Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov. Ảnh: Đội ngũ của Mykhailo Fedorov

Theo báo Guardian và tờ Kyiv Independent, trong một video được đăng tải trên mạng vào tối muộn 18/8, ông Fedorov bày tỏ Ukraine cần tìm ra một cách để “khôi phục đầy đủ tiến trình dân chủ ngay cả trong bối cảnh xung đột kéo dài”.

Dù không nêu đích danh ông Zelensky nhưng ông Fedorov ám chỉ Tổng thống Ukraine đương nhiệm đang "điều hành một bộ máy nhà nước hoạt động kém hiệu quả và chật vật trong việc giải quyết vấn đề tham nhũng", bất chấp tình trạng khẩn cấp của đất nước.

“Người dân không thể mãi sống trong một đất nước mà họ không hiểu tại sao một số quyết định được đưa ra, tại sao một số cải cách được thúc đẩy trong khi những cải cách khác lại bị ngăn chặn”, ông Fedorov nói, đồng thời lập luận rằng Ukraine hoàn toàn có thể vừa tiếp tục chiến đấu, vừa tổ chức một cuộc bầu cử trên toàn quốc.

“Sẽ đặc biệt nguy hiểm khi xã hội hình thành quan niệm rằng tiêu chí chính cho một sự bổ nhiệm không phải là tính chuyên nghiệp, kết quả công việc hay khả năng thay đổi đất nước, mà là lòng trung thành cá nhân đối với hệ thống”, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine nhấn mạnh.

Các cuộc bầu cử tại Ukraine đã bị đình chỉ kể từ khi lệnh thiết quân luật được ban bố sau khi xung đột với Nga bùng phát. Nhiệm kỳ 5 năm của Tổng thống Zelensky đã kết thúc vào tháng 5/2024, nhưng không có nhiều ý kiến ủng hộ việc tổ chức bầu cử khi giao tranh với Nga đang diễn ra.

Ông Fedorov, 35 tuổi từng giữ chức Bộ trưởng Kỹ thuật số Ukraine từ năm 2019 đến tháng 1/2026. Sau đó, ông đảm nhiệm cương vị Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine trong một thời gian ngắn và được đánh giá đã có nhiệm kỳ tương đối thành công, trước khi rời chức vào tháng 7.

Tuy nhiên, ông Fedorov bất ngờ bị Tổng thống Zelensky loại khỏi chính phủ trong một cuộc cải tổ nhân sự sau khi xảy ra bất đồng với Tướng Oleksandr Syrskyi, Tổng tư lệnh Các lực lượng vũ trang Ukraine lúc đó. Các cuộc biểu tình trên đường phố sau đó đã nổ ra, dẫn tới việc ông Syrskyi bị cách chức nhưng không có dấu hiệu cho thấy ông Fedorov sẽ được phục chức.

Hôm 18/8, Tổng thống Zelensky chính thức đề cử quyền Bộ trưởng Quốc phòng Yevhen Khmara chính thức đảm nhiệm vai trò lãnh đạo Bộ Quốc phòng. Đề cử của ông Khmara vẫn cần được Quốc hội Ukraine thông qua và cuộc bỏ phiếu dự kiến diễn ra vào ngày 19/8.