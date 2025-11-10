Theo Yonhap, nhóm công tố viên đặc biệt do bà Cho Eun-suk đứng đầu ngày 10/11 đã đưa ra cáo trạng bổ sung với cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol, buộc tội ông này có hành vi "tiếp tay" cho Triều Tiên.

"Ban đầu, các công tố viên đặc biệt đã xem xét khả năng truy tố ông Yoon với tội danh 'kích động hành động xâm lược nước ngoài', nhưng cuối cùng đổi thành 'tiếp tay cho đối thủ'. Phía công tố lập luận rằng việc ông Yoon ra lệnh triển khai UAV do thám Triều Tiên vào năm ngoái đã khiến thông tin quân sự bởi rò rỉ, bởi các UAV này sau đó đã bị Bình Nhưỡng thu giữ", nguồn tin của Yonhap cho biết.

Ngoài tội danh "tiếp tay", cựu Tổng thống Yoon cũng bị cáo buộc "lạm dụng quyền lực" liên quan đến việc triển khai UAV. Nhóm công tố viên đặc biệt lập luận rằng ông Yoon muốn "kích động phản ứng của Triều Tiên để lấy lý do ban bố thiết quân luật".

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol. Ảnh: Yonhap

Ngoài ông Yoon, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Kim Yong Hyun và cựu Giám đốc Cục Phản gián Quân sự Yeo In-hyung cũng bị cáo buộc với tội danh tương tự. Bên cạnh đó, Chỉ huy Bộ tư lệnh Tác chiến UAV Kim Yong-dae bị truy tố không tạm giam với cáo buộc "cản trở công vụ và làm giả tài liệu".

Cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol đã bị bắt giam từ tháng 7, và đang trong quá trình xét xử nhiều vụ án khác nhau liên quan đến việc ban bố thiết quân luật vào tháng 12/2024.

Vào ngày 19/10/2024, hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đã công bố các hình ảnh về UAV của Hàn Quốc bị rơi ở quận Hyongjesan thuộc thủ đô Bình Nhưỡng. Những UAV này được cho là đã xâm nhập không phận của Bình Nhưỡng để rải truyền đơn, và đã bị quân đội Triều Tiên thu giữ để khám nghiệm.

"Từ kết quả phân tích kỹ thuật, các chuyên gia kết luận đây là UAV hạng nhẹ được dùng cho nhiệm vụ trinh sát tầm xa, thuộc biên chế Bộ tư lệnh Tác chiến UAV của quân đội Hàn Quốc", KCNA thông báo.