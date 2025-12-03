Theo hãng tin Yonhap, trong phiên tòa ngày 3/12, các công tố viên đặc biệt Hàn Quốc đã đưa ra các lập luận cuối cùng về những cáo buộc với bà Kim Keon Hee.

Cụ thể, vợ của cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol bị cáo buộc thông đồng với cựu chủ tịch Deutsch Motors, đại lý BMW tại Hàn Quốc cùng một cộng sự thân cận để thao túng giá cổ phiếu, thu lợi bất chính 810 triệu won (552.670 USD) trong giai đoạn 2010 - 2012.

Bà Kim cũng bị cáo buộc đã nhận quà tặng xa xỉ trị giá 80 triệu won (gần 55.000 USD) từ một quan chức thuộc Giáo hội Thống nhất vào năm 2022, kèm theo các yêu cầu can thiệp kinh doanh thông qua một "pháp sự". Với hai cáo buộc này, đội ngũ công tố đề nghị mức án 11 năm tù giam, phạt tiền 2 tỷ won (gần 1,4 triệu USD) và truy thu khoảng 811 triệu won.

Cựu Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Keon Hee. Ảnh: Yonhap

Bên cạnh đó, bà Kim còn bị cáo buộc cùng chồng nhận các cuộc thăm dò dư luận miễn phí từ một người tự xưng là "ông trùm môi giới quyền lực" trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2022 để đổi lấy việc bảo đảm cho nghị sĩ Kim Young-sun thuộc đảng Quyền lực nhân dân được đề cử trong cuộc bầu cử quốc hội bổ sung. Với cáo buộc này, công tố viên đề nghị mức án 4 năm tù giam và 137 triệu won (93.540 USD).

Tại phiên tòa, bà Kim đã gửi lời xin lỗi tới công chúng vì những rắc rối của mình, nhưng phủ nhận mọi hành vi sai trái. Đội ngũ luật sư của cựu Đệ nhất phu nhân cũng bác bỏ cáo buộc liên quan đến việc thao túng giá cổ phiếu, cho rằng thân chủ của họ không chỉ đạo bất cứ giao dịch nào.

Về cáo buộc nhận hối lộ, luật sư của bà Kim nhấn mạnh, Giáo hội Thống nhất đã tặng túi xách cho thân chủ như một món quà mà không mong đợi nhận lại bất cứ điều gì.

Dự kiến, Tòa án quận trung tâm Seoul sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng về vụ án của bà Kim vào ngày 28/1/2026. Bà Kim bị giam giữ từ ngày 12/8, trong khi chồng bà là cựu Tổng thống Yoon đã bị bắt giam từ tháng 7 và đang bị xét xử trong nhiều vụ án khác nhau liên quan đến việc ban bố thiết quân luật.