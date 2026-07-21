Theo Kyiv Independent, Tổng tư lệnh Ukraine Oleksandr Syrsky ngày 20/7 đã lên tiếng bác bỏ thông tin cho rằng ông có mâu thuẫn với cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov, khẳng định những trao đổi giữa hai bên chỉ là hoạt động bình thường trong quá trình điều hành.

"Thật bất ngờ khi biết tôi và cựu bộ trưởng lại có mâu thuẫn. Trong công việc, không thể tránh khỏi những khó khăn và quan điểm khác biệt. Tôi xin lỗi nếu đã làm ai đó tổn thương bằng lời nói hay hành động của mình. Tôi có thể rất cứng rắn. Nhưng tôi mong ông Fedorov, cũng như tất cả những ai đang theo dõi câu chuyện này, hãy tập trung vào mục tiêu quan trọng nhất là chiến thắng", ông Syrsky cho biết.

Tổng tư lệnh Ukraine Oleksandr Syrsky. Ảnh: X/@CinC_AFU

Trong tuyên bố của mình, tướng Syrsky cũng phủ nhận cáo buộc cho rằng ông phản đối việc mở rộng sử dụng máy bay không người lái (UAV). Tổng tư lệnh Ukraine nhấn mạnh rằng ông chính là người khởi xướng việc thành lập Binh chủng Hệ thống Không người lái của Ukraine, đồng thời là người đề xuất bổ nhiệm chỉ huy hiện nay, Robert "Madyar" Brovdi.

"Một người 'không muốn chiến đấu bằng UAV' sẽ không đi thành lập lực lượng không người lái độc lập đầu tiên trên thế giới. Tất nhiên, riêng bản thân UAV không thể đem lại thắng lợi trên tiền tuyến, mà cần phải kết hợp với pháo binh, súng cối, hệ thống phòng không và nhiều loại khí tài khác", ông Syrsky nói.

Tuy vậy, ông Syrsky vẫn không đồng ý với một số chính sách do cựu bộ trưởng Fedorov thúc đẩy, bao gồm việc cải cách hợp đồng quân sự và điều chuyển một phần ngân sách trả lương cho quân nhân sang mua sắm UAV. "Tiền lương của binh sĩ không phải là nguồn ngân sách để tái phân bổ", ông Syrsky nhấn mạnh.

Đây là lần đầu tiên ông Syrsky lên tiếng về vấn đề này sau khi Tổng thống Volodymyr Zelensky cách chức ông Fedorov, động thái đã làm dấy lên làn sóng chỉ trích và biểu tình tại Kiev. Truyền thông Ukraine trước đó cho rằng quyết định này xuất phát từ những bất đồng không thể hòa giải giữa ông Fedorov và ông Syrsky.

Theo truyền thông địa phương, Tổng thống Zelensky đang xem xét khả năng thay thế Tổng tư lệnh Syrsky và quyết định cuối cùng dự kiến sẽ được đưa ra vào thứ Sáu tuần này.