Giữa vùng quê Bàu Am, xã Toàn Lưu, tỉnh Hà Tĩnh, mô hình chăn nuôi gà đẻ trứng ứng dụng công nghệ cao của anh Nguyễn Văn Nguyên (SN 1976) thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Với cách làm bài bản, đầu tư quy mô lớn và ứng dụng kỹ thuật hiện đại, trang trại của anh không chỉ mang lại doanh thu hàng chục triệu đồng mỗi ngày mà còn trở thành hình mẫu để nhiều nông dân địa phương đến học hỏi, nhân rộng.

Trang trại được anh Nguyên xây dựng trên khu đất rộng 3ha, quy mô hiện tại đạt 15.000 con gà đẻ giống Isa Brown - một giống gà siêu trứng có nguồn gốc từ Hà Lan.

Chuồng trại được thiết kế khép kín, trang bị máng ăn, vòi nước tự động, hệ thống chiếu sáng và quạt làm mát điều chỉnh theo giờ, đảm bảo điều kiện sống tối ưu cho đàn gà.

Trang trại nuôi gà công nghệ cao của anh Nguyên.

Một lao động đi thu gom trứng trong trang trại.

Chia sẻ về hành trình khởi nghiệp, anh Nguyên cho biết trước năm 2018, anh chủ yếu nuôi gà theo hình thức thả vườn truyền thống. Tuy nhiên, hiệu quả kinh tế không cao, rủi ro dịch bệnh lớn, sản lượng trứng không ổn định.

Sau quá trình tìm hiểu, học hỏi các mô hình chăn nuôi tiên tiến trong và ngoài tỉnh, anh quyết định chuyển hướng sang mô hình công nghệ cao.

"Bắt tay vào làm, tôi đầu tư hơn 5 tỷ đồng cho cơ sở hạ tầng và thiết bị chuồng trại. Rất may là tôi nhận được sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương và Hội Nông dân, từ việc kết nối các chương trình tập huấn kỹ thuật đến hỗ trợ vay vốn và tổ chức tham quan mô hình ở các tỉnh khác", anh Nguyên cho hay.

Một trong những yếu tố làm nên thành công của mô hình là quy trình nuôi dưỡng khoa học. Gà hậu bị được nuôi 16 tuần, tiêm phòng đầy đủ 18 loại vắc-xin trước khi chuyển sang giai đoạn đẻ trứng. Bắt đầu từ tuần thứ 18, gà bắt đầu đẻ trứng và đạt tỷ lệ gần 100% khi đến tuần thứ 25.

Mỗi ngày, trang trại thu hoạch khoảng 12.000 quả trứng. Công đoạn thu gom trứng bắt đầu từ 15 giờ và kéo dài trong hơn 4 tiếng. Trứng được bảo quản ngay tại chỗ và tiêu thụ thông qua các đầu mối thu mua quen thuộc, đảm bảo dòng sản phẩm ổn định, không tồn đọng. Với giá bán hiện tại khoảng 3.000 đồng/quả, trang trại mang lại doanh thu trung bình 36 triệu đồng mỗi ngày.

Không chỉ chú trọng đến sản lượng, anh Nguyên đặc biệt quan tâm đến yếu tố môi trường. Anh sử dụng chế phẩm vi sinh để khử mùi chuồng trại, đồng thời kiểm soát chặt chẽ tiểu khí hậu bên trong để duy trì nhiệt độ ổn định ở mức 25-26 độ C, điều kiện lý tưởng cho gà sinh trưởng và đẻ trứng.

Trang trại gà của anh Nguyên được nuôi theo mô hình công nghệ cao.

Toàn bộ hệ thống được vận hành gần như tự động. Nhờ áp dụng công nghệ, anh Nguyên có thể điều khiển hệ thống cho ăn, chiếu sáng, làm mát và theo dõi nhiệt độ chuồng trại ngay trên điện thoại.

“Chuyển đổi số với tôi không phải là mục tiêu mà là công cụ. Nhờ công nghệ, tôi có thể điều hành cả trang trại từ xa mà không cần có mặt thường xuyên tại chuồng”, anh nói.

Sau mỗi chu kỳ khai thác kéo dài khoảng 12 tháng, anh tiến hành thay đàn gà mới để đảm bảo chất lượng trứng và duy trì hiệu quả sản xuất. Gà thải loại được bán với giá 50.000-55.000 đồng/kg, trở thành nguồn thu phụ khá đáng kể.

Bên cạnh nuôi gà, trang trại của anh Nguyên còn phát triển chăn nuôi bò thịt. Anh đang nuôi khoảng 150 con bò giống 3B - một giống bò nổi tiếng về chất lượng thịt và tốc độ tăng trưởng nhanh. Mỗi năm, hoạt động này mang về nguồn thu hàng trăm triệu đồng, góp phần tăng tính bền vững cho mô hình.

Trang trại cũng tạo việc làm ổn định cho 10 lao động địa phương, với mức lương trung bình từ 8 đến 10 triệu đồng mỗi tháng. Theo anh Nguyên, đây không chỉ là công việc mà còn là cơ hội giúp bà con nông dân nâng cao tay nghề và làm quen với kỹ thuật chăn nuôi hiện đại.

Đánh giá về mô hình, ông Nguyễn Mậu Dương, Chủ tịch Hội Nông dân xã Toàn Lưu, nhận xét: “Anh Nguyên là một trong những nông dân tiêu biểu, dám nghĩ, dám làm. Việc ứng dụng công nghệ cao vào chăn nuôi đã giúp anh xây dựng được mô hình kinh tế hiệu quả, giải quyết việc làm cho lao động địa phương và trở thành hình mẫu để nhiều nông dân địa phương học hỏi, nhân rộng”.