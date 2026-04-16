Theo cáo buộc, trong giai đoạn 2018-2024, ông Nguyễn Văn Hưng (khi đó là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Nam Triệu, Giám đốc Xí nghiệp X30), ông Lê Tiến Quý (cựu Giám đốc Xí nghiệp X30) cùng các đồng phạm đã có nhiều sai phạm.

Cụ thể, trong quá trình tổ chức sản xuất các sản phẩm phục vụ an ninh, sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước, các bị can không trực tiếp chỉ đạo sản xuất theo quy định mà thuê đơn vị bên ngoài gia công; đồng thời nâng khống chi phí để rút tiền chiếm đoạt.

Ngoài ra, các bị can còn sử dụng đất an ninh để cho thuê trái quy định dưới hình thức hợp tác kinh doanh; che giấu, không kê khai, không hạch toán đầy đủ trên sổ sách kế toán nhiều khoản thu của Xí nghiệp X30, qua đó tạo nguồn tiền ngoài sổ sách để chiếm đoạt.

Cáo trạng xác định, hành vi của các bị can đã gây thiệt hại cho Công ty Nam Triệu và Xí nghiệp X30 với tổng số tiền hơn 23 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Văn Hưng giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Nam Triệu giai đoạn 4/2021–6/2023; trước đó là Phó Tổng Giám đốc, kiêm Giám đốc Xí nghiệp X30 (từ năm 2018 đến trước tháng 1/2022).

Theo cáo buộc, với mục đích chiếm đoạt tài sản được giao quản lý, ông Hưng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn chỉ đạo cấp dưới nâng khống giá trị hợp đồng, chi phí sản xuất; đồng thời để ngoài sổ sách kế toán một số khoản thu của Xí nghiệp X30.

Cơ quan tố tụng xác định, hành vi của ông Hưng gây thiệt hại cho Công ty Nam Triệu và Xí nghiệp X30 hơn 23 tỷ đồng, trong đó ông Hưng cùng đồng phạm chiếm đoạt khoảng 18 tỷ đồng. Ông Hưng bị truy tố về các tội Tham ô tài sản và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Thực hiện chỉ đạo của ông Hưng, bị can Lê Tiến Quý (cựu Giám đốc Xí nghiệp X30) bị cáo buộc đã thỏa thuận nâng khống giá trị hợp đồng để rút tiền chênh lệch, qua đó giúp sức cho ông Hưng chiếm đoạt khoảng 16 tỷ đồng. Ông Quý bị truy tố về tội Tham ô tài sản, với vai trò đồng phạm, người thực hành.

Liên quan vụ án, bị can Nguyễn Thị Kim Dung (cựu Phó Trưởng ban Kế toán – Tài chính Xí nghiệp X30) bị xác định đã ký hợp thức hồ sơ, chứng từ như biên bản bàn giao vật tư, phiếu nhập – xuất kho, ủy nhiệm chi chuyển tiền cho các doanh nghiệp khi biết giá trị thanh toán bị nâng khống; đồng thời tham gia lập, thanh toán khống tiền lương, giúp sức rút và chiếm đoạt 16 tỷ đồng.

Bị can Ngô Văn Dẫn (cựu Phó Trưởng ban Kế hoạch – Kinh doanh X30) bị cáo buộc đã hợp thức hồ sơ, chứng từ trong quá trình sản xuất theo Hợp đồng số 232; cùng nhân viên lập phương án kinh doanh khống, nâng khống giá trị các gói thầu của một số doanh nghiệp, qua đó giúp sức cho bị can Lê Tiến Quý chiếm đoạt tiền.

Quá trình điều tra, ông Nguyễn Văn Hưng, Lê Tiến Quý và một số bị can khác đã nộp tiền khắc phục một phần hậu quả.