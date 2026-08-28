Chiều 28/8, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng đã có báo cáo nhanh về vụ tàu cá QNa-90859-TS mất liên lạc trên biển.

Tính đến 14h cùng ngày, lực lượng tìm kiếm cứu nạn tại hiện trường đã phát hiện, cứu vớt tổng cộng 32 thuyền viên. Trong đó, 30 người ở trên tàu cá BĐ-98960-TS và 2 người ở trên tàu cá BĐ-98848-TS.

Đến 14h30, tàu Kiểm ngư 472 của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã tiếp nhận 32 thuyền viên từ hai tàu cá trên và hành trình về đảo Trường Sa Lớn, quần đảo Trường Sa.

Tại hiện trường, các tàu cá tiếp tục hỗ trợ tìm kiếm những người còn lại. Các tàu KN 417, KN 401 và CSB 6007 cũng được điều động đến khu vực để tham gia tìm kiếm, cứu nạn.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng đã chỉ đạo Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Kỳ Hà phối hợp với địa phương và gia đình tiếp tục theo dõi tình hình; đồng thời kêu gọi các phương tiện hoạt động gần khu vực hỗ trợ tìm kiếm những người còn mất tích.

Đơn vị cũng phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực IV và các lực lượng chức năng để tổ chức tìm kiếm, cứu nạn.

Tối 28/8, trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực IV cho biết, bước đầu xác định tàu cá QNa-90859-TS bị chìm do thời tiết xấu.

Hiện, biển tại khu vực tìm kiếm động mạnh, gây nhiều khó khăn cho công tác cứu nạn. Các tàu kiểm ngư và Cảnh sát biển đang cơ động đến hiện trường để tiếp tục tìm kiếm những người còn lại.

Trước đó, tàu QNa-90859-TS dài 23,9m, công suất 1.682,8CV, hành nghề câu mực, do ông Huỳnh Văn Trí (SN 1979, trú xã Núi Thành, TP Đà Nẵng) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng.

Tàu xuất bến ngày 29/7 tại Trạm Kiểm soát Biên phòng An Hòa, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Kỳ Hà. Trên tàu có 50 người, gồm ông Huỳnh Văn Trí và 49 thuyền viên.

Tín hiệu từ thiết bị giám sát hành trình của tàu được ghi nhận lần cuối lúc 12h54 ngày 25/8 tại tọa độ 07°50’17’’N - 112°20’36’’E, cách Nam Dương Nam núi Sơn Trà khoảng 540 hải lý, cách phía Tây đảo An Bang, đặc khu Trường Sa khoảng 35 hải lý.