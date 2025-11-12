Ngày 12/11, đại diện Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu (TPHCM) cho biết vừa cứu sống trường hợp một bệnh nhân bị điện giật trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở.

Khoảnh khắc các y bác sĩ bệnh viện tiến hành hồi sức tích cực cứu sống bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Trước đó, vào sáng 8/11, bệnh nhân N.M.T. (60 tuổi, trú phường Rạch Dừa, TPHCM) được gia đình đưa vào Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu cấp cứu trong tình trạng tím tái, ngưng tim, ngưng thở.

Người nhà cho biết, trước đó khoảng 30 phút, ông T. bị điện giật bất tỉnh khi đang sửa chữa trên mái nhà. Gia đình đã sơ cứu tại chỗ rồi nhanh chóng đưa đến bệnh viện.

Ngay khi tiếp nhận, bác sĩ Phạm Lương Tri, Trưởng tua trực Khoa Cấp cứu cùng ê-kíp đã khẩn trương tiến hành hồi sức tim phổi, ép tim ngoài lồng ngực, sốc điện, tiêm Adrenaline và đặt nội khí quản.

Sau khoảng 15 phút hồi sức tích cực, bệnh nhân có nhịp tim trở lại, huyết áp cải thiện và có phản ứng kích thích. Bệnh nhân được thở máy, dùng thuốc an thần và chuyển Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc theo dõi. Đến chiều cùng ngày, bệnh nhân tỉnh táo, các chỉ số sinh tồn ổn định và được rút nội khí quản.

Bác sĩ Phạm Lương Tri cho biết, người bị điện giật có thể ngừng tuần hoàn trong tích tắc, nguy cơ tử vong rất cao. Với các trường hợp bị điện giật gây ngưng tim, ngưng thở thì thời gian là yếu tố quyết định sự sống còn.

“Bệnh nhân trên được đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời và ê-kíp đã phối hợp nhịp nhàng, tuân thủ đúng quy trình cấp cứu nên khả năng phục hồi rất tốt”, bác sĩ Tri cho hay.

Bác sĩ cũng khuyến cáo, khi xảy ra điện giật, người xung quanh cần nhanh chóng ngắt nguồn điện, không chạm trực tiếp vào nạn nhân, gọi cấp cứu 115 và kiểm tra phản ứng. Nếu nạn nhân ngừng thở, không còn mạch, người có kỹ năng có thể tiến hành ép tim, hô hấp nhân tạo. Với trường hợp còn tỉnh, nên để nạn nhân nằm yên, giữ ấm và theo dõi cho đến khi nhân viên y tế đến.