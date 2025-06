Ngày 3/6, TAND TP Hà Nội đưa các bị cáo trong vụ án ''Mua bán trái phép chất ma túy và Mua bán trái phép vũ khí quân dụng'' ra xét xử theo trình tự sơ thẩm.

HĐXX tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Quang Vinh (SN 1983, ở Phú Thọ, cựu cán bộ công an) mức án chung thân; Nguyễn Mười (SN 1989, ở Phú Thọ), Giàng A Súa (SN 1983, ở Yên Bái) mức án tử hình; Phàng A Vang (SN 1999, ở Sơn La) mức án 4 năm tù.

Ảnh minh họa

Trước đó, vào hồi 18h ngày 15/7/2024, tổ công tác của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) phối hợp với các đơn vị chức năng làm nhiệm vụ tại khu vực đường đê Đại Hà thuộc huyện Ba Vì, Hà Nội, phát hiện một ô tô có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trong xe có 1 lọ nhựa đựng măng, bên trong có các gói giấy bạc nghi chứa ma túy. Trên xe khi đó có Nguyễn Mười và Giàng A Súa.

Tại cơ quan công an, lực lượng chức năng kiểm tra 2 gói giấy bạc thấy bên trong chứa 12.000 viên methamphetamine, khối lượng 1.212 gam. Khám xét nơi ở của Mười tại TP Việt Trì (Phú Thọ), công an thu giữ nhiều súng, đạn.

Kết quả điều tra vụ án cho thấy, Súa và Mười vốn là bạn tù khi thi hành án tại Trại giam Suối Hai - Bộ Công an. Khoảng tháng 4/2024, Súa và Mười quen biết Phàng A Vang. Mười đã 2 lần đặt mua súng, đạn của Vang.

Lần thứ nhất, Vang đi đường tiểu ngạch sang Lào mua 1 khẩu K59 cùng 10 viên đạn với giá 16 triệu đồng, bán lại cho Mười với giá 18 triệu, giao hàng tại Sơn La.

Lần thứ 2, Vang đặt bên Lào mua 1 khẩu súng K59 và 60 viên đạn với giá 22 triệu đồng, bán lại cho Mười với giá 25 triệu đồng, giao hàng tại Hòa Bình.

Cựu cảnh sát bắt tay với tội phạm ma túy

Về hành vi mua bán trái phép 1.212 gam methamphetamine, cơ quan điều tra làm rõ, bị cáo Nguyễn Quang Vinh khi đó giữ chức vụ Phó Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Việt Trì và biết Mười là đối tượng có tiền án về tội phạm ma túy.

Khoảng tháng 5/2024, ông Vinh hẹn gặp Mười tại quán cà phê ở TP Việt Trì và đưa ra đề nghị, thỏa thuận về việc tìm mua chất ma túy của đối tượng khác rồi vận chuyển về TP Việt Trì để ông Vinh tổ chức bắt giữ, lập công. Mười đã nhận lời.

Ngày 15/5/2024, ông Vinh gọi điện thoại cho Mười đề nghị thực hiện những gì đã trao đổi, thỏa thuận.

Đến đầu tháng 7/2024, Mười gọi điện cho Súa đặt mua 2 gói hồng phiến. Sau khi nhận được tiền hàng, Súa đi đường tiểu ngạch sang Lào mua 2 gói (12.000 viên) hồng phiến mang về nhà cất giấu rồi báo cho Mười biết. Hai bên hẹn giao hàng tại một cây xăng ở TP Hòa Bình vào ngày 15/7/2024.

Sáng ngày giao hàng, ông Vinh gọi điện cho Mười hẹn đến cổng trụ sở Công an TP Việt Trì để gặp. Đồng thời, ông Vinh gặp Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Việt Trì báo cáo việc mình đề xuất cử tổ công tác gồm 5 cán bộ công an đi khảo sát địa bàn tuyến đường Phú Thọ - Hòa Bình.

Trong khi đó, Súa giấu 2 gói “hồng phiến” vào lọ măng chua rồi đi về phía TP Hòa Bình để giao cho Mười. Khi Mười và một người khác đi đến gần cây xăng thì thấy Súa điều khiển xe máy chở một người đàn ông ngồi phía sau đi đến trước mũi xe ô tô chở Mười.

Súa mang theo ba lô chứa ma túy rồi lên xe ngồi cùng Mười. Khi chiếc xe chở Mười và Súa đi đến địa phận xã Phú Bài (huyện Ba Vì, Hà Nội) thì bị Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bắt quả tang cùng tang vật.

Quá trình điều tra, ông Vinh chỉ khai nhận là người chỉ đạo Mười cung cấp thông tin về đối tượng mua bán trái phép chất ma túy với Súa.

Tuy nhiên, trên cơ sở lời khai của Mười về việc ông Vinh là người chỉ đạo Mười đặt mua chất ma túy và việc ông Vinh chuyển tiền mua ma túy phù hợp với lời khai của Súa, phù hợp với báo cáo, sao kê của ngân hàng, kết quả giám định file ghi âm cuộc gọi giữa ông Vinh và Mười cùng các tài liệu, chứng cứ khác, cơ quan điều tra xác định Vinh, Mười, Súa đã mua bán trái phép 12.000 viên hồng phiến.

Ngoài ra, Mười còn khai nhận, ông Vinh từng nhờ Mười 2 lần đặt mua chất ma túy của Vang và Súa. Tuy nhiên, ông Vinh không khai báo về các lần mua bán này. Cơ quan điều tra chưa đủ cơ sở truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các đối tượng.