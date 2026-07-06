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Ngày 6/7, lãnh đạo UBND phường Phú Thủy (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, các lực lượng chức năng đang khẩn trương triển khai công tác cứu hộ, đưa các thuyền viên trên tàu cá gặp nạn vào bờ để tiếp tục xử lý vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6h55 cùng ngày, tàu cá BTh 98379 TS hành nghề vây rút chì, dài 17,1m, công suất 420CV, xuất bến từ cảng cá Phú Hải đi khai thác hải sản; trên tàu có 17 thuyền viên, do ông Phan Văn Chi (SN 1972, trú phường Phú Thủy; chủ tàu) làm thuyền trưởng.

Khi đang đánh bắt tại khu vực cách mũi cảng Phú Hải khoảng 10 hải lý về phía Đông Nam, tàu cá bất ngờ bị tàu hàng Viet Thuan 11-07 tông trúng, khiến phương tiện chìm và toàn bộ 17 thuyền viên rơi xuống biển.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: N.T

Phát hiện vụ việc, một tàu cá hoạt động gần đó đã nhanh chóng tiếp cận, cứu vớt toàn bộ các thuyền viên. Tuy nhiên, một người đã tử vong.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng Bộ đội Biên phòng đã triển khai công tác cứu hộ, đồng thời kêu gọi các tàu thuyền đang hoạt động gần khu vực phối hợp ứng cứu.

Tàu hàng Viet Thuan 11-07 được yêu cầu di chuyển về khu vực neo đậu ngoài cảng Phan Thiết để phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.