Ngày 19/11, Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu (TPHCM) cho biết vừa xử trí thành công một trường hợp sốt xuất huyết với diễn tiến nguy kịch, khi bệnh nhân liên tiếp rơi vào 3 đợt tái sốc chỉ trong hơn 24 giờ.

Bệnh nhân là chị N.N.V.A. (19 tuổi, trú phường Vũng Tàu, TPHCM) nhập viện lúc 10h15 ngày 2/11 với các triệu chứng mệt nhiều, đau bụng, nôn ói liên tục. Trước đó một ngày, người này được chẩn đoán sốt xuất huyết, bệnh sử ghi nhận người bệnh tình trạng béo phì (BMI 28), yếu tố làm tăng nguy cơ chuyển nặng.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân N.N.V.A. trong quá trình theo dõi sức khỏe tại bệnh viện. Ảnh: Linh Chi

Sau khi tiếp nhận, bệnh nhân được sơ cấp cứu ban đầu và xác định sốc sốt xuất huyết nặng, sau đó chuyển đến khoa Hồi sức tích cực - Chống độc (HSTC-CĐ) để tiếp tục xử trí theo phác đồ của Bộ Y tế.

Quá trình điều trị, bệnh nhân liên tục rơi vào tình trạng tái sốc, đợt đầu sau 8 giờ nhập viện, đợt hai lúc 11h30 ngày 3/11 và đợt ba lúc 1h30 sáng 4/11. Mỗi lần tái sốc đều kéo theo nhiều biến chứng nặng như tràn dịch ổ bụng, tràn dịch màng phổi phải lượng nhiều gây xẹp phổi, hạ albumin máu và hạ canxi nặng.

Trước diễn tiến phức tạp, Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu đã hội chẩn khẩn cấp với Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM. Bệnh nhân được hỗ trợ thở máy, bù canxi, điều chỉnh rối loạn điện giải và theo dõi huyết động liên tục.

Nhờ can thiệp kịp thời, người bệnh qua cơn nguy kịch, các chỉ số sinh tồn dần ổn định và sức khỏe đã ổn định.

Theo bác sĩ Văn Viết Thắng, Khoa HSTC-CĐ Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu, sốt xuất huyết có thể diễn tiến nặng rất nhanh, đặc biệt trong giai đoạn từ ngày thứ 4 đến ngày thứ 6 và ở những người có yếu tố nguy cơ.

“Khi xuất hiện các dấu hiệu cảnh báo sốt xuất huyết như nôn nhiều, đau bụng, lừ đừ, khó thở, tay chân lạnh hoặc sốt kéo dài, người dân cần đến ngay cơ sở y tế để được theo dõi và can thiệp sớm, tránh nguy cơ sốc và tái sốc,” bác sĩ Thắng khuyến cáo.