỏ như chúng tôi lúc đó gặp không ít khó khăn. Muốn khách tin và chọn sản phẩm, chỉ có cách nâng cao chất lượng và chứng minh bằng kết quả”, anh Quân chia sẻ.

Thùng ong bánh tổ chuyên hàng xuất khẩu sang nước ngoài. Ảnh: Hoàng Anh

Bước ngoặt nhờ tiêu chuẩn xuất khẩu

Đến năm 2017, khi anh Quân tham gia một hội thảo thuộc dự án EU-Mutrap. Lần đầu tiên, anh được nghe về những tiêu chuẩn khắt khe của châu Âu dành cho mật ong xuất khẩu, nhằm giữ trọn hương vị và giá trị thương mại.

Sau đó, anh nhận được giấy chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo nâng cao kiến thức về cải thiện chất lượng mật ong Việt Nam để đáp ứng yêu cầu của thị trường châu Âu.

“Lúc đó, tôi vừa vui vừa lo. Trước đây tôi chỉ nuôi ong và bán mật trong nước, chưa từng nghĩ tới chuyện xuất khẩu. Ngay sau hội thảo, tôi bắt tay cải tiến kỹ thuật để sản phẩm không chỉ thơm ngon mà còn đáp ứng chuẩn quốc tế”, anh Quân kể.

Một miếng mật ong bánh tổ hoàn chỉnh mất khoảng 25 ngày, nặng chừng 0,5 kg. Ảnh: Hoàng Anh

Đến năm 2020, anh Quân áp dụng phương pháp nuôi ong cầu kế, giúp khai thác mật ly tâm đạt chất lượng cao. Năm 2022, anh tiếp tục phát triển dòng mật ong bánh tổ nguyên sáp, một sản phẩm mới được thị trường đón nhận nồng nhiệt.

Anh Quân chia sẻ: “Tôi bắt đầu nghiên cứu mật ong bánh tổ từ năm 2017. Đàn ong phải khỏe gấp nhiều lần với dạng truyền thống, thời gian luyện mật kéo dài hơn lên đến 25 ngày. Nhưng bù lại, mật ong thu được giàu dưỡng chất nhất, được gọi là 'mật ong chín'".

Sau nhiều năm miệt mài nghiên cứu, sản phẩm cuối cùng đã thành công và được thị trường đón nhận rộng rãi. Từ năm 2023, mật ong bánh tổ của cơ sở Quân Phát bắt đầu xuất khẩu ra nước ngoài; đơn hàng tăng dần, có khi lên đến 30.000 hộp/tháng.

Không dừng lại ở đó, anh Quân còn mở rộng hướng đi, chào hàng sang những thị trường tiềm năng khác như Nhật Bản, Úc và một số nước châu Âu, đưa mật ong Việt ra thế giới.

Anh Quân trao đổi mô hình nuôi ong công nghệ cao với các hộ nông dân liên kết. Ảnh: Hoàng Anh

Thành công của anh Quân không chỉ thể hiện ở kinh tế mà còn ở khả năng kết nối cộng đồng. Anh liên kết với hàng chục hộ nông dân, chia sẻ kinh nghiệm và phổ biến kỹ thuật mới, giúp họ cùng nâng cao chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn quốc tế. Nhờ đó, nhiều hộ dân xung quanh có thu nhập ổn định, trung bình khoảng 350 triệu đồng/hộ/năm.

Các sản phẩm của anh Quân, như mật ong bánh tổ và mật ong ly tâm, đã đạt chuẩn OCOP 3 sao, cùng với hồ sơ đăng ký sở hữu trí tuệ cho mật ong tinh luyện.

Hiện nay, anh Quân là chủ cơ sở sản xuất và kinh doanh mật ong với doanh thu trên 25 tỷ đồng/năm, tạo việc làm thường xuyên cho hàng chục lao động và liên kết ổn định với hơn 100 hộ nông dân trên toàn quốc.