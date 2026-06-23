Hôm nay (23/6), TAND TP Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Hưng (cựu Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Nam Triệu, thuộc Cục Công nghiệp An ninh, Bộ Công an) và Nguyễn Ngọc Tính (cựu thủ quỹ Xí nghiệp X30 thuộc Công ty Nam Triệu) về các tội "Tham ô tài sản" và "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Liên quan vụ án, 15 bị cáo khác cũng bị đưa ra xét xử về các tội danh nêu trên. Phiên tòa do thẩm phán Lưu Ngọc Cảnh làm chủ tọa, dự kiến diễn ra trong 3 ngày.

Theo cáo trạng, trong giai đoạn 2018-2024, Nguyễn Văn Hưng, khi giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Nam Triệu, đồng thời là Giám đốc Xí nghiệp X30, cùng Lê Tiến Quý (cựu Giám đốc Xí nghiệp X30) và các đồng phạm đã thực hiện nhiều hành vi sai phạm.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: TN

Theo cáo trạng, trong quá trình tổ chức sản xuất các sản phẩm phục vụ công tác an ninh bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước, các bị cáo không trực tiếp thực hiện theo quy định mà thuê đơn vị bên ngoài gia công, đồng thời nâng khống chi phí để rút tiền chiếm đoạt.

Nhóm bị cáo cũng bị cáo buộc sử dụng đất an ninh cho thuê trái quy định dưới hình thức hợp tác kinh doanh; che giấu, không kê khai và hạch toán đầy đủ nhiều khoản thu của Xí nghiệp X30, qua đó tạo nguồn tiền ngoài sổ sách để chiếm đoạt.

Cơ quan tố tụng xác định, các sai phạm trên đã gây thiệt hại cho Công ty Nam Triệu và Xí nghiệp X30 hơn 23 tỷ đồng.

Tham ô khoảng 18 tỷ đồng

Theo cáo trạng, nhằm chiếm đoạt tài sản được giao quản lý, Nguyễn Văn Hưng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn chỉ đạo cấp dưới nâng khống giá trị hợp đồng, chi phí sản xuất, đồng thời để ngoài sổ sách kế toán một số khoản thu của Xí nghiệp X30.

Cơ quan tố tụng xác định, hành vi của Hưng gây thiệt hại cho Công ty Nam Triệu và Xí nghiệp X30 hơn 23 tỷ đồng. Trong đó, bị cáo cùng các đồng phạm bị cáo buộc đã chiếm đoạt khoảng 18 tỷ đồng.

Thực hiện chỉ đạo của Hưng, bị cáo Lê Tiến Quý (cựu Giám đốc Xí nghiệp X30) đã thỏa thuận nâng khống giá trị nhiều hợp đồng để rút khoản tiền chênh lệch, qua đó giúp Hưng chiếm đoạt khoảng 16 tỷ đồng.

Bị cáo Nguyễn Thị Kim Dung (cựu Phó Trưởng ban Kế toán - Tài chính Xí nghiệp X30) bị cáo buộc ký hợp thức các hồ sơ, chứng từ, gồm biên bản bàn giao vật tư, phiếu nhập - xuất kho, ủy nhiệm chi chuyển tiền cho doanh nghiệp dù biết giá trị thanh toán đã bị nâng khống. Dung còn tham gia lập và thanh toán khống tiền lương, giúp sức cho việc rút và chiếm đoạt khoảng 16 tỷ đồng.

Đối với bị cáo Ngô Văn Dẫn (cựu Phó Trưởng ban Kế hoạch - Kinh doanh Xí nghiệp X30), cáo trạng xác định người này đã hợp thức hóa hồ sơ, chứng từ trong quá trình thực hiện Hợp đồng số 232; cùng nhân viên lập phương án kinh doanh khống, nâng khống giá trị các gói thầu của một số doanh nghiệp, qua đó giúp sức cho việc chiếm đoạt tiền.

Quá trình điều tra, Nguyễn Văn Hưng, Lê Tiến Quý và một số bị cáo khác đã nộp tiền khắc phục một phần hậu quả vụ án.