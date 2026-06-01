Ngày 1/6, Nguyễn Thanh Phú bị TAND TP Cần Thơ tuyên phạt 16 năm tù về tội Nhận hối lộ.

Cùng tội danh, Đỗ Đoàn Thiên Vương (cựu nhân viên tín dụng) bị phạt 7 năm tù. Riêng Huỳnh Nhứt Tâm (làm nghề môi giới bất động sản) bị phạt 12 năm tù về tội Đưa hối lộ.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: T.X

Theo cáo trạng, giai đoạn 2021-2023, Phú giữ chức giám đốc một chi nhánh ngân hàng tại Thốt Nốt, TP Cần Thơ, còn Vương là nhân viên tín dụng.

Quá trình giải quyết hồ sơ vay vốn của Tâm, Phú chỉ đạo Vương cùng nhân viên tín dụng khác phải nâng giá trị cao hơn thực tế, hợp thức hóa các hồ sơ như lập khống phương án vay vốn kinh doanh, tờ trình thẩm định phương án cho vay.

Sau đó, Phú ký duyệt các hồ sơ, giúp Tâm đủ điều kiện vay vốn với hạn mức từ 2,7-3 tỷ đồng/hồ sơ.

Theo thỏa thuận từ trước, sau khi được giải ngân, Tâm chuyển tiền hối lộ vào tài khoản của Phú và Vương.

Cơ quan tố tụng xác định, bằng thủ đoạn trên, Phú đã nhận hối lộ 1,3 tỷ đồng, còn Vương nhận 240 triệu đồng. Tổng số tiền Tâm dùng để đưa hối lộ là 1,54 tỷ đồng.