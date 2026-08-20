Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov. Ảnh: Nhóm của Mykhailo Fedorov

Báo Kyiv Independent dẫn một nguồn tin cho biết chuyến đi có thể diễn ra ngay trong tuần tới. Hiện chưa rõ ông Fedorov dự định gặp những ai tại Mỹ. Tuy nhiên, ông vẫn duy trì liên lạc chặt chẽ với Giám đốc điều hành kiêm người sáng lập của SpaceX Elon Musk về khả năng sử dụng các thiết bị đầu cuối Starlink để đối phó với các hệ thống tên lửa đạn đạo được triển khai trên lãnh thổ Nga.

Ông Fedorov hiện không phản hồi yêu cầu bình luận. Trong khi đó, văn phòng Tổng thống Ukraine tuyên bố không hay biết về bất kỳ kế hoạch nào như vậy.

Trong thời gian giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng, ông Fedorov trở thành một trong những quan chức chính phủ được yêu thích nhất Ukraine nhờ việc giám sát nhiều cuộc cải cách lớn và những sáng kiến quan trọng nhằm củng cố quân đội. Các đề xuất của ông nhận được sự ủng hộ của nhiều người Ukraine, khiến việc Tổng thống Volodymyr Zelensky cách chức ông vào giữa tháng 7 trở thành một bất ngờ đối với công chúng.

Ông Zelensky chưa bao giờ đưa ra lời giải thích chi tiết về việc cách chức ông Fedorov mà chỉ đề cập đến một cuộc xung đột được cho là giữa cựu bộ trưởng và Tổng tư lệnh Các lực lượng vũ trang Ukraine khi đó là Oleksandr Syrskyi.

Ngày 21/7, Tổng thống Zelensky cho biết đã đề nghị ông Fedorov đảm nhận “một vị trí quan trọng trong chính phủ”, tập trung vào việc củng cố lĩnh vực công nghệ của Ukraine.

Theo một người thân cận với ông Zelensky, đề xuất này bao gồm hai khả năng: bổ nhiệm Fedorov làm Phó Thủ tướng phụ trách đổi mới quân sự hoặc đứng đầu Ukroboronprom, tập đoàn công nghiệp quốc phòng nhà nước của Ukraine. Ông Fedorov đã từ chối cả hai phương án. Ông chỉ muốn quay lại nắm vị trí Bộ trưởng Quốc phòng.

Ngày 18/8, ông Zelensky chính thức đề cử quyền Bộ trưởng Quốc phòng Yevhen Khmara đảm nhiệm chức vụ này lâu dài, sau nhiều tháng diễn ra các cuộc biểu tình kêu gọi khôi phục chức vụ cho Fedorov. Quốc hội Ukraine đã phê chuẩn đề cử ông Khmara vào ngày 19/8.

Vài giờ sau khi ông Zelensky đề cử ông Khmara, ông Fedorov đăng một video kêu gọi xây dựng “một cơ chế hợp pháp, an toàn và thực tế” để tổ chức bầu cử trong bối cảnh xung đột kéo dài. Ông cho rằng hệ thống này cần bảo đảm quyền bầu cử cho quân nhân, người Ukraine đang sinh sống ở nước ngoài và người dân tại các khu vực tiền tuyến.

Ông Fedorov cũng kêu gọi tăng cường trách nhiệm giải trình của chính phủ với lập luận rằng những quan chức được giao các vị trí, quyền hạn hoặc quản lý ngân sách công phải chứng minh được kết quả công việc và giải trình các quyết định của mình trước công chúng.