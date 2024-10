VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 12 bị can trong đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia từ Lào về Việt Nam.

Trong số những người bị truy tố có ông Nguyễn Văn Hưng, cựu cán bộ Công an phường Đức Giang (quận Long Biên, Hà Nội) và Hà Minh Đức (cựu cán bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận Long Biên, Hà Nội).

Hai người này bị cáo buộc đã giúp sức, bao che cho Nguyễn Thị Kim Hương (tức Hương “Mẩu”) và đồng phạm thực hiện hành vi mua bán trái phép số lượng lớn ma túy loại Methamphetamine, thu lợi bất chính.

Ảnh minh họa.

Theo VKSND Tối cao, đây là vụ án mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn, đặc biệt nghiêm trọng, xuyên quốc gia.

Thông qua điện thoại di động, các đối tượng người Việt đặt hàng các đối tượng người Lào thỏa thuận loại, khối lượng ma túy, giá cả, lựa chọn nơi giao nhận ma túy tại Việt Nam qua đường tiểu ngạch vào địa phận giáp ranh giữa 2 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh thông báo địa điểm, đặt ám hiệu để nhận ma túy.

Trong đường dây ma túy này có sự phân công người mang theo ma túy đi xe khách đường dài hoặc thuê người nhà xe vận chuyển ma túy ra quận Long Biên (Hà Nội), nơi có các cán bộ công an che chắn, bảo vệ để tránh bị phát hiện, bắt giữ.

Từ đây, ma túy được chia, bán lẻ cho những người nghiện trên địa bàn TP Hà Nội và tỉnh Bắc Ninh. Khi thu được tiền bán ma túy, các đối tượng chuyển tiền qua dịch vụ qua Lào hoặc trực tiếp giao tiền mặt cho đối tượng người Lào tại Hà Tĩnh trả tiền mua, tiền công vận chuyển, bán lẻ…

Tiền bán ma túy còn được dùng để trả công cho cán bộ công an nhằm bảo đảm an ninh, an toàn, che chắn cho ma túy và người phạm tội, đồng thời gây khó khăn cho Cơ quan Công an trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy (như dùng xe cảnh sát để chở ma túy, cất giấu ma túy tại nhà, nơi thuê trọ của cán bộ công an, can thiệp trái pháp luật vào hoạt động của cơ quan chức năng).

Trước đó, sáng ngày 15/6/2021, tại quốc lộ 13, TP Thủ Đức (TP HCM), tổ công tác do Cục CSĐT tội phạm về ma túy (Bộ Công an) phối hợp bắt quả tang Chế Quang Khôi và Nguyễn Văn Thăng đang vận chuyển chất ma túy từ Nghệ An vào giao cho đối tượng tên Nhi để tiêu thụ tại TPHCM.

Cơ quan Công an thu giữ số lượng lớn Methamphetamine cùng 1 khẩu súng CZ75B kèm hộp tiếp đạn 9 viên. Mở rộng điều tra, cơ quan Công an làm rõ, từ tháng 4/2019-1/2021, các bị can đã mua bán trái phép 136.800 gam ma túy.

Trong số các bị can, Nguyễn Thị Kim Hương là đầu mối nhận nguồn ma túy, tổ chức tiêu thụ trên địa bàn Hà Nội, tỉnh Bắc Ninh, đã thực hiện hành vi mua bán trái phép, nhiều lần với tổng khối lượng 134.800 gam ma túy, thu lợi hơn 4 tỷ đồng.

Trương Tuấn Dũng là người đồng chủ mưu cầm đầu với Nguyễn Thế Thành. Dũng đã thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy nhiều lần với tổng khối lượng 85.760 gam ma túy, thu lợi hơn 3,1 tỷ đồng.

Cựu cán bộ công an Nguyễn Văn Hưng đã giúp sức, bao che cho Hương “Mẩu” và đồng phạm thực hiện hành vi mua bán trái phép 37.360 gam ma túy, thu lợi bất chính 740 triệu đồng.

Trong khi đó, cựu cán bộ công an Hà Minh Đức bị cáo buộc đã bao che cho Nguyễn Thị Kim Hương và đồng phạm thực hiện hành vi mua bán trái phép 134.800 gam ma túy, thu lợi bất chính hơn 1,3 tỷ đồng.