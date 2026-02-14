Ngày 14/2, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TPHCM cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Trần Thị Thúy Lan (SN 1985) và Nguyễn Lương Mai Thy (SN 1992) về tội Tham ô tài sản.

Công an tống đạt các quyết định và lệnh đối với Trần Thị Thúy Lan (áo xanh đen) và Nguyễn Lương Mai Thy (áo trắng). Ảnh: CA

Theo điều tra ban đầu, Thúy Lan, Mai Thy lần lượt là kế toán trưởng, kế toán viên tại Công ty chứng khoán X. (trụ sở tại TPHCM).

Tháng 1/2026, do cần tiền để tiêu xài cá nhân và đầu tư tài chính trên mạng, Lan nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của công ty. Với vai trò là cấp trên, Lan đã chỉ đạo Thy cùng tham gia.

Cụ thể, hai đối tượng này đã lợi dụng các tài khoản quản lý tài chính nội bộ được công ty cấp để thực hiện việc hạch toán khống số dư tiền trong tài khoản chứng khoán cá nhân của Lan.

Công an thực nghiệm hành vi của 2 đối tượng. Ảnh: CA

Bằng thủ đoạn này, Lan và Thy đã chuyển dịch thành công hơn 27 tỷ đồng từ tài khoản của Công ty chứng khoán X. sang tài khoản cá nhân của Lan. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được, Lan dùng vào mục đích cá nhân và đầu tư vào các sàn tài chính trực tuyến.

Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.